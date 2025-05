Tommy Cash rilascia “Espresso Macchiato” in duetto con Tony Effe

L’Eurovision 2025 continua ad avere effetti inattesi sul suolo italiano. E stavolta c’è di mezzo (di nuovo) Tommy Cash.

Il portacolori dell’Estonia, in gara con “Espresso Macchiato“, che ha di recente promosso anche a Milano, ha messo in piedi anche un duetto per promuovere la propria canzone. Tale duetto è uscito a mezzanotte.

Tommy Cash: “Espresso Macchiato” con Tony Effe

Il coprotagonista è uno degli uomini più chiacchierati, è il caso di dirlo, degli ultimi sei mesi all’interno della discografia italiana. Si tratta di Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, romano classe 1991 assurto a fama nazionale dal 2021 in avanti.

La collaborazione è stata annunciata tramite l’account Instagram di Tommy Cash, che in questi giorni è impegnato con le prove alla St. Jakobshalle di Basilea.

Avrebbe potuto trovare Tony Effe anche in quest’edizione dell’Eurovision, ma “Damme ‘na mano”, al Festival di Sanremo, è risultata semplicemente molto al di sotto delle aspettative, con il 25° posto che non corrispondeva minimamente alle ambizioni del rapper capitolino.

Chiaramente, questa per Tony Effe non è la prima collaborazione, anzi: se ne contano almeno 33 dal 2017 a oggi, più altri 8 singoli come effettivo artista ospite.

Non è la prima volta che si vedono collaborazioni tra artisti italiani e non in tema di canzoni dell’Eurovision. Seguendo lo stesso percorso di Tommy Cash e Tony Effe, nel 2022 è arrivata la versione italo-inglese di “Snap“, che al testo originale di Rosa Linn (ventesima per l’Armenia a Torino, e che ha poi spopolato su TikTok) ha aggiunto i versi cantati da Alfa. L’originale è quadruplo disco di platino nel nostro Paese.

Nel caso in essere, Tony Effe canta due nuove strofe in lingua completamente italiana il cui giudizio viene lasciato ai lettori ed agli ascoltatori, in virtù di tutti i contenuti che vi sono inseriti (vi diciamo che si citano Berlusconi e la Roma calcio). Diciamo completamente italiana perché l’originale di Tommy Cash è cantato in una sorta di italiano-spagnolo particolare, che si avvicina al “broccolino”, quello parlato dalle comunità italoamericane di Brooklyn.