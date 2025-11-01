Junior Eurovision 2025: Ecco “Brightest light” di Marianna Kłos (Polonia)

È stato pubblicato “Brightest light“, il brano con cui la Polonia gareggerà allo Junior Eurovision 2025 a Tbilisi, e con esso anche il video ufficiale.

Il brano è stato eseguito in mattinata al programma “Pytanie na śniadanie” su TVP2 e poi la giovanissima cantante si è concessa per alcune interviste nello stesso programma. Tra le firme troviamo quella della cantante Paula Roma, il rapper Brajan Litkowiec insieme a vari produttori anche mediamente conosciuti nel panorama polacco quali Jakub Laszuk e Krzysztof Junak, che hanno realizzato composizioni che sono valse vari dischi di platino in patria.

Ciò che stupisce, oltre ad essere la prima scelta interna dopo sei anni di “Szansa na sukces”, il più antico format di talent show musicale televisivo, è che tutti gli autori coinvolti nel brano di Marianna sono sostanzialmente nuovi al mondo eurovisivo, probabilmente frutto di un desiderio da parte di TVP di sperimentare vie diverse da quelle già tracciate (che comunque avevano portato dei risultati di tutto rispetto).

Marianna Kłos ha 12 anni, fa parte del gruppo di teatro musical di bambini a Varsavia e nonostante la giovanissima età ha già delle esperienze in recitazione e doppiaggio (tra cui la versione polacca del cartone animato del 2023 “Il mio amico robot”). È arrivata seconda nell’ultima edizione di The Voice Kids Poland, ma è stata scelta come rappresentante in quanto la vincitrice Zofia Wójcik ha compiuto 15 anni e di conseguenza supera l’età massima richiesta allo Junior Eurovision (che è di 14 anni compiuti). Tra l’altro c’è un fun fact sulle sue Blind Audition, dal momento che si è presentata intonando nientemeno che “Italodisco” dei The Kolors, che in Polonia ha ottenuto il doppio disco di diamante (500.000 copie)

La Polonia verso lo Junior Eurovision 2025

Dopo aver debuttato nelle primissime edizioni con risultati più che deludenti, la Polonia ha atteso per 11 anni di tornare in gara con una formula che potesse essere vincente. Nel 2016 ritorna con Olivia Wieczorek e “Nie zapomnij” chiudendo all’undicesimo posto ma segnando ottimi risultati d’ascolto, frutto di una consistente pubblicità e promozione dell’evento.

Nel 2018 avviene l’insperato, con la prima storica vittoria della Polonia in un concorso eurovisivo grazie a Roksana Wegiel ed il brano “Anyone I want to be” (ad oggi il video più visto di sempre del canale YouTube dello Junior Eurovision, prossima alle 40 milioni di views), seguita da una doppietta in casa con Viki Gabor ed il brano “Superhero”, con un record di punti tutt’ora imbattuto (278 punti).

Va riportato, inoltre, che entrambe le vincitrici sono tutt’ora attivissime nella musica, diventando delle vere e proprie enfant prodige dell’industria polacca e che hanno in più occasioni espresso interesse nel rappresentare la Polonia all’Eurovision Song Contest, con la giusta maturità di un percorso artistico più solido. Inoltre, i brani vincitori sopracitati contano rispettivamente platino e doppio platino come certificazione in Polonia.

Lo Junior Eurovision 2025 si terrà a Tbilisi, capitale della Georgia, il prossimo 13 dicembre, e vi prenderanno parte 18 Paesi, il numero più alto dal 2021, con il ritorno di Azerbaigian (dopo 4 anni), Montenegro (dopo 10 anni) e Croazia (dopo 11 anni). L’Italia sarà rappresentata da Leonardo Giovannangeli ed il brano “Rockstar”, che sarà pubblicato il 3 novembre e sarà prodotto dalla Universal.