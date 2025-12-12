Junior Eurovision 2025: come votare online, anche per l’Italia

L’attesa per i piccoli (e non) fan eurovisivi è finita: domani pomeriggio si svolgerà a Tbilisi (Georgia), presso il Tbilisi Gymnastics Palace, la finale dello Junior Eurovision 2025. Ma la gara inizia già stasera con l’apertura del voto per il pubblico da casa.

Andiamo quindi a ricapitolare come funziona il voto online, ricordando subito la grande differenza rispetto alla competizione dei grandi, ovvero la possibilità di votare per il nostro rappresentante, che quest’anno è Leonardo Giovannangeli, in gara con “Rockstar”.

Junior Eurovision 2025: come votare

Il voto online verrà aperto stasera, a partire dalle ore 21:00. Per votare bisogna collegarsi al sito vote.junioreurovision.tv, che sarà aperto per due distinte finestre di voto:

la prima finestra di voto va dalle ore 21:00 di venerdì 12 dicembre alle ore 16:59 di sabato 13 dicembre , ovvero 1 minuto prima dell’inizio della diretta televisiva;

, ovvero 1 minuto prima dell’inizio della diretta televisiva; la seconda finestra di voto verrà aperta immediatamente dopo il termine dell’ultima esibizione in programma (“Fruta Perime” dell’albanese Kroni Pula) per circa 15 minuti.

Ogni utente può accedere alla piattaforma e votare una sola volta in ogni finestra. Una volta entrati sul sito verrà mostrato un video-recap dei 18 brani in gara. Solo al termine di questo video sarà possibile procedere con la votazione selezionando a schermo i tre paesi preferiti. Non è possibile votare solo per 1 o 2 artisti né dare i propri 3 voti ad un unico paese.

È possibile invece votare per il proprio rappresentante: dall’Italia è possibile votare per Leonardo Giovannangeli e la sua “Rockstar” così come da San Marino per Martina CRV e la sua “Beyond the stars”.

Al termine della seconda finestra di voto, le preferenze verranno convertite in punti: se un artista – ad esempio – avrà ricevuto il 20% delle preferenze, allora riceverà il 20% dei punti totali che verranno assegnati dal pubblico da casa (1044 punti). Il voto online è gratuito e costituisce il 50% del risultato finale.

Il restante 50% sarà determinato dalle giurie, composte per ciascun paese da 3 adulti, esponenti del mondo musicale, e 2 bambini. Le giurie, a differenza del pubblico da casa, non possono votare per il rappresentante del proprio paese. Ogni giuria assegna un totale di 58 punti che moltiplicato per i 18 paesi in gara dà un altro set di 1044 punti.

Junior Eurovision 2025: l’ordine di esibizione

Questo l’ordine di esibizione dello Junior Eurovision 2025:

Malta – Eliza Borg – “I believe” Azerbaigian – Yağmur – “Miau miau” Croazia – Marino Vrgoč – “Snovi” San Marino – Martina CRV – “Beyond the stars” Armenia – Albert – “Brave heart” Ucraina – Sofiia Nersesian – “Motanka” Irlanda – Lottie O’Driscoll Murray – “Rúin” Paesi Bassi – Meadow – “Freeze” Polonia – Marianna Kłos – “Brightest light” Macedonia del Nord – Nela Mančeska – “Miracle” Montenegro – Asja Džogović – “I tužna i srećna priča” Italia – Leonardo Giovannangeli – “Rockstar” Portogallo – Inês Gonçalves – “Para onde vai o amor?” Spagna – Gonzalo Pinillos – “Érase una vez (Once upon a time)” Georgia – Anita Abgariani – “Shine like a star” Cipro – Rafaella Panteli e Christos Georgiou – “Away” Francia – Lou Deleuze – “Ce monde” Albania – Kroni Pula – “Fruta perime”

Per seguire lo Junior Eurovision Song Contest 2025 sintonizzati dalle 16:40 in simulcast su Rai 2, Rai Play e Rai Kids con il commento di Mario Acampa, oppure su San Marino RTV (canale 550 DT) dalle 17:00, con commento di Anna Gaspari e Mirco Zani, o sul canale YouTube ufficiale della competizione, sempre dalle 17:00 (ora italiana).