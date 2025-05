Eurovision 2025: per Shkodra Elektronike (Albania) e Tommy Cash (Estonia) concerti in Italia

Ci saranno anche tappe in Italia nei tour di alcuni tra gli artisti in gara all’Eurovision 2025, tolti ovviamente sia Lucio Corsi che Gabry Ponte per ovvie ragioni.

Eurovision 2025: i concerti italiani degli Shkodra Elektronike

Partiamo dai più vicini al territorio italiano, gli Shkodra Elektronike, i rappresentanti dell’Albania, che a livello personale hanno anche il doppio passaporto. Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, ottavi con “Zjerm” a Basilea (qui il remix a cura del dj fiorentino Clap Clap), andranno a esibirsi in due date in Italia.

In particolare, la prima si terrà il 19 luglio a Bologna, all’interno del BOtanique Festival, che si svolge nei Giardini di Via Filippo Re, siti a nord-est di Piazza Maggiore e visibili sulla destra una volta entrati da Porta San Donato.

La seconda, invece, andrà in scena il 24 dello stesso mese a Cividale del Friuli, e più precisamente al Mittelfest: l’appuntamento è per le 21:30 in Piazza Duomo, tra i luoghi più iconici della città una volta passato il Ponte del Diavolo, con una durata indicata del concerto di 90 minuti.

Eurovision 2025: i concerti italiani di Tommy Cash

Ci sarà poi anche Tommy Cash, il portacolori dell’Estonia che ha portato “Espresso Macchiato” al terzo posto (della canzone esiste anche il remix con Tony Effe).

L’appuntamento, in questo caso, è triplo. Il primo si svolge a Roma e porta la data del 9 settembre. Appuntamento all’Eur Social Park, sito in Viale di Val Fiorita, a pochi metri dalla stazione metro Eur Magliana e con lo Stadio delle Tre Fontane poco più avanti. Si parte alle 20.

Il giorno dopo, poi, l’artista si sposterà a Bellaria-Igea Marina, al Beky Bay, uno dei luoghi estivi di mare più conosciuti e rinomati in assoluto dell’area riminese. Anche in questo caso partenza alle 20.

L’11 settembre, poi, ci sarà un terzo evento, questa volta al Circolo Magnolia (estivo) di Segrate, che in una parola si può definire in un altro modo: zona Idroscalo. Via previsto alle 19.