Sanremo: raggiunto l’accordo, il Festival in Rai per almeno tre anni

È pace fatta tra la Rai e il Comune di Sanremo, o almeno così si apprende dopo la stipula della convenzione che lega il Festival della Canzone Italiana alla nostra TV di Stato per almeno tre anni.

L’accordo stipulato, dopo la sentenza del Tar Liguria che aveva chiesto trasparenza nelle trattative che dunque sono sfociate nel bando pubblico, prevede che il Comune ligure percepisca 6,5 milioni di euro a cui va aggiunto l’1% dei ricavi pubblicitari del Festival. La Rai in cambio avrà per tre anni, con opzione di rinnovo per altri due, la responsabilità artistica del Festival i cui marchi, però, rimarranno esclusivamente in mano al Comune di Sanremo che ne avrà titolarità.

La Rai si impegna inoltre a valorizzare il territorio e i giovani talenti, garantendo la possibilità a due artisti provenienti da AreaSanremo di prendere parte al Festival, e trasmettendo anche Sanremo in fiore e altri due eventi, di cui uno in estate, oltre ad occuparsi del momento in cui, come da tradizione, la targa con il vincitore dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana verrà apposta in Corso Matteotti, via centrale di Sanremo in cui sorge il Teatro Ariston, storica sede del Festival.

Così il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, soddisfatti per l’esito della trattativa –

Da quando il Tar ha imposto la gara pubblica abbiamo vissuto nove mesi intensi. Il buon esito della negoziazione è frutto della volontà comune di proseguire un legame di successo, che ha fatto la storia del nostro Paese.

Il sindaco e l’assessore hanno anche annunciato, come frutto di questo accordo, la nascita di un osservatorio permanente che avrà l’incarico di monitorare la convenzione e accompagnare l’evoluzione del Festival nel corso degli anni a venire.

L‘edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana è in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo e sarà l’ultima ad avere la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.