Eurovision 2025: ecco come cambia il metodo di annuncio dei finalisti

L’Eurovision 2025 sarà l’occasione per vedere un nuovo sistema di annuncio dei finalisti durante le due semifinali in programma martedì 13 e giovedì 15 maggio, con diretta italiana su Rai 2 a partire dalle ore 21:00.

Lo si è appreso, in maniera involontaria, dal documentario “Der Weg zum ESC 2025” (“La strada verso l’ESC 2025”), andato in onda sul canale della Svizzera tedesca e romancia SRF nella serata di giovedì 8 maggio.

Sono due i passaggi del programma in cui si menziona questo nuovo sistema. In una scena iniziale ne parlano in riunione Yves Schifferle (Head of Show), Nicole Simmen (Head Writer) e Marco Krämer (Senior Producer) con quest’ultimo che dice chiaramente:

Abbiamo un nuovo sistema di voto che si vedrà in semifinale.

Ma più avanti, quando viene mostrata una riunione in videochiamata tra i tre produttori sopra menzionati e le due presentatrici delle semifinali Sandra Studer e Hazel Brugger, sullo schermo del pc di Nicole Simmen compare una bozza di copione dalla quale è possibile capire di cosa si tratti esattamente.

Si legge chiaramente che, una volta chiuso il televoto, si procederà nominando di volta in volta 3 paesi. Di questi 3 solo uno verrà annunciato come finalista. Il processo va avanti – sullo script viene ripetuto 6 volte, ma dovrebbe essere eseguito in realtà 9 volte, richiamando dei paesi in più occasioni – fino a che non rimangono gli ultimi 6 (nella prima semifinale) o 7 (nella seconda semifinale) paesi a giocarsi l’ultimo posto disponibile. In quel caso verrà annunciato direttamente il nome del decimo finalista.

Il tutto dovrebbe svolgersi con gli artisti nella green room e non, come sperimentato durante le prove a Liverpool e bocciato prima delle dirette televisive, sul palco in pieno stile X-Factor.

Si tratta quindi di un nuovo metodo di annuncio dei finalisti che nelle intenzioni degli organizzatori aumenterà la suspense e l’emozione nei minuti finali delle prime due serate, lo stesso Schifferle, nella riunione mostrata nel programma, lo definisce “sorprendente”. Le prime prove generali di lunedì 12 maggio presso la St. Jakobshalle di Basilea permetteranno di conoscere meglio questo nuovo sistema.

Céline Dion all’Eurovision 2025?

Nel documentario, durante la riunione del team esecutivo, emerge anche che la Flag Parade della finalissima di sabato 17 maggio omaggerà le prime due vincitrici per la Svizzera, Lys Assia e Céline Dion.

Nella riunione viene apertamente detto che c’è stato un contatto con l’artista canadese che nel 1988 rappresentò trionfalmente la Svizzera con “Ne partez pas sans moi” a Dublino. Gli stessi organizzatori non hanno avuto una risposta definitiva e ci sarà un secondo colloquio tra le parti. Nella riunione si dice che si punta ad avere anche solo una sua registrazione o un suo saluto oltre che, nel migliore dei casi, una sua presenza sul palco.