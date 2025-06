La Slovacchia apre al possibile ritorno all’Eurovision: “Ma cerchiamo sponsor”

A sorpresa, la Slovacchia potrebbe tornare in gara all’Eurovision. Difficile dire se questo avverrà nel 2026, anno in cui si celebrerà il settantesimo anniversario della rassegna, ma di sicuro STVR ci sta pensando. Ad anticipare la notizia è stato il principale canale privato slovacco TV Markiza, di proprietà del potente Pavol Rusko, ex ministro dell’economia, businessman vicino a Smer, il partito del controverso premier slovacco Robert Fiço. Il tam tam ha fatto il giro della rete soprattutto fra gli eurofan, tanto è vero che Ogae Slovacchia, l’organizzazione dei fan dell’Eurovision del Paese danubiano, si è subito affrettata ad insinuare dei dubbi sulla effettiva volontà dell’emittente, fortemente controllata dal governo filorusso.

Chiamata in causa, STVR ha risposto con una nota ufficiale che non smentisce questa possibilità, pur tirando un po’ il freno:

La partecipazione della Slovacchia all’Eurovision è stata oggetto di diverse analisi interne in passato. È stato a lungo dimostrato che i costi della piena partecipazione – comprese le tasse di licenza, la produzione e la logistica – sono sproporzionatamente elevati in relazione alle entrate o alla percezione pubblica. Come istituzione pubblica, è importante che STVR dia priorità agli investimenti in contenuti originali, nella produzione di programmi, nelle notizie e nello sviluppo di giovani talenti sul palcoscenico nazionale.

La nota poi prosegue sottolineando come la chiave per un ritorno in concorso potrebbe essere il modello di partnership pubblico-privato già adottato da diverse emittenti pubbliche per abbattere i costi:

La Slovacchia è un piccolo paese con un mercato limitato dei media e un bilancio pubblico. Alcuni paesi di dimensioni simili partecipano all’Eurovision, ma spesso in cooperazione con il settore privato o con il sostegno dei partner sponsor. La Slovacchia non ha ancora beneficiato di questa forma di finanziamento. Con l’arrivo di una nuova gestione STVR debitamente eletta, abbiamo in programma di rivalutare la partecipazione della Slovacchia a progetti internazionali, tra cui l’Eurovision. È possibile che in futuro – supponendo condizioni di bilancio e artistiche favorevoli – cercheremo di tornare all’Eurovision.

Mani avanti dunque, ma porte aperte. Non è un dettaglio di poco conto ed è possibile che anche la recente partecipazione di un artista slovacco – nello specifico Adonxs – in rappresentanza della vicina Cechia possa aver contribuito a muovere l’opinione pubblica.

La voce contraria dell’Eurovision

Anche perché l’eventuale ritorno della Slovacchia porterebbe in concorso una voce dissonante rispetto alla maggioranza delle emittenti in concorso. Con l’estromissione di Russia e Bielorussia e il ritiro volontario dell’Ungheria, in questo momento l’unica voce in senso contrario – dopo che anche la Polonia ha cambiato guida politica in chiave europeista – è la Georgia, con GPB recentemente rifinanziata dal Governo monocolore filorusso guidato da Sogno Georgiano e dal premier Irakli Kobakhidze.

Tuttavia finora GPB non si è esposta in maniera diretta a livello politico e la prossima organizzazione dello Junior Eurovision 2025 (il 13 dicembre a Tbilisi) sarà un grande banco di priva.

Il fatto che STRV abbia aperto alla possibilità dell’Eurovision, limitandosi unicamente a sottolineare che al momento prevalgono le difficoltà economiche, presuppone proprio questo tipo di approccio, molto diverso da quello dell’Ungheria: anche Fiço come Orbàn è fortemente contrario ai valori di una democrazia liberale ma – stando alle parole dell’emittente – l’Eurovision resta comunque un programma a cui partecipare.

STVR è l’erede di RTVS e ne ha preso il posto anche come associata EBU. Una delle prime mosse di Robert Fiço appena rieletto primo ministro è stata quella di chiudere d’imperio RTVS perché considerata troppo pluralista. Immediatamente, la tv è stata trasformata in una sorta di megafono del potere, visto che è governata da un comitato composto da 9 persone: 4 nominate dal ministero della cultura e 5 dal Parlamento con il Governo che ha il potere di rimuovere il direttore generale senza preavviso. Proprio su questo fronte e sul rispetto del Media Freedom Act si era pronunciata EBU in occasione del debutto della tv.

La partecipazione della Slovacchia all’Eurovision potrebbe quindi essere una occasione importante per promuoversi agli occhi di un’Europa che guarda in maniera sospettosa al premier Robert Fiço, unico leader Ue (non c’era nemmeno Orbàn) ad aver partecipato lo scorso 9 Maggio alla parata indetta da Putin a Mosca per celebrare la Giornata della Vittoria, gli 80 anni del successo dell’Armata Rossa sulla Germania nazista.

Peraltro, del ritorno della Slovacchia all’Eurovision si parla già dal 2023, quando la allora RTVS aveva già messo sul piatto questa ipotesi. Poi però l’insediamento del nuovo premier e il cambio di rotta della tv aveva mandato in soffitta il progetto.

La Slovacchia all’Eurovision Song Contest

La Slovacchia ha partecipato 8 volte all’Eurovision Song Contest, in due differenti tornate: dal 1994 al 1998 (con pausa nel 1995 e nel 1997) e poi dal 2009 al 2012. In questa seconda tornata non ha mai raggiunto la finale. Il miglior risultato è quindi quello di Marcel Palonder con “Kým nás máš“, diciottesimo nel 1996.