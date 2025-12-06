Eurovision 2025, anche la tv svizzera elenca i numeri del successo

Dopo quelli diffusi da EBU su Basilea e dal Cantone Basilea Città relativamente a tutto il territorio svizzero, ecco nuovi riscontri economici su Eurovision 2025. Stavolta a fornirli è SGS SSR, il consorzio televisivo svizzero che organizzava l’evento.

Come riportato nella nostra sezione speciale costi e ricavi, la tv ha investito nell’Eurovision 2025 ben 20 dei 60 milioni di Franchi complessivi (21,4 milioni di euro circa sui 64 totali) del costo della manifestazione.

SGS SSR fa sapere che “Grazie a una gestione precisa dei costi e a maggiori entrate derivanti da sponsorizzazioni e biglietteria, i costi aggiuntivi effettivi si sono limitati a circa 15 milioni di franchi (circa 16 milioni di euro ndr) vale a dire circa il 25% in meno rispetto al budget inizialmente previsto”

L’Eurovision ha avuto anche un impatto positivo sul processo di trasformazione in corso alla tv, Susanne Wille, direttrice generale della SSR afferma:

Per la SSR, l’Eurovision Song Contest è stato un potente motore d’innovazione. Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove idee sono nati durante questo progetto, andranno oltre la manifestazione e resteranno nella nostra azienda. L’Eurovision continuerà a essere una fonte di ispirazione per la nostra realtà mediatica

Forte risonanza sui canali digitali e per Basilea

La rete ha spinto moltissimo Eurovision 2025. Sono stati pubblicati circa 1000 contenuti, che hanno raggiunto oltre 11 milioni di persone. Instagram ha generato l’impatto maggiore, con 8,1 milioni di account raggiunti, mentre su TikTok i 173 video prodotti hanno totalizzato

Forte l’impatto di Eurovision 2025 sulla visibilità di Basilea. Wille prosegue:

L’Eurovision 2025, per la SSR e per Basilea come città ospitante, è stato fin dall’inizio molto più di un semplice concorso musicale internazionale: doveva essere un’esperienza per tutte e tutti, e insieme ci siamo riusciti

Un sondaggio sul posto mostra che questo obiettivo è stato percepito dalla popolazione: quasi tre quarti delle persone intervistate (72%) ritengono che l’Eurovision abbia portato benefici a numerosi gruppi di popolazione. Particolarmente positivi sono stati valutati gli effetti sull’economia locale (81%), sull’immagine di Basilea in Europa (79%), in Svizzera (72%) e sul senso di comunità (71%). Fra le situazioni create appositamente per Eurovision 2025, anche progetti rivolti a scuole, studentesse, studenti e persone con disabilità realizzati con partner locali.

Il valore aggiunto per la città e il territorio

Com già detto poi l’Eurovision Song Contest 2025 ha generato effetti positivi anche sul piano economico econdo lo studio sull’impatto economico della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ) e Ticketcorner in collaborazione con la SSR, le spese delle 90.000 persone che hanno acquistato un biglietto, hanno generato un contributo alla creazione di valore di 91,2 milioni di franchi (97,4 milioni di Euro) Di questi, 57,6 milioni (61,5 milioni di euro) sono rimasti in Svizzera: in particolare 25,8 milioni (27, 6 milioni di euro) per pernottamenti e 18,4 milioni (19,6 miliono di Euro) per i biglietti di andata e ritorno. Lo studio mostra anche che le persone intervistate conoscono e valutano positivamente il ruolo della SSR come organizzatrice di show, in particolare delle dirette televisive.

Premi per SGS SSR grazie ad Eurovision 2025

Grazie ad Eurovision 2025, SGS SSR ha vinto diversi premi prestigiosi, tra cui uno «Xaver Award» per il concetto dell’evento «Eurovision Song Contest City Handover & Semi-Final Draw» insieme alla Scuola universitaria professionale dei Grigioni (FHGR), nonché «l’EBU Excellence in Media Award» e la «Goldene Feder» per il concetto e la strategia. Hazel Brugger, una delle conduttrici dello show, ha ricevuto il «Deutschen Comedypreis» per la sua conduzione dell’evento.