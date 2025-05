Finale Eurovision 2025: scaletta, commenti e voting live minuto per minuto – L’esibizione di Lucio Corsi

Ore 23:13 – Francia – Louane – maman – Codice 24

Louane porta sul palco una canzone struggente dedicata alla mamma, dove le racconta della propria vita, ma anche della nostalgia che ha per lei, e della figura che vuole essere lei, in qualità di madre, per la propria figlia.

L’esibizione vede Louane su una duna di sabbia, che cade anche dall’alto, a significare lo scorrere del tempo, proprio come è stato rimarcato dalla clessidra che (all’inizio dell’esibizione) la cantante ha girato.

L’interpretazione è magistrale, sia dal punto di vista vocale, che dal punto di vista emotivo. Pelle d’oca soprattutto sul ritornello finale, dove la pioggia di sabbia si fa più fitta e cade dall’alto a formare un vortice.

Struggente il grido “maman” sul finire della canzone, la commozione finale della cantante, e l’esclamazione registrata della figlia.

L’arena scoppia in un grande boato di approvazione. Parigi 2026 è dietro l’angolo.

Ore 23:12 – Si torna a Basilea per l’Eurovision 2025 e Michelle Hunziker lancia l’esibizione della Francia.

Ore 23:09 – Pausa pubblicitaria per Rai1. Nel frattempo, a Basilea ci si collega con l’Arena Plus, la grande visione collettiva dell’Eurovision organizzata nello stadio aperto della città, con oltre 30.000 persone presenti!

Ore 23:04 – Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu – Codice 23

Ce lo dicono ormai da Febbraio, quando sono per la prima volta comparsi al Melodifestivalen, il festival con cui la Svezia seleziona il proprio rappresentante per l’Eurovision. E stasera ce lo ricordano di nuovo, dopo che lo scrivente ci è anche stato qualche settimana fa.

Stiamo parlando della sauna finlandese, riportata sul palco da nientemeno che la Svezia. Il ritmo è trascinante e coinvolgente, il carisma scorre a fiumi per tre interpreti (originariamente dei comici) che sanno fare il loro mestiere e sono riusciti a costruire una performance incredibile.

Tra una foresta di pini, un fuoco che arde al centro del palco, i gradoni in legno chiaro, e tre ballerini coperti da un semplice asciugamano, i KAJ celebrano i benefici della sauna, e invitano a lasciare andare tutti i problemi per godere del caldo tepore delle saune.

Se non è questa una esibizione da vincitori, lo è almeno da Top 3. Sarà Stoccolma 2026? Gli applausi sono forti e ormai tutti già hanno imparato il balletto dei KAJ.

Ore 23:03 – Le conduttrici ricordano come sia diventato virale, in questi giorni, il video “Made in Switzerland”, l’interval act con cui le stesse Hazel e Sandra avevano raccontato al mondo tutte le invenzioni della Svizzera.

Ore 22:59 – Danimarca – Sissal – Hallucination – Codice 22

Come avevo già detto al commento della semifinale, Sissal e la Danimarca non reinventano la ruota, ma portano a casa una esibizione che fa ballare. Non a caso il pubblico inizia a battere immediatamente le mani non appena i bpm della canzone prendono il volo.

Ieri, nelle prove generali, Sissal non aveva cantato divinamente, e c’è chi dice che i problemi di intonazione fossero dovuti al fatto che la cantante avesse esultato e urlato troppo per il passaggio in finale. Stasera, per fortuna, la performance vocale è buona.

Un pezzo dance messo in scena bene, interpretato correttamente, ricco di cliché che però nell’insieme funzionano.

Ore 22:55 – Intanto arriva l’endorsement di Ed Sheeran per l’Italia e Lucio Corsi all’Eurovision 2025.

Ore 22:54 – Portogallo – NAPA – Deslocado – Codice 21

Entrato in finale contro ogni aspettativa, il Portogallo fa il Portogallo e porta in gara un bel brano che ispira le proprie sonorità alla tipica saudade del paese, che si respira per le strade di Porto o di Lisbona.

Il testo tratta proprio della nostalgia dalla propria terra madre, sentimento che traspare durante l’intera performance.

Esibizione durante la quale, in realtà, non succede molto, a parte qualche spostamento del frontman e dei musicisti che lo accompagnano.

