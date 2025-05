Finale Eurovision 2025: come televotare, costi e operatori abilitati

Prendete i vostri telefonini, ricaricate il vostro credito residuo e tenetevi pronti, perché dopo la prima semifinale di martedi scorso, l’Italia è chiamata anche questa sera a televotare i propri artisti preferiti che si esibiranno durante la finale dell’Eurovision 2025, in onda a partire dalle ore 21 dalla St. Jakobshalle di Basilea e in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama.

Le giurie di esperti hanno potuto seguire ieri sera – in una emissione a circuito chiuso – le prove generali (che noi abbiamo commentato live in diretta dalla sala stampa): sulla base di queste, i professionisti del settore hanno già espresso i loro giudizi, che concorreranno a definire il 49,3% del risultato finale.

Durante la vera e propria diretta TV, saranno invece i telespettatori a votare, incidendo per il 50,7% sul risultato finale, contribuendo quindi alla definizione della classifica finale. Pubblico che, quindi, ha un peso leggermente maggiore rispetto alle giurie, grazie alla presenza di un set di punti ulteriore dato dalla presenza di un “paese aggiuntivo”, quello del Resto del Mondo.

Come votare dall’Italia

La regola d’oro dell’Eurovision 2025 che occorre tenere sempre a mente è che nessun paese può autovotarsi: ciò significa che dall’Italia non sarà possibile votare per Lucio Corsi, in gara questa sera in rappresentanza del nostro paese con il brano secondo classificato al Festival di Sanremo “Volevo Essere Un Duro“, una tra le proposte più gradite dai fan e acclamata già durante la prima semifinale di martedì scorso.

Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del Paese in cui vivono) – potete cercare di convincerli a votare per il rappresentante italiano!

Inoltre – come anticipato – sarà possibile votare sul sito www.esc.vote dal resto del mondo, cioè da tutti quei paesi non inclusi tra i partecipanti al Contest. Ciò significa che nel caso abbiate amici o parenti sparsi per il mondo (e dotati di carta di credito del paese estero), potete convincerli a sostenere Lucio Corsi anche in questo modo: i loro voti ricadranno in un ulteriore gruppo di televoto – il resto del mondo – che potrà sostenere l’Italia al pari di qualsiasi altro paese in gara!

Questa che segue, l’immagine con le istruzioni che potete condividere sui vostri profili social e che trovate anche sui nostri.

Scarica l’immagine in alta qualità

Occorre tenere inoltre a mente che, anche quest’anno, verrà ripresa una vecchia metodologia già testata durante le edizioni 2010-2011, e cioè sarà possibile votare già prima dell’inizio della prima esibizione.

Ciò significa quindi che la finestra di televoto rimarrà aperta per tutta la serata finale, vale a dire dai momenti iniziali della diretta e durante tutte le esibizioni in gara. L’apertura e la chiusura del televoto sono comunicati tramite annuncio dei conduttori e apposita grafica a video.

Eurovision 2025: televoto da telefono fisso

Dall’Italia è possibile televotare nel corso della finale dell’Eurovision 2025 chiamando l’894.001 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WindTre, iliad, Sky Wifi, Tiscali, Convergenze, Uno Communications.

Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2025: televoto da telefono mobile

Dall’Italia è possibile votare durante la finalissima dell’Eurovision 2025 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Fastweb Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, CoopVoce, 1Mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro per tutte le utenze precedentemente elencate.

Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza (fissa o mobile) è pari a 5.

Infine, è utile ricordare che è possibile anche votare utilizzando la app ufficiale dell’evento, che tuttavia agisce trasformando ogni voto in un SMS, valendo quindi a tutti gli effetti come voto inviato tramite SMS e venendo contato nel contingente massimo legato a tale modalità.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto, un numero di chiamate oltre il limite, oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

Voto online

Anche quest’anno, in aggiunta al voto via telefono fisso ed SMS (e app ufficiale della rassegna), verrà attivata la possibilità di votare online a pagamento, collegandosi al sito web www.esc.vote.

Il voto online è offerto sempre dalla società ONCE, che sovrintende e organizza, per conto di EBU, la raccolta dei voti da tutti i paesi partecipanti all’Eurovision 2025. Sul sito saranno riportate tutte le condizioni di voto e tutte le modalità di votazione.

Anche in questo caso, permane il limite di 5 voti, ciascuno dei quali costerà 50 centesimi.

Finale Eurovision 2025: i codici di voto

A ciascun brano in gara è assegnato un codice numerico univoco corrispondente all’ordine di uscita. Per votare basta digitare il codice seguendo le istruzioni della voce guida (se si vota da telefono fisso) o inviare un SMS contenente, nel testo, il codice della canzone che si intende votare (se si sceglie il telefono mobile).

Di seguito la lista delle canzoni in gara alla finalissima dell’Eurovision 2025 con relativo numero d’uscita (visibile anche a schermo lungo tutta la durata della diretta):