Eurovision, RTVSLO insiste: verifica indipendente dei dati del televoto degli ultimi due anni

La tv pubblica slovena (RTVSLO) torna sul tema del televoto e del voto online, dopo la lettera dei giorni scorsi indirizzata agli organizzatori dell’Eurovision Song Contest (qui il nostro articolo dedicato).

Nello specifico, le richieste dell’emittente sono sostanzialmente due: da una parte avere informazioni complete sulle votazioni del 2023, 2024 e 2025, dall’altra che venga avviata una verifica indipendente sui risultato del televoto degli ultimi due anni.

La nostra preoccupazione deriva dalle ovvie irregolarità statistiche osservate nei modelli di voto di Eurovision 2025, che mettono seriamente in discussione l’integrità del televoto, come nel 2024. Senza un accesso trasparente ai dati di voto, l’affermazione dell’EBU o dei suoi appaltatori secondo cui il voto era “valido” solleva solo dubbi sul fatto che i risultati pubblicati potrebbero non riflettere le reali preferenze degli spettatori.

Come ha ribadito Ksenija Horvat, direttore di RTVSLO, lo scorso anno sono state espresse preoccupazioni simili su RTV Slovenia, ma la richiesta di dati pertinenti è stata respinta in quanto ciò non era in linea con la politica dell’EBU e che questo argomento sarebbe stato discusso nella prossima riunione del Reference Group, tuttavia RTVSLO non ha ricevuto le informazioni promesse sui risultati di questa discussione.

Per l’emittente slovena e il suo direttore, i membri dell’EBU sono media pubblici la cui missione principale è servire l’interesse pubblico:

Laddove la riservatezza commerciale e la responsabilità pubblica siano in conflitto, qualsiasi mancata comunicazione di informazioni deve essere chiaramente giustificata e dimostrabile. Inoltre, gli spettatori pagano per esprimere il loro voto aspettandosi una procedura equa e trasparente e hanno pertanto diritto a informazioni pertinenti, soprattutto quando sorgono seri dubbi sull’integrità del sistema.

Per Ksenija Horvat:

Se l’EBU non è disposta a condividere nessuna delle informazioni richieste, sostenendo che sono riservate o che la loro divulgazione danneggerebbe gli interessi commerciali, mi aspetto una spiegazione di come la divulgazione potrebbe danneggiare in modo significativo l’EBU, l’Eurovision o i suoi fornitori di servizi e perché tale danno sarebbe più grave di quello causato dalla mancanza di trasparenza.

RTVSLO non è isolata nel chiedere chiarezza e trasparenza e che si apra una discussione proprio sul televoto (come già fatto anche dalla tv pubblica spagnola).

Per fortuna, ad oggi, queste proteste non hanno portato ad un crollo negli ascolti, con l’Eurovision 2025 tornato a crescere per il terzo anno di fila (qui tutti i dati di questa edizione), ci auguriamo comunque si intervenga sul tema, ormai strettamente d’attualità e sicuramente di non facile gestione.