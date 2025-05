È ufficiale: lo Junior Eurovision 2025 si terrà a Tbilisi (Georgia)

Adesso è ufficiale: lo Junior Eurovision 2025 si terrà a Tbilisi, in Georgia, il prossimo sabato 13 dicembre.

Lo annuncia l’EBU in un comunicato apparso anche sul sito ufficiale dell’Eurovision. La Georgia ospiterà il concorso in virtù della vittoria, a Madrid nel 2024, di Andria Putkaradze con “To my mom”. Si è trattato della quarta vittoria georgiana.

Junior Eurovision 2025: si va in Georgia

Negli scorsi mesi si era a lungo speculato, anche in virtù della situazione politica corrente nel Paese, circa l’opportunità di svolgere il concorso nel suo territorio.

Così il direttore dell’Eurovision Song Contest Martin Green:

Non vediamo l’ora di tornare in Georgia, un Paese che è profondamente appassionato di Junior Eurovision Song Contest. La provata abilità della GPB di realizzare show magnifici ci porta a fidarci del fatto che sarà un’eccezionale edizione, che creerà bellissime memorie per i giovani partecipanti e gli spettatori di tutto il mondo.

Ci sono anche le dichiarazioni del direttore generale della GPB, Tinatin Berdzenishvili:

Ospitare lo Junior Eurovision di nuovo a Tbilisi è un grande onore per la Georgia. Si tratta di un’enorme responsabilità e miriamo a offrire uno show ancor più grande e divertente che mai. Non vediamo l’ora di accogliere i giovani talenti e fan dal mondo per condividere la nostra cultura, il nostropatrimonio e la nostra celebrata ospitalità.

Parla anche la capodelegazione georgiana Natia Mshvenieradze:

L’edizione 2017 è stata un viaggio unico. Otto anni sono passati, e miriamo a sorpassare quel successo creando un evento ancora più spettacolare che avrà risonanza per gli anni a venire.

La Georgia è uno dei Paesi con maggiore tradizione allo Junior Eurovision: 18 partecipazioni e 4 vittorie, nel 2008, 2011, 2016 e 2024. L’Italia ha vinto una volta, nel 2014, e raggiunto un secondo podio nel 2016. L’edizione di Tbilisi sarà la numero 23, ma, nonostante le quattro vittorie, è solo la seconda occasione dopo il 2017 in cui la Georgia ospita: non sempre, infatti, allo Junior Eurovision chi vince ospita l’anno successivo.