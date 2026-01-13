Melodifestivalen 2026: ecco l’ordine di esibizione. Al timone Gina Dirawi e Hampus Nessvold

Svelato ufficialmente l’ordine di esibizione dei trenta artisti in gara al Melodifestivalen 2026, la celeberrima selezione svedese per l’Eurovision Song Contest. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore tramite i canali ufficiali della rassegna, che hanno pubblicato la lista esatta con cui compariranno i cantanti a schermo.

Una edizione che si preannuncia scoppiettante, grazie alla line-up di voci che era stata già annunciata il 2 dicembre scorso, peraltro già divisa per semifinale di appartenenza.

Tra i grandi nomi che il grande pubblico attende con impazienza ci sono sicuramente Sanna Nielsen e Robin Bengtsson, già vincitori della rassegna e conosciuti agli spettatori internazionali per le loro partecipazioni all’Eurovision rispettivamente nel 2014 e nel 2017.

Per i più interessati alla musica svedese, al Melodifestivalen 2026 però ci saranno anche i ritorni di Greczula, terzo classificato nella scorsa edizione della kermesse canora svedese, oltre all’amato gruppo vocale Brandsta City Släckers, lo spumeggiante duo dei Medina, il rock dei Smash into Pieces, ormai abbonati alla partecipazione, e Meira Omar, rivelazione discografica del Melodifestivalen 2025.

Ma non mancano presenze dal calibro più internazionale, come il celebre gruppo pop degli A*Teens, ispirato ai sempreverdi ABBA, oltre ad AleXa, nota agli appassionati dell’Eurovision per aver vinto la prima (e unica) edizione del poco fortunato American Song Contest.

Prima semifinale – 31 gennaio (Linköping, Saab Arena)

“Half of Me” – Greczula “Woman” – Jacqline “Berusade ord” – noll2 “Copacabana Boy” – Junior Lerin “Beautiful Lie” – Indra “Iconic” – A*Teens

Seconda semifinale – 7 febbraio (Göteborg, Scandinavium)

“Glitter” – Arwin “Oxygen” – Laila Adèle “Honey Honey” – Robin Bengtsson “My System” – FELICIA “Där hela världen väntar” – Klara Almström “Rakt in i elden” – Brandsta City Släckers

Terza semifinale – 14 febbraio (Kristianstad, Kristianstad Arena)

“Dusk Till Dawn” – Patrik Jean “King of Rock ‘n’ Roll” – Korslagda “Ingenting” – Emilia Pantić “Viva L’Amor” – Medina “Selfish” – Eva Jumatate “Ain’t Today” – Saga Ludvigsson

Quarta semifinale – 21 febbraio (Malmö, Malmö Arena)

“Eternity” – Cimberly “Ingenting är efter oss” – Timo Räisänen “Dooset Daram” – Meira Omar “Hatar att jag älskar dig” – Felix Manu “Från landet” – Erika Jonsson “Hollow” – Smash Into Pieces

Quinta semifinale – 28 febbraio (Sundsvall, Gärdehov Arena)

“Tongue Tied” – AleXa “Långt från alla andra” – JULIETT “Who You Are” – Bladë “Delulu” – Lilla Al-Fadji “Hearts Don’t Lie” – Vilhelm Buchaus “Waste Your Love” – Sanna Nielsen

Melodifestivalen 2026, i conduttori

Saranno Gina Dirawi e Hampus Nessvold al timone del Melodifestivalen 2026.

Per Gina Dirawi si tratta di un gradito ritorno, dopo aver (co)condotto le edizioni del 2012, 2013 e 2016 della selezione. “Sono dieci anni dall’ultima volta che ho incontrato il pubblico, e mi è mancato molto“, ha dichiarato la conduttrice. Dalle ultime esperienze al Melodifestivalen, Gina Dirawi è stata impegnata tra teatro, cinema, programmi televisivi e show interamente dedicati a lei.

Ad accompagnarla, come anticipato, Hempus Nessvold, comico di professione tra radio e televisione, oltre a diversi progetti completati nel mondo teatrale. “Sono veramente felice ed è un onore farne parte“, ha commentato.