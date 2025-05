Eurovision 2025: il resoconto dell’ottavo giorno di prove a Basilea

Si chiudono oggi le prove individuali dei paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2025 presso la St. Jakobshalle di Basilea. A completare il programma sono stati i Big 5 più la Svizzera, che hanno svolto le seconde prove sul palco eurovisivo.

Con la pubblicazione delle clip delle loro esibizioni sui canali social dell’Eurovision Song Contest, possiamo quindi andare a ricapitolare cosa vedremo nei prossimi giorni e quali performance sono più convincenti delle altre. Domani nessun artista sarà alla St. Jakobshalle, con tutte le delegazioni impegnate al Turquoise Carpet nel centro di Basilea con inizio alle ore 14:00.

Germania – Abor & Tynna – Baller

Apre la giornata la Germania che mostra i primi secondi dell’esibizione di Abor & Tynna. Ottime le prime inquadrature che inizialmente indugiano su Abor, che cattura l’attenzione con il violoncello illuminato dai led al centro del palco, per poi aprire su tutta la scena quando cala il sipario e compare Tynna in cima al gigante stereo boombox.

L’atmosfera da discoteca è completata dai flash e neon azzurri che pulsano al ritmo di “Baller”. Ad una prima occhiata il risultato è di grande impatto, soprattutto nelle riprese in campo largo. Migliora, anche se siamo lontani dai picchi di bravura di Klavdia o Sissal, la resa vocale dal vivo di Tynna. C’è tutto, nel complesso, per fare meglio del 12° posto di Isaak dello scorso anno.

Francia – Louane – Maman

La clip di Louane sul palco della St. Jakobshalle viene pubblicata alle 23, a 9 ore dalla fine della sua prova. La delegazione francese ha ancora degli aspetti non di poco conto da sistemare in vista delle prove generali dato che Louane ha dichiarato al giornale “20 Minutes” che devono risolvere un problema con la macchina del vento, che non riesce a generare un corretto tornado di sabbia intorno all’artista.

Vediamo il ritornello della canzone, cantato sotto una tempesta di sabbia che ad una prima occhiata sembra quasi posticcia in alcune inquadrature, specie quando combinata con il fumo alle spalle dell’artista transalpina. La musica cambia sulle riprese di tre quarti, dov’è più apprezzabile anche il disegno che forma la sabbia cadendo. Louane ci mette tanto pathos nell’esecuzione, basterà per lottare per la vittoria?

Regno Unito – Remember Monday – What the hell just happened?

Vengono mostrati i secondi finali del bridge in cui le Remember Monday si allontanano, lungo la passerella, dal grande candelabro distrutto al centro del palco. C’è una bella alternanza tra campi larghi sullo stage, che enfatizzano l’uso delle luci arancioni, e dei primi piani su Lauren, Holly-Anne e Charlotte che tengono il palco con grande bravura.

La sensazione di assistere ad un musical è accentuata dalle pause, dalle espressioni e dalla risata congiunta delle tre artiste nel bel mezzo del canto, che racconta sia il messaggio della canzone che la grande intesa delle Remember Monday, riflessa anche nell’eccellente armonia vocale.

Svizzera – Zoë Më – Voyage

Se dovessimo dare un voto alla scenografia della Svizzera dovremmo scrivere “non classificabile” in quanto nei secondi iniziali della canzone – quelli mostrati sulla clip social – la telecamera indugia sempre in primo piano sul volto di Zoë Më. Come anticipato nel primo resoconto, ciò è dovuto alla scelta di avere un’unica ripresa a mano libera per tutta l’esibizione.

Quel lungo primo piano, tuttavia, riesce a creare subito una forte connessione tra lo spettatore e Zoë Më, cercando di indagare il sentimento trasmesso dal suo sguardo, inizialmente sognante e indirizzato verso un punto non definito fuori dallo schermo, poi rivolto verso la telecamera. La clip, come per poche altre esibizioni viste fino ad oggi, mette una gran voglia di scoprire come si evolve la performance.

Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Per il racconto della seconda prova di Lucio Corsi vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Spagna – Melody – Esa diva

Chiusura di giornata (e delle prove individuali) col botto grazie a Melody e alla sua “Esa diva”. Possiamo visionare proprio gli istanti finali del brano, con Melody, cambiata d’abito rispetto a quello nero con cui entra in scena, in cima ad una semplice struttura ad angolo con due scalinate. Il body glitterato argentato fa il paio con l’uso generoso delle cascate pirotecniche sullo sfondo e flash bianchi.

Catalizzatrice dell’attenzione è comunque la “diva” Melody con la sua grande intensità interpretativa e precisione vocale. La clip si interrompe proprio negli ultimissimi secondi del brano, nascondendo quella che si presume sia una chiusura ad effetto, forse con un casquè (magari presa al volo sotto dai ballerini), che già il report delle prime prove aveva annunciato pur senza fare spoiler.

La cronaca dell’Eurovision Song Contest 2025 prosegue domani con la cerimonia di apertura alle ore 14:00. Sarà il Turquoise Carpet più lungo della storia eurovisiva e si snoderà lungo il centro cittadino di Basilea fino a terminare a Marketplatz, la piazza principale della città dove si trova il Municipio.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sull’Eurovision Song Contest 2025, da domani anche con i report live dai nostri inviati sul posto.

Foto copertina: EBU – Sarah Louise Bennet