Tre minuti piacevoli, che coinvolgono lo spettatore senza necessariamente dover strafare sul palco.

Ore 22:50 – Malta – Miriana Conte – SERVING – Codice 20

Miriana inizia all’interno di una discoball, che gira rivelando la figura della cantante all’interno di due grossa e carnose labbra rosse. Bel ritmo e bel sound. E fin qui tutto bene.

Poi l’inquadratura allarga sullo schermo, rivelando quattro gambe aperte sullo sfondo, in una posa che lascia poco spazio a libere interpretazioni… e molto spazio a una sola interpretazione.

Che è poi peraltro accentuata in maniera esagerata lungo l’intero arco della performance, dando vita a una esibizione ai limiti della esagerazione e della volgarità.

Peccato, perché il brano fa anche battere le mani a tempo, ma tutto è troppo sopra le righe, sorpassando i limiti della decenza.

Ecco, mentre scrivo questo commento i ballerini si sdraiano sul palco e aprono le gambe, per poi ritrovarsi a molleggiarsi sopra a delle palle da pilates. Ok.

Ore 22:46 – Svizzera – Zoë Më – Voyage – Codice 19

Dopo la vittoria di Nemo dello scorso anno, la Svizzera avrebbe potuto dormire sugli allori, limitarsi a partecipare e fare bella figura, e invece ha deciso di tornare a giocare pesantissimo e correre per la vittoria.

“Voyage” è un brano di una dolcezza inaudita, tre minuti di emozione pura, nuda e cruda. Vincente la scelta di girarlo totalmente in piano sequenza, senza troppi fronzoli sul palco, concentrandosi sulla figura del cantante e giocando solamente con inquadrature un po’ grezze.

Il brano è veramente una perla finemente interpretata, che invita a goderne in silenzio, per poi esplodere (come ha fatto Basilea), in un grande boato di approvazione. Volerà altissimo nella graduatoria finale.

Ore 22:42 – Armenia – PARG – SURVIVOR – Codice 18

Mettete in un frullatore un brano catchy, un cantante (che sa cantare) a petto nudo, un brano un po’ graffiante, inquadrature “sporche”, fari sparaflashati a ritmo di musica contro le telecamere, un tapis roulant (ormai prop sdoganato all’Eurovision), miscelate bene, ed ecco che escono PARG con Survivor.

Il pacchetto è fatto molto bene, lui canta senza farsi influenzare dalle lunghe corse che si fa sul tapis roulant, ma potrebbe uscirne con le ossa rotte di fronte a una finale che ha diverse altre proposte più forti.

C’è anche da dire che potrebbe essere un brano portato da una qualsiasi nazione, non fosse per qualche sonorità caucasica che ci ricorda che invece la canzone viene dall’Armenia.

Ore 22:37 – Grecia – Klavdia – Asteromáta – Codice 17

Klavdia si esibisce con la classica perfezione che la contraddistingue e con cui ci ha anche abituato alle semifinali. “Asteromata” è un brano complicato, duro, difficile, ma che l’interprete riesce a spiegare a tutti i telespettatori, trasmettendo un turbine di sensazioni.

Dolore, tristezza, resistenza, intensità sono alcune di queste emozioni, per una esibizione tutto sommato semplice ma molto evocativa, che si svolge tra una passerella e una roccia in cima alla quale la cantante termina la performance.

Il tema – come detto – è forte, parla di separazione, terra natia, rimanda a difficili vicende storiche greche. Bellissimo il finale dove, dopo tutta la sofferenza, la cantante si libera dal vestito nero per rimanere vestita di bianco in una atmosfera rischiarata dopo le tonalità cupe che hanno contraddistinto la scenografia. Farà molto bene.

Ore 22:36 – Si torna alla St. Jakobshalle con Michelle Hunziker che ricorda la possibilità di votare i propri preferiti: qui tutte le indicazioni nel nostro articolo dedicato.

Ore 22:33 – Pausa pubblicitaria per Rai1.

Nel frattempo, nell’arena dell’Eurovision 2025, Michelle e Sandra ricordano le istruzioni per votare, e viene lanciato un video dedicato a tutti i volontari dell’Eurovision. Inoltre, vengono mostrate molte immagini relative al backstage della rassegna.

