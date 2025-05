Eurovision 2025: Damiano David spinge Lucio Corsi

Che Damiano David, il frontman dei Måneskin passato attualmente a perseguire una fase di carriera da solista, sia un estimatore di Lucio Corsi non è un mistero.

Il cantante di Roma, infatti, già nello scorso febbraio si era congratulato con viva gioia (insieme a Victoria de Angelis) perché l’artista toscano era diventato l’artista in gara per l’Italia all’Eurovision 2025.

Questa stima, però, Damiano l’ha ribadita in un’intervista rilasciata a Hollywood Reporter a margine dell’uscita dell’album Funny little fears. E lo fa in modo estremamente significativo, perché si tratta di una domanda priva di riferimenti al mondo Eurovision o a quello italiano. Ciò a rimarcare la grande stima di un artista per l’altro.

Damiano David e il supporto per Lucio Corsi

La domanda dell’intervistatrice, Carly Thomas, era la seguente:

Tante persone sono ossessionate con il tuo nuovo album, ma c’è qualcosa da cui tu stesso sei ossessionato al momento?

La risposta è una delle più belle possibili:

Esploriamo un po’ di musica italiana. C’è l’uomo che andrà all’Eurovision quest’anno, il suo nome è Lucio Corsi, ha appena rilasciato il suo nuovo album. Ed è molto, molto buono: credo che per qualcuno che voglia scoprire la musica italiana sia una bella finestra, perché in Italia abbiamo una grande tradizione di cantautori, e lui è un cantautore che davvero è in quello stile. Quindi è come uno sguardo moderno a qualcosa che è tradizionalmente italiano, perciò se volete curiosare, lui è un nome buono.

Interpellato poi anche circa un potersi aspettare nuova musica dai Måneskin in un futuro, Damiano ha risposto:

Sì, quando il tempo sarà quello giusto.

Con i Måneskin Damiano David ha vinto l’Eurovision 2021: “Zitti e buoni” raccolse 524 punti, nonché il primo posto al televoto a quota 318. Si è trattato della terza vittoria tricolore dopo “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti nel 1964 e “Insieme: 1992” di Toto Cutugno nel 1990.

Quest’anno Lucio Corsi porta in gara “Volevo essere un duro”, seconda classificata al Festival di Sanremo. Canterà per 14° nell’ordine di esibizione della finale in programma stasera alle 21 con diretta su Rai 1 e commento di Gabriele Corsi e BigMama.

Photo Credits (Lucio Corsi): Alma Bengtsson / EBU