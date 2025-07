Junior Eurovision 2025: la Spagna sceglie Gonzalo Pinillos

Sarà Gonzalo Pinillos a rappresentare la Spagna al prossimo Junior Eurovision Song Contest 2025. La RTVE ha annunciato proprio quest’oggi Il giovane artista, 14 anni di Madrid, come portacolori alla prossima edizione del concorso che avrà luogo sabato 13 dicembre a Tbilisi, in Georgia. Succede a Chloe DelaRosa, sesta lo scorso anno in casa a Madrid con il brano “Como la Lola”.

Gonzalo è nel mondo della musica sin da quando era bambino. Il suo primo approccio con questo meraviglioso mondo l’ha avuto a 6 anni, quando ha iniziato a studiare pianoforte e teoria musicale, e da lì non ha mai smesso di fare musica. Attualmente studia alla Katarina Gurska School of Music e per ben 6 anni ha fatto parte anche del coro della sua scuola.

Come se non bastasse il 14enne madrileno è anche versatile e poliedrico: nel 2020 infatti si è avvicinato all’universo del musical e nel 2023 ha recitato nella sua prima produzione, “School of Rock”, interpretando il ruolo di Lawrence, una parte per cui ha dovuto recitare, cantare e anche suonare il pianoforte sul palco. Lo scorso anno invece ha interpretato Pierre Morhange, uno dei protagonisti, nella trasposizione teatrale spagnola del capolavoro “Les Choristes – I ragazzi del coro”.

Oltre alle arti performative, Gonzalo ha tanti interessi. Ha iniziato a giocare a scacchi nel 2017 e si è qualificato per le finali del campionato regionale di Madrid, ma gli piacciono anche altri sport tra cui il basket, il nuoto, il surf e lo sci. Ha anche una passione per la scrittura e per questo ha ricevuto due premi scolastici per i suoi lavori creativi.

I suoi generi musicali preferiti sono il pop e ovviamente i musical, mentre i suoi artisti preferiti che considera anche quali fonti di ispirazione sono Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Bruno Mars, Aitana, David Bisbal e Sebastián Yatra, che influenzano la sua musica.

Insomma Gonzalo Pinillos è un ragazzino pieno di risorse e di talento, e avremo modo di vederlo sbocciare su quello che potrebbe diventare il suo habitat naturale: il palco dello Junior Eurovision 2025 a Tbilisi, in Georgia. Chissà che non sia proprio questo straordinario 14enne di Madrid a portare in alto la bandiera spagnola sabato 13 dicembre. Di sicuro tutta la Spagna tiferà per lui.