Ore 22:29 – Germania – Abor & Tynna – Baller – Codice 16

Stiamo tutti ballando sulle note di Baller, vero? La Germania gioca seriamente anche quest’anno, e lo fa con un pezzo estremamente contemporaneo, oltretutto scegliendo di cantare in tedesco. Una lingua che, si sa, non è facile da rendere musicale, ma che si sposa benissimo con questo genere.

Potremmo sentire questo pezzo in qualsiasi discoteca anche questa estate, e balleremmo tutti divertiti, come sta facendo l’arena, che esplode in grandi boati di approvazione per Abor e Tynna.

Nota di merito a Tynna che, stasera, offre una delle sue migliori prove vocali, dopo le incertezze in diverse prove generali nei giorni scorsi.

Adesso basta scrivere, balliamo un altro po’!

Ore 22:25 – Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA – Codice 15

Si cambia atmosfera con Justyna, che alla veneranda età di 53 anni ci ricorda tutti che dovremmo lamentarci meno dei nostri anni e impegnarci di più per rimanere in forma fisica.

La cantante balla, si muove, abbonda in esercizi ginnici, mentre non sbaglia una nota e si abbandona in lunghi acuti, senza mai mostrare un cenno di fiatone. Impossibile conoscere il segreto di questa capacità.

Il brano è un pezzo interessante dedicato alla forza della natura e all’energia della madre terra, che traspare dalle scelte stilistiche e dalla interpretazione di Justyna.

Occhio, perché potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di classifica.

Ore 22:21 – Italia – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Vi ricordiamo che non è possibile votare per l’Italia e Lucio Corsi. Ma potete far votare i vostri amici all’estero (scoprite qui come).

Lucio inizia a cantare seduto a un lungo pianoforte nero, immerso nella nebbia e in una scenografia più intima, delimitata da due grandi amplificatori per strumenti a corde.

Il vestito è quello sanremese, che ha portato tanta buona fortuna, e c’è anche lo stivale con scritto “ANDY” sulla suola. Con lui sul palco anche il fedele chitarrista Tommaso Ottomano.

Nella seconda parte del pezzo, Lucio si porta con Tommaso in posizione frontale, dove imbraccia la sua chitarra.

La vera perla è il momento in cui Lucio inizia a suonare – live – la sua armonica, durante il quale Basilea scoppia in un piccolo boato, smorzato solo dalla commozione per un testo fortissimo convogliato a tutti grazie ai sottotitoli in inglese.

Grazie Lucio. Una esibizione di classe, stile, poesia, autenticità e genuinità. Un vero artista. Comunque vada, siamo orgogliosi di te.

Ore 22:15 – Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME – Codice 13

La Finlandia gioca pesantissimo e si inserisce sul solco delle precedenti partecipazioni “sopra le righe” con Käärijä e Windows95man, questa volta scegliendo Erika Vikman.

La canzone presenta un chiaro rimando sessuale già dal titolo, e anche la performance gioca col tema della sessualità, senza tuttavia mai oltrepassare il limite della decenza o perlomeno della volgarità. Lo scrivente fa questa considerazione non a caso… vi rimando all’esibizione numero 20.

Inutile sottolineare il momento più epico di una esibizione da vera forza della natura: quando Erika sale sul gigantesco microfono dorato da cui partono razzetti.

L’arena scoppia in una grande festa. Grazie Erika, anche noi in redazione stiamo saltando sulle sedie.

Ore 22:11 – Paesi Bassi – Claude – C’est La Vie – Codice 12

Dopo l’esibizione della prima semifinale dell’Eurovision 2025 martedì scorso, ormai nessuno di noi riesce a trattenersi dal cantare il ritornello della canzone: “C’est la la la la la… vie!”.

Il pezzo parte sommesso, impreziosito dalla lingua francese, e poi esplode con un bel ritmo a partire dal primo ritornello, che incita l’arena a seguire i bpm con un battimani.

Il brano è estremamente radiofonico, una proposta fresca e coinvolgente grazie anche all’inquadratura quasi interamente effettuata in piano sequenza, seguendo il cantante spostarsi tra ballerini e violinisti presenti in scena.

Claude chiuderà la finale dell’Eurovision 2025 con un ottimo posizionamento, portando un riscatto per i Paesi Bassi dopo la squalifica dell’anno scorso.

