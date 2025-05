Doctor Who omaggia l’Eurovision Song Contest con la puntata “The Interstellar Song Contest”

Metti insieme l’evento musicale più seguito al mondo (l’Eurovision Song Contest) e la serie televisiva di fantascienza più longeva di sempre (Doctor Who) ed ecco arrivare sulla BBC (in UK) e su tutti gli schermi degli abbonati Disney+ in giro per il mondo l’Interstellar Song Contest.

Non potevamo non segnalarvi l’episodio di Doctor Who rilasciato proprio ieri, sabato 17 maggio, in concomitanza con la finale dell’Eurovision 2025 e dal titolo eloquente: “The Interstellar Song Contest”.

Un epidosio incentrato, non proprio casualmente, su un contest musicale interplanetario (con oltre 3 trilioni di spettatori nell’universo) che regala tanti riferimenti all’Eurovision, a partire da due presenze non casuali.

A condurre l’803esima edizione dell’Interstellar Song Contest c’è Rylan Clark, volto della tv inglese che dal 2018 commenta su BBC2 le semifinali dell’Eurovision. Troviamo poi Graham Norton, nome che non necessita di presentazioni e che interpreta la parte di se stesso (ormai defunto) in forma di ologramma all’interno dell’archivio/museo di questo evento interplanetario. E la sua ironia è immancabile anche in questo ruolo:

Benvenuti a tutti, salve.. non volevo vendere la mia immagine per l’eternità, ma eccoci qui. Sono Graham Norton, morto da tempo, oh, faccina triste…

Finito qui? Ovviamente no. Si parte subito ad inizio puntata con una citazione sugli ABBA vincitori nel 1974 (proprio come nell’Eurovision Song Contest) e a ridosso della fine dell’episodio ecco che come colonna sonora spunta “Making your mind up” dei Bucks Fizz, vincitori dell’Eurovision 1981 in rappresentanza del Regno Unito.

Ricordiamo che inizialmente ad annunciare i 12 punti della giuria inglese doveva esserci proprio l’attuale Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, ma in corsa la BBC ha comunicato che la scelta è poi ricaduta sulla cantante Sophie Ellis-Bextor.

Nell’episodio attualmente disponibile in streaming (della durata di poco inferiore i 50 minuti) sono presenti tante chicche che i fan non potranno non cogliere e siamo sicuri apprezzeranno.

Piccolo spoiler: sempre Graham Norton (o meglio il suo ologramma) ci fa sapere che il nostro pianeta cesserà di esistere il 24 maggio 2025. Ma non abbiamo dubbi che a salvare l’umanità intera ci penserà il Dottore, insieme alla sua nuova assistente Belinda e al Tardis.