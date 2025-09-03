Il Festival della Canzone resta a Sanremo: accordo raggiunto fra Rai e Comune

Il Festival di Sanremo… resta a Sanremo. L’annuncio, in un comunicato della Rai nel pomeriggio di oggi. Eccolo nel dettaglio:

Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana. La delegazione di dirigenti Rai composta da Francesco Spadafora Direttore Affari Legali e Societari, Williams Di Liberatore Direttore Intrattenimento Prime Time, Davide Di Gregorio Direttore Staff Amministratore Delegato, Paola Marchesini Direttrice Coordinamento Iniziative Strategiche e responsabile ad interim della Direzione Staff del Direttore Generale Corporate, Alberto Longatti Direttore Risorse Televisive e Artistiche è stata ricevuta a Sanremo a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e dagli assessori Alessandro Sindoni e Enza Dedali. Presenti anche il capo di Gabinetto del sindaco, Giulio Camillino, i componenti della commissione tecnica di valutazione, ovvero le dottoresse Rita Cuffini (dirigente al turismo, presidente della commissione), Monica di Marco (segretario generale, membro della commissione), Cinzia Barillà (dirigente servizi finanziari, membro della commissione) e il consulente legale avvocato Harald Bonura. La procedura amministrativa proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai, necessari per chiudere l’iter.

La Rai era l’unica ad aver partecipato al bando messo a punto dal Comune di Sanremo dopo la polemica seguita alla protesta orchestrata dall’organizzazione delle etichette indipendenti cui erano seguite la sentenza del Tar Liguria di fine 2024, confermata dal Consiglio di Stato a fine Maggio, che aveva imposto la gara pubblica per l’assegnazione dei marchi connessi al Festival giudicando illegittimo l’affidamento diretto alla Rai.

Vinta l’assegnazione sia per il 2026 che per altri due anni, restava il dubbio su dove ospitare la rassegna, il cui marchio ufficiale è Festival della Canzone Italiana. Fra le richieste del Comune di Sanremo alla Rai c’erano quella di ottenere l’1% degli introiti pubblicitari del Festival. Una condizione ritenuta inaccettabile da Viale Mazzini, ma ancora più delicata sarebbe stato un altro punto: la titolarità del marchio e del format. Con la Rai che aveva minacciato di andarsene da Sanremo e organizzare per il 2026 il 76. “Festival della Canzone Rai” in un’altra città.

Resta ancora una volta aperta la questione di una città, Sanremo appunto, che si dimostra largamente inadeguata per un evento di portata mondiale come è oggi il Festival. Anche su questo si è discusso molto, col Comune ha annunciato investimenti sulle infrastrutture.