Ore 22:07 – Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi – Codice 11

Per i fan dei cori e dei gruppi vocali, questo è il momento di ascoltare il religioso silenzio e godere di una esibizione meravigliosa.

Le Tautumeitas prendono lo spettatore per mano e gli fanno un bel massaggio alle orecchie grazie alle loro voci perfette che si mescolano creando armonie sensazionali, sulle note di un brano che riecheggia strumenti e musiche baltiche.

Grande originalità, per un esercizio vocale che non si limita a mero tecnicismo, ma lascia trasparire grande carisma, in un insieme ipnotico, un viaggio in un mondo parallelo.

O si ama o si odia: lo scrivente è tra i primi. Ha le carte per fare bene, potrebbe rivelare sorprese in classifica finale, in quanto almeno le giurie non possono rimanere impassibili di fronte a questa esibizione.

Ore 22:06 – Sul palco Michelle con Hazel per un intermezzo dedicato a un “giochino con la lingua”… anche Michelle è capace di farlo, proprio come Hazel!

Ore 22:02 – Islanda – VÆB – RÓA – Codice 10

Si cambia decisamente registro con i Vaeb dall’Islanda. Una coppia di giovani ragazzini seguitissimi sui social e venuti alla ribalta proprio grazie a TikTok.

L’energia traspare fin dalla prima nota della canzone, la cui esibizione è costruita nei minimi dettagli, tra mosse di danza, illusioni ottiche (che anche qui gravitano attornio al mare e a una barca) e finti oggetti di scena proiettati sul pavimento del palco.

Il brano non è memorabile, ma invita a ballare, e ha del potenziale per diventare virale sui social e trasformarsi in tendenza. E chissà che non si possa ritrovare anche in qualche discoteca estiva.

Ore 21:58 – Austria – JJ – Wasted Love – Codice 09

Arriva uno dei favoritissimi della serata: JJ. La canzone parla di un amore un po’ burrascoso, non corrisposto, che porta all’annegamento della persona vittima di questa “ingiustizia”.

Il testo e le emozioni che veicola traspaiono fortissimamente da una esibizione che mette in scena il cantante come un naufrago alla deriva. La bagnarola su cui si trova viene progressivamente rivelata da diverse inquadrature ben studiate e movimenti dinamici dei prop sul palco, che costruiscono man mano l’albero e la vela della barca.

Perfetta l’intonazione e il controllo che JJ mantiene anche durante l’apice della tempesta e sulla parte EDM finale. Siamo di fronte al vincitore dell’Eurovision 2025? Sarà Vienna 2026? L’arena, nel dubbio, esplode in un grande boato sul grande faro che chiude l’esibizione.

Ore 21:55 – Regno Unito – Remember Monday – What The Hell Just Happened? – Codice 08

Quest’anno il Regno Unito punta tutto sulle atmosfere da musical: il brano infatti potrebbe essere tratto da una rappresentazione teatrale, visti i movimenti delle cantanti, i loro virtuosismi, i vestiti da principesse, gli oggetti di scena.

Ottima la performance vocale delle tre, che paiono proprio divertirsi sul palco, tanto da trasmettere la stessa gioia anche al pubblico a casa. Cantano di una serata andata male, tuttavia col sorriso sulle labbra.

Peccato che il brano non sia proprio tra i più forti, quasi un patchwork di pezzi totalmente differenti tra loro, e che l’insieme non sia esattamente ciò che ci si aspetti dalla tradizione musicale che si associa di solito al Regno Unito.

Ore 21:52 – Si torna dalla pausa pubblicitaria con la conduttrice Hazel Brugger che fa annunciare, a una persona presa a caso del pubblico, il prossimo artista in gara: le Remember Monday per il Regno Unito.

Ore 21:49 – Pausa pubblicitaria per Rai 1. Nel frattempo, a Basilea la conduttrice Sandra Studer mostra il vestito che indossava all’Eurovision 1991 di Roma, in cui ha cantato il brano “Canzone per te”. In seguito Michelle canta “Nel Blu Dipinto Di Blu”.

Ore 21:48 – In scena di nuovo le conduttrici. Michelle Hunziker vuole portare un po’ di italianità all’Eurovision 2025. Parte una grande “ola”, nel frattempo, alla Arena Plus, la grande visione collettiva dell’Eurovision 2025 da Basilea.

