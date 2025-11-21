Eurovision 2026: EBU annuncia importanti novità nel regolamento e nel voto

L’EBU, Unione Europea di Radiodiffusione, attraverso un comunicato stampa diramato questa mattina ha annunciato alcune novità fondamentali nel regolamento e nel sistema di voto dell’Eurovision Song Contest che, a partire dall’Eurovision 2026, serviranno a rendere più equo e trasparente il concorso. A seguito di un’ampia consultazione con i membri dell’EBU, dopo l’Eurovision 2025, si è dunque deciso di apportare dei cambiamenti significativi.

Un consulente indipendente, incaricato dal Consiglio Direttivo dell’EBU, ha condotto un’analisi approfondita della partecipazione, collaborando a stretto contatto con i Direttori Generali delle televisioni partecipanti e di altri organizzatori di eventi globali. Le loro raccomandazioni sono state in linea con il feedback dei Capi Delegazione e hanno ispirato misure volte a migliorare il sistema di voto e il regolamento del concorso.

Martin Green CBE, il Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato:

Abbiamo ascoltato e abbiamo agito. La neutralità e l’integrità dell’Eurovision Song Contest sono di fondamentale importanza per l’EBU, i suoi membri e tutto il nostro pubblico. È essenziale che l’equità del concorso sia sempre tutelata. Stiamo adottando misure chiare e decisive per garantire che il concorso rimanga una celebrazione della musica e dell’unità. Il concorso dovrebbe rimanere uno spazio neutrale e non deve essere strumentalizzato. Oltre alle modifiche che annunciamo oggi, rafforzeremo anche l’applicazione delle nostre regole esistenti per prevenire qualsiasi uso improprio del concorso, ad esempio attraverso testi di canzoni o scenografie. E lavoreremo a stretto contatto con i membri per garantire che comprendano appieno e siano responsabili del rispetto delle regole e dei valori che definiscono il concorso.

Di seguito tutte le novità spiegate nel dettaglio:

Regole più chiare e stringenti per la promozione

Le Istruzioni di Voto e il Codice di Condotta del concorso, che tutte le televisioni partecipanti sono tenute a rispettare, saranno rafforzati per proteggere ulteriormente il concorso da tentativi che possano in qualche modo influenzare ingiustamente il voto.

Le Istruzioni di Voto aggiornate consentono un’adeguata promozione degli artisti e delle loro canzoni – che è parte integrante dell’industria musicale professionale – ma scoraggiano campagne promozionali sproporzionate, in particolare quando intraprese o supportate da terze parti, inclusi governi o agenzie governative.

Le televisioni e gli artisti in gara non sono autorizzati a impegnarsi attivamente, facilitare o contribuire a campagne promozionali di terze parti che potrebbero influenzare l’esito del voto e, come delineato nel Codice di Condotta aggiornato, qualsiasi tentativo che possa influenzare indebitamente i risultati comporterà sanzioni.

Ridotto il numero massimo di voti consentiti

Nell’ambito della revisione annuale del sistema di voto, sono state apportate modifiche al sistema per supportare la partecipazione del pubblico. Per l’Eurovision 2026, il numero massimo di voti per metodo di pagamento (online, SMS e telefonata) sarà ridotto da 20 a 10. I fan saranno attivamente incoraggiati a condividere il loro sostegno con più partecipanti.

Si procede dunque nella direzione che numerosi esperti avevano indicato tra le percorribili, avvicinandosi dunque ai limiti imposti dalla Rai – massimo 5 voti per utenza – che in materia di televoto ha per i suoi programmi un regolamento tra i più stringenti d’Europa.

Tornano le giurie in semifinale con una novità nella composizione

Le giurie professionali – composte da esperti musicali – torneranno a votare nelle semifinali per la prima volta dal 2022, creando una suddivisione approssimativamente del 50/50 tra i voti della giuria e quelli del pubblico, come in finale. Nota bene: Il voto del pubblico del resto del mondo assegna un punteggio equivalente a un paese votante aggiuntivo, il che significa che il peso preciso dei voti è del 50,7% per il televoto e del 49,3% per le giurie.

Questa modifica punta a favorire un equilibrio musicale ottimale e la diversità nei brani che si qualificano per la finale, garantendo che i brani di qualità e con un ampio merito artistico vengano riconosciuti insieme a quelli di grande richiamo popolare.

Al contempo il numero dei giurati aumenterà da 5 a 7 e la gamma di background professionali tra cui i giurati potranno essere scelti sarà ampliata per includere giornalisti e critici musicali, insegnanti di musica, professionisti creativi come coreografi e registi teatrali e personalità esperte dell’industria musicale. Per rispecchiare i gusti di un pubblico più variegato, ogni giuria sarà ora composta da almeno due giurati di età compresa tra 18 e 25 anni.

Tutti i giurati dovranno sottoscrivere una dichiarazione formale per confermare che voteranno in modo indipendente e imparziale, che non si coordineranno con altri giurati prima del concorso e che saranno attenti all’uso dei social media, ovvero non condivideranno le proprie preferenze online prima della conclusione dell’Eurovision Song Contest.

Miglioramento dei sistemi tecnici per la sicurezza

L’EBU continuerà a lavorare a stretto contatto con Once, storico partner di voto del concorso, per un miglioramento dei sistemi che consenta un migliore controllo del televoto e una migliore prevenzione di eventuali voti fraudolenti o coordinati attraverso il rilevamento di schemi di voto sospetti.

Martin Green ha aggiunto:

Queste misure sono progettate per mantenere l’attenzione su ciò che merita: musica, creatività e connessione. Sebbene siamo fiduciosi che il Concorso del 2025 abbia prodotto un risultato valido e solido, questi cambiamenti contribuiranno a fornire tutele più solide e ad aumentare il coinvolgimento, in modo che i fan possano essere certi che ogni voto conta e ogni voce viene ascoltata. L’Eurovision Song Contest deve sempre rimanere un luogo in cui la musica è al centro dell’attenzione e in cui continuiamo a essere veramente uniti dalla musica.

Tutte queste novità sono state approvate dal Reference Group, l’organo di governo dell’evento che rappresenta le televisioni partecipanti. L’impatto che queste novità avranno sarà monitorato e rivisto dopo l’Eurovision Song Contest 2026 per apportare ulteriori miglioramenti.

I membri che si riuniranno all’Assemblea Generale dell’EBU all’inizio di dicembre saranno invitati a valutare questo pacchetto di misure e garanzie e a decidere se siano sufficienti a soddisfare le loro preoccupazioni in merito alla partecipazione, senza dover votare sull’argomento.

Dopo l’Assemblea Generale l’EBU collaborerà con i membri per confermare la partecipazione all’Eurovision Song Contest del prossimo anno. L’elenco completo delle televisioni partecipanti all’Eurovision Song Contest del prossimo anno sarà quindi reso noto prima di Natale. L’Eurovision 2026 avrà luogo al Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio 2026.