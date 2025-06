Junior Eurovision 2025: rivelate le scelte di Polonia e Albania

Alcuni cambi di rotta giungono nei metodi di selezione dello Junior Eurovision 2025. Sono state annunciate infatti le giovanissime rappresentanti della Polonia e dell’Albania.

Polonia

Per la prima volta dal 2018 la scelta della Polonia per lo Junior Eurovision Song Contest non ricade su “Szansa na sukces” (il format televisivo di talent show musicale più antico al mondo, essendo trasmesso dai primi anni 90).

La rappresentante Marianna Kłos, infatti, è arrivata al secondo posto dell’ottava edizione di The Voice Kids Polonia, ed è stata annunciata ieri mattina come rappresentante durante il programma “Pytanie na śniadanie” su TVP2. Qui pubblichiamo una delle sue esibizioni di un brano che più di qualcuno riconoscerà come familiare…

La decisione di scegliere dai giovani concorrenti di The Voice Kids sarà inoltre una prerogativa dei prossimi anni, tenendo sempre in considerazione che l’età limite per partecipare allo Junior Eurovision Song Contest è di 14 anni, ragione per cui la vincitrice Zofia Wójcik non è stata presa in considerazione dal momento che compirà 15 anni prima della finale a Tbilisi.

Marianna ha 12 anni, fa parte di un gruppo di musical in cui sono coinvolti principalmente dei bambini ed è anche una doppiatrice. Il brano con cui gareggerà allo Junior Eurovision 2025 verrà rivelato nei prossimi mesi. L’ultima rappresentante che non è stata scelta tramite “Szansa na sukces” è stata Roksana Wegiel, selezionata internamente nel 2018 e che ha portato la prima vittoria polacca in quel di Minsk con il brano “Anyone I want to be” (ad oggi il brano più visto del canale, con quasi 40 milioni di views).

Dopo una serie di risultati di tutto rispetto, ottenuti anche grazie alla forte mobilitazione del voto online, l’anno scorso la Polonia ha segnato una battuta d’arresto chiudendo al dodicesimo posto con Dominik Arim ed il brano “All together” (il cui staging ha sollevato più di una polemica a causa dell’uso dell’intelligenza artificiale su di un bambino, cui fanno da coro le polemiche riguardo all’IA usata sui bambini nelle cartoline d’introduzione a Madrid).

Albania

Anche in Albania il brano vincitore non è stato selezionato tramite il “Junior Fest” che lo scorso settembre aveva incoronato vincitrice Nikol Çabeli con il brano “Vallëzoj”, bensì la scelta è ricaduta sulla vincitrice del Festivali Mbarëkombëtar i Këngës për Fëmijë në Shkodër 63 (Festival nazionale della canzone per bambini di Scutari), ovvero Kroni Pula, con il brano “Fruta Perime” (frutta e verdura).

La finale si è tenuta al Teatro Migjeni nella città di Scutari, che ha dato i natali sia ai membri degli Shkodra Elektronike (ottavi a Basilea) che ad Elhaida Dani (rappresentante albanese nel 2015, vincitrice di The Voice of Italy nel 2013 e direttrice artistica del Festivali i Këngës 63). Dopo due serate del festival, tutti i 29 partecipanti si sono riesibiti con il loro brano, dividendoli nelle categorie “Young” e “Junior”, da cui è stata selezionata Kroni come rappresentante albanese allo Junior Eurovision 2025.

La canzone vincitrice è stata scelta tramite una giuria di professionisti e una giuria di bambini, questo il podio:

Kroni Pula – “Fruta Perime” (Frutta e verdura) Ea Zoga – “Mirësi” (Bontà) Prishila Puka – “Si një fishekzjarr” (Come un fuoco pirotecnico)

Dopo vari anni nella parte bassa della classifica, l’Albania è ritornata a splendere nel 2023 con Viola Gjyzeli ed il brano “Bota ime” piazzandosi ottava a Nizza, e migliorando il risultato l’anno dopo con la sopracitata Nikol Çabeli piazzata al settimo posto (ad oggi secondo miglior piazzamento albanese nel contest per bambini e record di punti.

Verso lo Junior Eurovision 2025

Dopo la vittoria di Andria Putkharadze nello Junior Eurovision 2024 con il brano “To my mother”, fortemente avallata dalle giurie, l’emittente georgiana GPB si è detta interessata ad organizzare l’evento. La conferma è giunta tramite un comunicato EBU a ridosso dell’Eurovision 2025, la rassegna per bambini si terrà dunque a Tbilisi, otto anni dopo la prima volta che il Paese caucasico ospitò il concorso.

Al momento sono 11 i Paesi che hanno confermato la partecipazione, inclusa l’Italia che verosimilmente selezionerà il proprio rappresentante da The Voice Kids come avviene dal 2023, chissà se la prescelta sarà proprio la vincitrice Melissa Memeti (che dovrebbe compiere 15 anni poco dopo la finale dello Junior Eurovision 2025). Nulla si sa circa il canale di emissione dello Junior Eurovision 2025, se sarà confermato nuovamente Rai 2 o se si preferirà trasmettere l’evento su Rai 1 com’è stato nel 2022 e (in extremis) nel 2023.

I Paesi che hanno confermato la partecipazione al momento sono: Albania, Croazia (che ritorna dopo 11 anni), Georgia (emittente organizzatrice), Irlanda, Italia, Macedonia del Nord (che dal 2023 è l’unico Paese che partecipa allo Junior Eurovision ma non nella controparte per adulti), Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino e Spagna.