Ore 21:44 – Ucraina – Ziferblat – Bird Of Prey – Codice 07

Premetto che allo scrivente il brano piace molto, ma non è un fan di questa messinscena. Nella finale nazionale ucraina Vidbir, il gruppo si esibiva in una atmosfera quasi bucolica, con erba e fiori sul palco, e le scelte meglio si sposavano con musica e testo del brano.

Questo insieme di luci psichedeliche, contorni sfumati, fumo in scena, colori sgargianti tra il fucsia e il ciano, sembrano un po’ condurre in un viaggio onirico, che però lascia un po’ a desiderare.

Bene la performance vocale del frontman, molto incerto invece nelle prove di ieri sera. L’Ucraina si prepara a concludere con successo anche l’Eurovision 2025, confermando la sua storia di ottimi posizionamenti.

Ore 21:40 – Spagna – Melody – Esa Diva – Codice 06

La Spagna fa la Spagna e porta un pezzo dal sapore iberico, intriso di sonorità tipiche della musica spagnola. Melody si cala nella parte della diva e mette in scena, sulle note di “Esa Diva”, una esibizione che a tratti ricorda il musical o addirittura le showgirl televisive degli anni ’90.

L’insieme è piacevole, suscita reazioni calorose da parte del pubblico della St. Jakobshalle, ed è eseguito con disinvoltura e padronanza del palco.

Insomma, Melody sa fare il suo lavoro e… ragazzi, che acuto prima del ritornello finale! Una diva es valiente, poderosa!

Ore 21:36 – Lituania – Katarsis – Tavo Akys – Codice 05

La Lituania quest’anno punta tutto sull’indie con una band che propone “Tavo Akys”, un brano più difficile ed elaborato per il pubblico europeo generalista, ma è oggettivamente bello che anche queste proposte trovino spazio nella finale dell’Eurovision 2025.

Il sound, la produzione, il carisma della band traspaiono e sono a livelli altissimi, rendendo la proposta autentica e meritevole di fare bene.

Peccato per una esibizione un po’ povera, dove le uniche note sorprendenti sono il vento nei capelli del cantante, qualche luce un po’ stroboscopica e uno sfondo post-apocalittico che sembra animato proprio dal vento prodotto in arena.

Ore 21:35 – Breve clip che mostra il Turquoise Carpet svoltosi domenica, in cui sono stati presentati tutti gli artisti in gara all’Eurovision 2025.

Ore 21:31 – Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise – Codice 04

Sale sul palco l’artista di Israele e giustamente Gabriele Corsi e Big Mama, al commento su Rai1, ricordano la parola “Pace” nell’introdurre la canzone. Atmosfera dibattuta in arena, tra persone che applaudono e altre che fanno sentire il proprio dissenso.

L’Eurovision 2025 è un concorso di canzoni, e ci limitiamo a giudicare la performance vocale e scenica. Yuval porta a casa una esibizione vocalmente perfetta su una powerballad super classica e dai toni drammatici.

Bella la scena in cui sale sulla scalinata di cristallo impreziosita dalle numerose perle di vetro, forse la parte migliore del brano. Qui arriva un crescendo che accompagna l’esibizione fino al finale più sommesso, focalizzato tutto su Yuval.

Ore 21:26 – Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato – Codice 03

Ormai si è già scritto tutto (anche troppo) su Tommy Cash ed Espresso Macchiato. Finalmente è arrivata la sua consacrazione finale sul palco dell’Eurovision 2025. Il pacchetto sicuramente diverte, è ironico e irriverente, è confezionato ottimamente per creare una esibizione dai tratti memorabili e potenzialmente virali.

Va detto, però, che la performance vocale è veramente debole, pur non essendo l’aspetto su cui punta Tommy. Qualcuno avrebbe forse voluto vedere le nonnine di Ostuni, rimaste “a piedi” dopo la promessa fatta dallo stesso Tommy. Peccato.

Abbiamo invece una serie di body-guard che ballano a tempo e una finta fan che irrompe sul palco a disturbare la performance.

Farà bene, o il fenomeno Tommy Cash, esploso già da diverse settimane, è già sulla via del tramonto? Solo la classifica finale potrà dircelo.

