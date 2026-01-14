Eurovision 2026: Ucraina, si completa la lineup in corsa per Vienna

Ai 9 nomi già annunciati, si è aggiunto KHAYAT che ha vinto la wildcard che gli permette di accedere al Vidbir, la selezione nazionale dell’Ucraina per l’Eurovision Song Contest. Secondo Suspilne, la TV ucraina che organizza l’evento, KHAYAT ha ricevuto il maggior numero di voti online (91.758 voti, pari al 32,41%) rispetto agli altri candidati.

Dall’8 gennaio al 13 gennaio si sono tenute le votazioni in un’app che ha visto la partecipazione di oltre 283.160 ucraini. Ora, quindi, la line-up è completa:

Jerry Heil – “CATHARTICUS (prayer)”

– “CATHARTICUS (prayer)” LAUD – “Lightkeeper”

– “Lightkeeper” LELÉKA – “Ridnym” (To relatives)

– “Ridnym” (To relatives) MOLODI – “THE LEGENDS”

– “THE LEGENDS” Monokate – “TUT” (Here)

– “TUT” (Here) Mr. Vel – “Do or Done”

– “Do or Done” The Elliens – “Crawling whispers”

– “Crawling whispers” Valeriya Force – “Open Our Hearts”

– “Open Our Hearts” ShchukaRyba – “Moia zemlia” (My land)

– “Moia zemlia” (My land) KHAYAT – “Hertsi” (Hertz)

I brani saranno pubblicati integralmente domani all’Origin Stage, dove si terrà una performance dal vivo dei concorrenti. Nello stesso giorno verrà rivelato anche l’ordine di esibizione dei concorrenti al Vidbir che si terrà sabato 7 febbraio. Come di consueto, il risultato finale sarà decretato dal 50% da un giuria di esperti e il restante 50% dal pubblico da casa.

Tra i nomi già noti nel mondo eurovisivo troviamo Monokate (Kateryna Pavlenko dei Go_A che parteciparono all’Eurovision 2021) e Jerry Heil (Ucraina all’Eurovision 2025).

Il regolamento del Vidbir 2026

Il regolamento del Vidbir 2026 pubblicato da Suspilne, la tv pubblica ucraina, non presenta particolari novità rispetto a quello degli anni precedenti:

Età minima: 16 anni

Brani non più lunghi di tre minuti

Vietati testi in lingua russa

Divieto assoluto di legami con Russia, Bielorussia o aree occupate dalla Russia

L’obiettivo è migliorare il risultato degli Ziferblat, che con la loro “Bird of pray” hanno chiuso nel 2025 al nono posto centrando un’ottima top 10. Questo significa puntare chiaramente al podio, se non alla vittoria che manca dal 2022 quando i Kalush Orchestra trionfarono a Torino con “Stefania”, diventata una sorta di inno nazionale.