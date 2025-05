Finale Eurovision 2025: come votare Italia (Lucio Corsi) dall’estero

Manca pochissimo alla finale dell’Eurovision 2025: questa sera si accenderanno ufficialmente i riflettori sul palco della St. Jakobshalle di Basilea e, al termine della serata, verrà incoronato l’artista vincitore della edizione di quest’anno della kermesse europea.

A rappresentare l’Italia c’è, come noto, il secondo classificato del Festival di Sanremo di quest’anno, Lucio Corsi, con una versione speciale di “Volevo Essere Un Duro” dedicata all’Eurovision 2025, che comprende anche l’uso dell’armonica a bocca durante la canzone. Ad accompagnare sul palco Lucio Corsi c’è ovviamente anche il chitarrista Tommaso Ottomano, parte integrante della performance.

Una esibizione di grande classe, stile e autenticità, che cerca di far arrivare a tutto il pubblico europeo il messaggio che si nasconde tra le parole del brano anche mediante l’uso dei sottotitoli in inglese proiettati a schermo (qui il nostro commento sulle prove generali di ieri sera).

Eurovision 2025, come votare Lucio Corsi

Ma come sarà possibile sostenere il rappresentante italiano all’Eurovision 2025? L’Italia si esibirà per quattordicesima nella scaletta della serata, pertanto il codice associato a “Volevo Essere Un Duro” e Lucio Corsi sarà il numero 14.

Purtroppo, anche se il pubblico italiano sarà chiamata al voto, non sarà possibile – come da regolamento – autovotarsi. Infatti, ogni paese in gara non potrà votare per sé stesso, ma solo per uno degli altri 25 paesi in gara.

Pertanto, questo significa che dall’Italia non sarà possibile votare Lucio. Ma, come segnaliamo dalla nostra grafica dedicata (che potete scaricare in alta qualità cliccando QUI per condividerla sui social network), il televoto è aperto in tanti altri paesi, da cui invece sarà possibile votare per “Volevo Essere Un Duro” e l’Italia.

Potete dunque invitare amici e parenti residenti negli altri paesi d’Europa partecipanti alla rassegna a votare per Lucio Corsi usando le loro linee telefoniche fisse o SIM mobile locali, utilizzando i numeri di telefono di cui sopra!

Inoltre, da quest’anno, anche i paesi che non partecipano all’Eurovision possono inviare le proprie preferenze. Se avete amici sparsi per il mondo e dotati di carta di credito del paese che li sta ospitando (carte di credito emesse in Italia non saranno quindi accettate), potete invitarli a votare per Lucio direttamente dal sito www.esc.vote.

I voti raccolti dal Resto del Mondo contribuiranno al risultato finale esattamente come tutti gli altri paesi partecipanti!

Ma quando è possibile votare? Quest’anno, durante la finale dell’Eurovision 2025, è possibile votare fin dall’inizio dello show: la finestra di voto verrà infatti aperta prima dell’inizio della prima esibizione in gara, e continuerà fino a serata inoltrata, molto oltre il termine di tutte le esibizioni. Ci sarà dunque molto tempo per esprimere le proprie preferenze. L’apertura e la chiusura di tale periodo di tempo verranno annunciate dai conduttori e da grafiche a schermo.

L’appuntamento per tifare Lucio Corsi per l’Italia all’Eurovision 2025 con “Volevo Essere Un Duro” è dunque per questa sera, dalle ore 21, su Rai1, con il commento di Big Mama e Gabriele Corsi (e con il nostro liveblogging)! Forza Lucio!

Per tutto il giorno, allo scattare di ogni ora, abbiamo inoltre promosso il sostegno a Lucio con degli spot dedicati in onda su Radio Lattemiele (e puoi sentire qui di seguito).

Per maggiori dettagli su come funziona il televoto italiano, operatori abilitati e costi, tutti i dettagli sono disponibili nel nostro articolo dedicato.