Ore 21:22 – Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son – Codice 02

Il Lussemburgo torna in gara con l’insegnante di canto Laura Thorn, che porta a casa una esibizione ottima dal punto di vista vocale.

La citazione della performance è chiaramente rivolta a France Gall, che cantava di una bambola, quasi marionetta di un uomo. Al contrario, Laura porta il testo della canzone nel 2025, facendone un pezzo focalizzato sulla autodeterminazione femminile e la forza delle donne.

Bellissima l’illusione ottica all’inizio del brano con Laura all’interno di una casa delle bambole (con France Gall nel televisore della casa stessa), bellissima la coreografia, cambio d’abito al punto giusto, ottima interazione con ballerini e camera. C’è materiale per un ottimo posizionamento.

Ore 21:19 – Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter – Codice 01

Apre la finale dell’Eurovision 2025 il giovane Kyle Alessandro, mettendo in scena una esibizione che contiene tutto ciò che serve per creare uno staging d’impatto, tra fuoco, movimenti di danza ben congegnati a ritmo di musica, dancebreak, atmosfere post-apocalittiche.

Kyle sa stare sul palco, sa il fatto suo, e porta a casa una esibizione corretta anche dal punto di vista vocale. Un’ottima apertura di serata per scaldare il pubblico, letteralmente.

Ore 21:17 – Europe, START VOTING NOW!

Ore 21:16 – Si ricorda il meccanismo di voto. Ricordiamo che non è possibile votare dall’Italia per Lucio Corsi, ma è possibile farlo dall’estero!

Dall’Italia si vota chiamando i numeri in sovrimpressione. Trovate tutti i dettagli anche nel nostro articolo dedicato.

Ore 21:12 – Entrano in scena le tre conduttrici: Hazel Brugger, Sandra Studer e nientemeno che Michelle Hunziker! Michelle ovviamente saluta in italiano, ricordando tutti i fan italofoni!

Un rapido collegamento anche per l’Arena Plus, lo stadio aperto che si trova di fianco alla St. Jakobshalle, dove è in corso la più grande visione pubblica dell’evento mai organizzata!

Ore 21:11 – Dopo alcuni brani dei Khainz, è Mike Candys ad accompagnare l’ingresso in scena degli ultimi artisti durante la flag parade. Appare anche Gabry Ponte vestito con un completo tricolore, stringendo però la bandiera sammarinese!

Ore 21:09 – Finalmente è il momento dell’Italia all’Eurovision 2025: sfila anche Lucio Corsi, che impugna e sventola la bandiera italiana insieme al suo chitarrista Tommaso Ottomano! Forza Lucio!

Ore 21:06 – Dopo “Top Secret”, si continua con alcuni successi di Yello, per poi passare a DJ Antoine con la celeberrima “Ma Chérie”. Le nazioni continuano a sfilare in ordine di esibizione.

Ore 21:05 – Inizia immediatamente la flag parade, la presentazione di tutti i cantanti/paesi in gara questa sera! La sfilata avviene sulle note di celebri brani di DJ svizzeri.

Ore 21:03 – Al termine della clip, compare Nemo, vincitore per la Svizzera dell’Eurovision 2024, che intona la sua celebre “The Code“.

Ore 21:01 – Inizia la finale dell’Eurovision 2025 con una clip ironica in cui le conduttrici (tra cui compare anche, finalmente, Michelle Hunziker!) sono preoccupate per l’assenza del trofeo della rassegna – il celebre microfono di cristallo – a Basilea.

Inizia poi un lungo viaggio attraverso la Svizzera per far arrivare la valigia che contiene il fragile trofeo alla St. Jakobshalle. Un bene prezioso, che l’anno scorso il vincitore Nemo aveva immediatamente rotto proprio sul palco della Malmö Arena.

Scenette accompagnate da celebri successi eurovisivi come “Rise Like a Phoenix” di Conchita Wurst o “Fly On The Wings Of Love” degli Olsen Brothers.

Ore 21:00 – Puntuale come un orologio… svizzero, con la celebre sigla del “Te Deum”, inizia la finale dell’Eurovision 2025 di Basilea! Buona visione a tutti e rimanete qui con noi per seguire il nostro commento live della diretta!

Ore 20:56 – Fine Anteprima Eurovision 2025 – Pausa pubblicitaria per Rai1 in attesa del collegamento europeo.

