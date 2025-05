Gabry Ponte, Eurovision 2025: sono gasato, agguerrito e ho buone sensazioni

Si avvicina l’inizio dell’Eurovision 2025 e a Basilea ci sarà tanta Italia, non solo con il nostro Lucio Corsi, ma anche con Gabry Ponte che rappresenterà San Marino con “Tutta l’Italia”.

In un’intervista rilasciata a Mauro Torresi durante lo speciale di San Marino RTV “Road to Eurovision”, il dj torinese ha fatto il punto della situazione a pochi giorni dal debutto in diretta tv alla St. Jakobshalle.

Si parte in primis dalla performance che vedremo sul palco eurovisivo:

Non avevo ancora visto tutto lo spettacolo intero. Mi ero fidato molto del team e del lavoro fatto dai ragazzi. Avevo visto qualche cosa, fatto molto brainstorming ma ancora il risultato effettivo di quello che avevamo pensato non l’avevo visto. Vederlo dopo le prove è stato emozionante, sono contento di quello che abbiamo preparato. C’è una bella energia e lo show è di alto livello. Ho buone sensazioni.

Il dj torinese rimarca come “Tutta l’Italia” sia stata scritta pensando al concerto di San Siro del 28 giugno e che, all’idea di essere davanti a milioni di spettatori, si sente “gasato, agguerrito e assolutamente positivo”.

Gabry Ponte si sofferma anche su come è cresciuto il seguito grazie ai Pre-Party, a cui ha preso parte in tre occasioni ad Amsterdam, Londra e Madrid:

[I Pre-Party] Sono stati un primo banco di prova per noi perché abbiamo provato a fare il pezzo dal vivo e piano piano abbiamo visto la reazione del pubblico internazionale cambiare tanto perché magari le prime volte erano più tiepidi mentre gli ultimi due party sono stati pazzeschi. Abbiamo visto una reazione molto forte. E poi questi party sono molto belli perché ti danno la possibilità di incontrare i fan in location prima e dopo l’evento, non solo quando sei sul palco.

L’Eurovision Song Contest 2025 scatta martedì 13 maggio con la prima semifinale. Gabry Ponte sarà in gara e Lucio Corsi si esibirà fuori concorso, questo perché l’Italia è già finalista ma ha diritto di voto in quella serata. Si prosegue giovedì 15 con la seconda semifinale e sabato 17 maggio con la finalissima. Per tutti i dettagli su dove vedere l’evento live in tv e in streaming vi rimandiamo all’articolo dedicato.