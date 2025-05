Eurovision 2025, Melody (Spagna) critica con RTVE: “Non ho potuto dare tutto quello che avevo”

Va avanti in Spagna la discussione sull’Eurovision 2025 non solo per la questione politica legata alla partecipazione di Israele, con la richiesta di esclusione arrivata dal Premier spagnolo Pedro Sanchez, ma anche per il 24° posto ottenuto da Melody, con soli 37 ricevuti per la sua “Esa diva”.

Molti rumor su attriti tra l’artista – rappresentante della Spagna a Basilea in quanto vincitrice del Benidorm Fest 2025 – e l’emittente RTVE, deflagrati alla St. Jakobshalle, si sono susseguiti fin dalle ore successive la diretta televisiva della finale, a partire dal video registrato da Melody dalla sua camera d’albergo:

Durante il programma “Socialité” dell’emittente privata TeleCinco era stato rivelato come Melody non avrebbe fatto ritorno a Madrid con la delegazione spagnola ma direttamente a Malaga, dove abita con il compagno Ignacio Batallan e il loro figlio, e che era “molto arrabbiata” una volta terminata l’esibizione sul palco.

A conferma di questo sono arrivate le dichiarazioni dello stilista di RTVE al seguito della delegazione a Basilea, Raúl Amor, al programma “Fiesta”, sempre trasmesso da TeleCinco:

È arrabbiata come sono arrabbiato io. Ti mentirei dicessi che è contenta. Si partecipa a un concorso per vincere, e Melody è una vera guerriera, quindi non è difficile capirla. È una donna che non si lascia intimidire e credo che racconterà la sua verità e come si sente perché ha fatto un lavoro incredibile e il resto non dipende da lei.

Ad alimentare le voci sull’insoddisfazione di Melody per il risultato e per la gestione della sua partecipazione all’Eurovision 2025 ci aveva pensato l’ex-rappresentante spagnola nel 2011 Lucia Pérez, che al programma “Y ahora Sonsoles” della privata Antena 3 il 21 maggio aveva dichiarato:

La domenica dopo la finale, all’aeroporto di Malaga, intercettata dai giornalisti, Melody aveva smentito tutto annunciando una conferenza stampa, che si è svolta nel pomeriggio odierno.

Alla conferenza stampa Melody ha voluto ancora una volta smentire le voci che circolavano, tra cui quella secondo la quale avrebbe cacciato una persona dal suo camerino alla St. Jakobshalle:

Io ho detto che non avrei fatto incontri con la stampa e si sono dette cose non vere. Ho chiesto dei giorni di riposo perché credo che sopra tutto ci sia la salute mentale e in alcuni programmi televisivi si è riso del mio tornare a casa per stare con la mia famiglia e mio figlio. Non mi piace questa doppia morale per cui si parla di salute mentale e poi ci si scherzi sopra quando chiedo un periodo di riposo. […]

Ha ammesso invece di essere stata in disaccordo con l’emittente sulla performance creata per Basilea:

Tutto è sempre migliorabile. La messinscena era molto buona ma io personalmente avrei fatto qualcosa di molto più potente perché io come artista mi impegno a creare ciò che voi [il pubblico] volete. Dev’essere chiaro che quando ho vinto il Benidorm Fest la candidatura è passata in mano a RTVE e anche loro decidono. Questo però non è l’unico motivo per arrivare a fare quel punteggio. Credo che ci siano altri elementi che non hanno nulla a che fare con la musica e l’arte e per questo io nemmeno devo fare un commento a riguardo. […]

Io fin dal primo momento ho detto a RTVE una serie di cose: questo, questo, questo e questo. E sono le stesse opinioni che ho adesso. Ad esempio c’erano delle inquadrature in cui si perdeva molto dell’esibizione. […] Ho sofferto molto il sipario. Quello che succede è che tante cose non dipendevano da me. […]

Quello che mi è piaciuto meno è che non ho potuto dare tutto quello che io ho, in termini di capacità di artista. Ma se non posso, perché non ci sono solo io, che ci posso fare? Non ci posso fare niente, ma c’erano delle cose che potevano essere “Wow!”. Questo comunque non giustifica la posizione.