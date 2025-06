Eurovision 2025: platino per i NAPA, due primati per JJ. Charts Europee: vince Tommy Cash

Anche sul fronte delle classifiche europee, Eurovision 2025 regala poche soddisfazioni. Vince Tommy Cash ma l’annata si conferma modesta. Anche se- con un colpo di coda sul finale- due artisti riescono a prendersi qualche soddisfazione: JJ, il vincitore con “Wasted love” salva se non altro il blasone che gli deriva dal trionfo e riesce a raggiungere sia pure in ritardo la vetta nella sua Austria, oltrechè in Grecia.

NAPA, la band indie che ha rappresentato il Portogallo, raggiunge invece il disco di platino in patria (10.000 copie). Comunque un risultato ragguardevole per un gruppo che in oltre 10 anni di carriera non aveva mai nemmeno lontanamente avvicinato la Top 20. NAPA si aggiungono quindi al ristretto numero di coloro che hanno raggiunto una certificazione in questa edizione: il disco di platino di Lucio Corsi, il disco d’oro di Gabry Ponte; il disco d’oro della spagnola Melody (nel frattempo salita al secondo posto in Spagna) e il disco di platino per la grecia Klavdia.

Annata debole, non sarà facile per altri artisti in gara arrivare ad una certificazione: in prospettiva gli unici che potrebbero farcela sono i finlandesi in gara per la Svezia KAJ e appunto Tommy Cash.

Le classifiche europee

Europa avara, si diceva. Le due classifiche di riferimento segnalano pochi brani dell’Eurovision. Non essendo più da tempo attiva una chart europea (Billboard ha chiuso la sua diversi anni fa e nessuno si è più assunto questo onere), ad oggi come si ricorderà sono due quelle che possono essere prese a riferimento.

Eurotop 44, è la classifica continentale più completa per gli ascolti radiofonici attualmente in circolazione, che rileva attraverso un software ed una metodologia accuratissimi migliaia di radio in tutto il Continente.

APC Chart è invece la migliore in circolazione sul fronte dei downloads, perchè prende in considerazione vendite fisiche, downloads su tutte le piattaforme, streaming a pagamento e passaggi radiofonici in esame 31 paesi, ovvero più di due terzi d’Europa e dunque fotografa bene un mercato musicale che ormai è sempre più liquido.

Ebbene, sul fronte dell’airplay c’è un solo brano entrato in classifica ed è “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, in posizione 40. Va meglio sul fronte dei downloads: Tommy Cash è sempre il migliore, avendo raggiunto la decima posizione ed essendo fra l’altro l’unico artista ad aver guadagnato posizioni (è entrato in posizione 11). Poi troviamo nell’ordine: “Baller” di Abor & Tynna (Germania) che ha toccato la numero 12; “Bara bada bastu” dei KAJ (17), “Wasted love” di JJ (18); “Lighter” di Kyle Alessandro (77) e “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte (94).

Nessun altro brano eurovisivo compare in questa classifica che censisce i primi 200 brani, quindi anche in questo caso un po’ pochino.

Appena migliore la situazione nei vari airplay nazionali, censiti o dagli istituti di rilevazione con apposite classifiche a parte, o da Radiomonitor, realtà che però fornisce un quadro parziale perchè censisce solo le emittenti associate. Già detto di “Zjerm” degli Shkodra Elektronike in Albania; hanno raggiunto il primo poso le Tautumeitas in Lettonia: ancora Tommy Cash in Estonia, Miriana Conte a Malta; Klavdia in Grecia; Abor & Tynna (ma non in Germania bensì in Lituania, bissando il successo nelle vendite). In Top 10 NAPA in Portogallo (3) e Claude nei Paesi Bassi (9)

Da segnalare, come nota a margine ma comunque indicativa che “Tutta l’Italia” è anche il primo brano dell’Eurovision in rappresentanza del Titano. ad entrare nella classifica di Radio San Marino: raggiunge il 41. posto