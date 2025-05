Eurovision 2025: ultime prove per i semifinalisti, la scaletta della settima giornata

Ultimo giorno di prove individuali per i semifinalisti dell’Eurovision 2025. Nel corso della giornata di oggi, infatti, proveranno per la seconda volta sul palco della St. Jakobshalle di Basilea la seconda metà dei cantanti della seconda semifinale della kermesse europea di quest’anno, che potremo vedere dall’Italia il 13 Maggio in prima serata su Rai2 con commento di Gabriele Corsi e Big Mama.

Ad ognuno di questi artisti sarà concesso un tempo pari a 20 minuti per ripetere quante volte lo desidereranno la loro esibizione, potendo così apportare cambiamenti alle performance dopo le prime prove già svolte nei giorni scorsi.

Le seconde prove sono infatti un’ottima occasione per aumentare la propria confidenza col palco, affinare tutti i dettagli e aggiustare tutte le problematiche emerse nel corso della prima esperienza sul palco dell’Eurovision 2025.

Come sempre, non mancheremo di riportarvi il nostro resoconto della giornata di prove, offrendovi le nostre impressioni e sottolineandovi tutti i cambiamenti e miglioramenti rispetto alle scorse esibizioni, sfruttando i materiali diffusi dai canali ufficiali della rassegna, gli unici che hanno accesso e possibilità di raccogliere e diffondere materiali.

Integreremo i nostri commenti con le fotografie diffuse anche dal sito della rassegna, insieme alle piccole clip di anteprima che verranno diffuse dai canali ufficiali, che sveleranno un breve estratto delle riprese televisive effettuate durante le prove.

Eurovision 2025: scaletta settima giornata di prove

Proveranno oggi sul palco dell’Eurovision 2025 diverse nazioni particolarmente “attenzionate” in questa edizione della rassegna, per motivazioni anche diverse, dalla Finlandia di Erika Vikman a Israele con Yuval Raphael.

VENERDÌ 9 MAGGIO: i restanti sette Paesi della seconda semifinale (seconda prova)

10:30-10:50 Georgia

10:55-11:15 Danimarca

11:20-11:40 Cechia

11:45-12:05 Lussemburgo

12:10-12:30 Israele

Pausa pranzo

13:40-14:00 Serbia

14:05-14:25 Finlandia

Come successo già l’anno scorso, anche le seconde prove saranno a porte chiuse, cioè non accessibili alla stampa accreditata per l’Eurovision 2025. Non sono pertanto nemmeno previste conferenze stampa ufficiali, anche se per i semifinalisti alle seconde prove verrà dedicato, in coda alle prove, un breve momento denominato “Eurovision Ask Me Anything” tramite il canale reddit della rassegna.

Non mancheremo, in ogni caso, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Dal canto nostro, cercheremo invece di raccontarvi cosa succederà oggi durante le prove: rimanete sintonizzati perché a fine giornata pubblicheremo un articolo riassuntivo, comprensivo di fotografie e video anteprime dalle riprese ufficiali effettuate nel corso della giornata.