Eurovision 2025: il resoconto della settima giornata di prove a Basilea

Concluso il settimo giorno di prove degli artisti in gara nelle due semifinali dell’Eurovision 2025 presso la St. Jakobshalle di Basilea. Hanno completato le loro prove individuali gli ultimi 7 paesi in gara nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio. Di seguito le impressioni dopo la visione delle prime clip delle sette esibizioni, rilasciate sui canali social dell’Eurovision Song Contest.

Georgia – Mariam Shengelia – Freedom

Vengono mostrati gli istanti finali dell’esibizione della giovane artista georgiana, quando ha già effettuato il cambio d’abito da quello argentato a quello rosso carminio. Mariam Shengelia, scesa dalla piattaforma dove canta nella prima parte, cammina lungo la passerella per raggiungere la cornice del palco mentre alle sue spalle i tre ballerini rimangono al centro.

Il cambio di sfondo sul ledwall dalle fredde montagne al contorno di un sole rosso incandescente da un lato sembra riportare alle atmosfere “calienti” dello scorso anno con Nutsa Buzaladze, dall’altro dà un tocco di drammaticità ulteriore ad una ballata sostenuta, più che dalla scenografia, dall’interpretazione di Mariam Shengelia.

Danimarca – Sissal – Hallucination

La delegazione danese sceglie di mostrare una delle parti di “Hallucination” in cui meglio si apprezza il talento vocale di Sissal, prestato tuttavia ad un brano e ad una messinscena che non colpiscono ad una prima visione. Rispetto al report della prima prova si nota un lungo velo blu sul vestito di Sissal attaccato tramite le maniche.

Sul ledwall una grafica ondulata, assecondata dai fasci di luce blu e viola, segue i movimenti del sipario posto al centro del palco e mosso dalla macchina del vento mentre Sissal avanza sulla cornice e i ballerini restano sulla passerella. La sfida con l’Irlanda per un posto in semifinale è più che aperta.

Cechia – Adonxs – Kiss kiss goodbye

Senza dubbio una delle cose più moderne in gara, sia per la canzone – capace di strizzare l’occhio ai social senza scadere nella banalità – che per la scenografia, semplice ma con degli stacchi registici che conferiscono dinamismo all’esibizione, spalleggiando l’ottima padronanza del palco di Adonxs.

C’è un bel crescendo che porta all’attacco del primo ritornello con le telecamere che prima indugiano su un campo largo del palco, con dei muri neri a schermo, per poi andare a concentrarsi sull’artista slovacco (ma pur in gara per la Cechia) seguendolo in un loop di 360 gradi prima di allontanarsi di nuovo. Anche per Adonxs va segnalata una buona prova vocale.

Lussemburgo – Laura Thorn – La poupée monte le son

Vengono mostrati 30 secondi tratti dalla parte centrale del brano di Laura Thorn, in cui con i cinque ballerini è padrona della cornice del palco. Proprio in questa esibizione si può notare un utilizzo strategico della cornice: i flash che partono dall’interno di essa accentuano i diversi passaggi della canzone mentre sulla parte frontale si può leggere la targa (a schermo) “Laura’s world”.

Sul ledwall principale infatti troviamo una gigantesca casa delle bambole, tema della canzone, e oltre al rosa ci sono luci blu sopra il palco ad illuminare la scena. Operazione nostalgia centrata in pieno a cui manca un pizzico di precisione vocale in più da parte di Laura Thorn.

Israele – Yuval Raphael – New day will rise

L’esibizione di Yuval Raphael abbaglia con tutte le luci e i cristalli di questa voliera a due piani dalla quale si esibisce l’artista israeliana. Tutta questa luminosità e sbrilluccichio fa da contraltare al nero dell’abito di Yuval Raphael, molto intonata nell’esecuzione del pezzo.

Allo stesso tempo la maestosità dell’oggetto di scena e i lampi di luce riescono a mascherare una staticità di fondo, anche a livello registico, che rispecchia lo stile classico del brano. Una performance che probabilmente rivedremo anche sabato nella finalissima.

Serbia – Princ – Mila

Decisamente un passo in avanti a livello scenografico per la Serbia. Grande pathos sul palco della St. Jakobshalle con il rosso che domina la scena, inframezzato da lampi di luce bianca e blu e, sul ledwall, un cielo in alcuni frangenti stellato, in altri in tempestoso.

Quello che cattura è il trascinamento per i piedi di Princ lungo tutta la passerella da parte di due dei 4 ballerini. Decisamente spiazzante, potrebbe far ridere e generare meme a profusione ma per il momento genera interesse nel capire come si va ad inserire nell’esibizione del rappresentante serbo.

Finlandia – Erika Vikman – Ich komme

Chiude la giornata, e le prove dei semifinalisti, Erika Vikman che divora il palco con il suo provocante carisma. Non sfuggono infatti gli ammiccamenti alla telecamera, l’intensità vocale e la dominanza della camminata lungo la passerella del palco della St. Jakobshalle.

Vengono mostrati i secondi precedenti il finale, dove c’è l’ascesa sull’asta gigante e il pacchetto, pur essendo identico a quello dell’UMK, rimane per distacco uno dei migliori apprezzati in questi ultimi giorni. La Finlandia è a pieno titolo tra i candidati ad una Top 10 finale.

Domani, sabato 10 maggio, ultimo giorno di prove alla St. Jakobshalle di Basilea. Saliranno sul palco i Big 5 e la Svizzera per le seconde prove, potremo quindi vedere i primi 30 secondi dell’esibizione di Lucio Corsi. Continuate quindi a seguirci per tutti gli aggiornamenti sull’Eurovision Song Contest 2025, con il resoconto di queste giornate e presto anche con i report live dai nostri inviati sul posto.