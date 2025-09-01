Tommy Cash (Estonia 2025) e Gåte (Norvegia 2024) in concerto in Italia

Continuano i concerti degli artisti dell’Eurovision in Italia, stiamo parlando di Tommy Cash e della band Gåte, che hanno rappresentato rispettivamente l’Estonia nel 2025 e la Norvegia all’Eurovision 2024, con destini ben diversi.

Tommy Cash a Roma, Rimini e Milano

Tommy Cash non ha bisogno di presentazioni, soprattutto in Italia dove ha vissuto un’incredibile eco di risonanza data dalla viralità di “Espresso Macchiato” e delle “nonnine di Ostuni” che avrebbero dovuto accompagnarlo a Basilea (vicenda conclusasi in un nulla di fatto, con determinati salottini che hanno semplicemente contribuito a fare il suo gioco).

Dopo una collaborazione con Tony Effe ed una compartecipazione durante un suo concerto al Circo Massimo lo scorso 6 luglio, è stato reso noto che Tommy Cash ha firmato un contratto con Sony Music Italia, che l’ha portato alla pubblicazione del singolo “Ok” qualche giorno fa. Per non parlare di alcuni siti d’informazione musicale che addirittura mettono il suo nome tra i papabili per la prossima edizione di Sanremo…

Le date dei concerti sono il 9 settembre al Eur Social Park di Roma, a pochi metri dalla stazione metro Eur Magliana e con lo Stadio delle Tre Fontane poco più avanti. Poi il giorno dopo si esibirà a Bellaria-Igea Marina, al Beky Bay, uno dei luoghi estivi di mare più conosciuti e rinomati in assoluto dell’area riminese. Infine l’11 settembre sarà a Segrate, al Circolo Magnolia che negli anni precedenti ha ospitato altri cantanti che hanno partecipato all’Eurovision Song Contest come Amanda Tenfjord (Grecia 2022) ed Aiko (Cechia 2024).

Dopo aver vinto l’Eesti Laul con ampio margine sugli altri finalisti, Tommy Cash ha iniziato a diventare virale in tutta Italia con il brano “Espresso Macchiato”, che nonostante molti dicano il contrario non è cantato in italiano bensì in “broccolino” che è l’italiano mischiato con l’inglese degli immigrati (e discendenti di) italiani a New York.

Tale viralità non solo ha permesso all’Estonia di ottenere la sua quarta finale consecutiva, ma anche la terza top 13 in quattro anni ed addirittura il primo podio dal 2002 bissando il terzo posto di Anna Sahlene con “Runaway”. Ad oggi l’esibizione più vista su YouTube è la sua, staccando di parecchio sia il vincitore JJ che i vincitori alla vigilia KAJ, mentre su Spotify il divario tra “Espresso Macchiato” e “Bara bada bastu” diminuisce gradualmente sempre più, con i terzi incomodi “Volevo essere un duro” e “Deslocado” (che è diventato il brano portoghese eurovisivo più riprodotto di sempre).

I Gåte al Live Club di Trezzo sull’Adda

I Gåte invece si esibiranno insieme ad altre due band nordiche al Live Club di Trezzo sull’Adda il prossimo 7 novembre. I colleghi di palco saranno altre due band molto note nel panorama metal, ovvero i Leprous (anch’essi norvegesi) e i Royal Sorrow (finlandesi, emergenti come band ma con tanti anni di gavetta alle spalle singolarmente)

Sarebbe di fatto la prima tappa effettiva che i Gåte farebbero in Italia, dal momento che l’anno scorso avrebbero dovuto esibirsi al Santeria Toscana 31 di Milano l’8 di dicembre ma tale concerto è stato in seguito annullato.

Con un’esperienza di oltre vent’anni sui palchi di tutta Europa, i Gåte hanno vinto di misura il Melodi Grand Prix lo scorso anno con il brano “Ulveham”, che rievocava un’antica ballata medievale norvegese (ragione per cui hanno dovuto riscrivere il testo, pena la squalifica). Dopo essere passati dalle semifinali e dopo aver riportato la lingua norvegese in finale dopo 18 anni, la band purtroppo si arena all’ultimo posto con appena 16 punti.

In caso di ulteriori aggiornamenti o ulteriori concerti di artisti eurovisivi in Italia non esiteremo ad aggiornare i lettori. I biglietti sono acquistabili sulle pagine TicketOne di Tommy Cash e dei Leprous.