Ore 20:51 – Inizia una clip dedicata alla storia e alla carriera di Lucio Corsi. Successivamente, inizia una vera e propria intervista in loco insieme a Tommaso Ottomano, compagno d’avventura sul palco dell’Eurovision 2025. Lucio aggiunge inoltre che i suoi preferiti sono i portoghesi NAPA.

Gabriele Corsi fa poi vedere a Lucio un video registrato per lui da Topo Gigio, che sarà il portavoce italiano!

Ore 20:48 – Corsi e Big Mama intervistano i fan alla St. Jakobshalle, in attesa di entrare in arena per assistere alla finale dell’Eurovision 2025.

Ore 20:44 – Dopo una lunga pausa pubblicitaria, si torna ad Anteprima Eurovision 2025. Dopo un breve siparietto con Gabriele Corsi e Big Mama al volante verso la St. Jakobshalle in cui si parla dei Big5 e delle loro vittorie, i due si fermano per cantare “Volevo Essere Un Duro”.

Parte quindi una clip che ricorda l’esibizione sanremese di Lucio Corsi, per poi passare a citare gli altri concorrenti in gara questa sera.

Ore 20:37 – Parte Anteprima Eurovision con Gabriele Corsi e Big Mama! Si comincia da una piazza di Basilea, dove i commentatori camminano all’interno di una scultura diffusa in una piazza fatta di tanti cuori.

Ore 20:26 – Collegamento del TG1 con la St. Jakobshalle di Basilea. Con la giornalista ci sono i commentatori dell’Eurovision 2025 Gabriele Corsi e Big Mama, che hanno espresso le loro preferenze sulle canzoni in gara, e il loro personalissimo podio con Lucio Corsi sulla cima dello stesso. Parte poi un servizio dedicato ai concorrenti da tutta Europa che cantano “Volevo Essere Un Duro”.

Si parla anche della possibile presenza di Céline Dion come superospite della finale. Nulla di confermato, ma le voci su un suo arrivo a Basilea diventano sempre più insistenti ad ogni ora che passa. Non succede, ma se succede…

Si accendono i riflettori questa sera alle ore 21 per la diretta della finalissima dell’Eurovision 2025! Quest’anno la rassegna ha fatto tappa in Svizzera, dopo la vittoria di Nemo con “The Code” nella scorsa edizione dell’evento. Sarà la St.Jakobshalle di Basilea la struttura che farà da sede a questa serata finale, che si preannuncia veramente densa di avvenimenti.

A prendere per mano il pubblico italiano per l’occasione ci sono Gabriele Corsi, ormai affezionato commentatore della rassegna, insieme alla simpaticissima Big Mama. Una coppia rivelazione, le cui voci hanno accompagnato gli spettatori verso il palco europeo già durante le semifinali di martedì e giovedì scorso.

Voci, ma anche volti: Rai 1 si trasformerà nella rete dell’Eurovision 2025 già a partire dalle ore 20.30, subito dopo il Tg1, per una anteprima condotta proprio da Gabriele e Marianna da Basilea, durante la quale presenteranno l’evento, la città, i cantanti in gara e parleranno con il nostro rappresentante, Lucio Corsi con “Volevo Essere Un Duro“! L’appuntamento parte alle ore 20.30 su Rai 1, ma il collegamento europeo vero e proprio inizierà alle ore 21.

Eurovision 2025: la diretta della finale

Se proprio siete impazienti di conoscere cosa succederà stasera, abbiamo per voi commentato le prove generali di ieri sera, il cui resoconto è disponibile qui. Ventisei gli artisti in gara questa sera, ma solo uno potrà stringere tra le proprie mani l’ambito microfono di cristallo simbolo della rassegna.

Tutti i paesi in gara avranno la possibilità di votare durante la serata, e non mancheremo di ricordarvi le modalità con cui farlo. Non sarà possibile votare per il rappresentante italiano – Lucio Corsi con “Volevo Essere Un Duro” – poiché la regola d’oro della rassegna è che non è possibile autovotarsi. Ma vi diremo come invitare amici e parenti all’estero a farlo per noi!

Questi i partecipanti della finale dell’Eurovision 2025, in ordine di uscita e accompagnati dal relativo codice per il televoto: