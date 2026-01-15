Eurovision 2026, la Polonia presenta gli otto artisti in corsa per Vienna: c’è un ritorno
La tv polacca TVP ha svelato la lineup di Wielki Finał Polskich Kwalifikacji ovvero gli otto artisti che si giocheranno il biglietto della Polonia per Eurovision 2026 in programma dal 12 al 16 Maggio a Vienna.
Una lineup che però potrebbe essere solo parziale perché TVP si è riservata il diritto di inserire fino a tre wildcard per la finale, dunque accrescendo il numero dei partecipanti.
Spicca il nome di Alicja Szemplinska. L’artista era stata selezionata, dopo aver vinto un talent apposito, per l’Eurovision 2020 poi cancellato per la pandemia. Avrebbe dovuto cantare “Empires”
A seguire Anastazja Maciąg, polacco-svizzera; la cantautrice Basia Giewont, che sfidò propro Alicja nel 2020; il cantante e attore di musical Jeremi Sikorski, reduce dalla versione polacca di “Tale e quale show”; Karolina Szczurowska lanciata nel 2018 dalla versione locale di The Voice Kids; dallo stesso talent l’altra ex partecipante Ola Antoniak (compirà 16 anni eventualmente in tempo per la partecipazione) e l’oggi diciottenne Stasiek Kukulski.
Infine, a sorpresa Piotr Pręgowski. Non si tratta di un cantante bensì di un popolarissimo attore polacco che per i suoi 71 anni si è voluto dedicare il debutto nel mondo della canzone
Nel dettaglio ecco artisti e canzoni
- Alicja – Pray
- Anastazja – ‘Wild Child’
- Basia Giewont – Zimna Woda
- Jeremi Sikorski – Cienie Przeszłości
- Karolina Szczurowska – Nie Bój Się
- Ola Antoniak – ‘Don’t You Try’
- Piotr Pręgowski – Parawany Tango’
- Stasiek Kukulski – This Too Shall Pass’
TVP ha annunciato inoltre che l’artista che rappresenterà la Polonia ad Eurovision 2026 sarà scelto unicamente tramite televoto.
La Polonia all’Eurovision Song Contest
La Polonia si esibirà nella seconda metà della prima semifinale di Eurovision 2026 martedì 12 Maggio alla Wiener Stadthalle. Si tratta della stessa semifinale nella quale si esibirà anche il rappresentante dell’Italia.
Lo scorso anno Justyna Steczkowska, di ritorno dopo 30 anni, ha centrato un quattordicesimo posto in finale frutto soprattutto della performance notevole sull’inno ambientalista “Gaja”.
Nessuna vittoria nelle 27 precedenti partecipazioni: il miglior risultato risale all’esordio datato 1994 con “To nie ja” di Edita Gornyak: è anche l’unico podio in assoluto. La Polonia non centra un piazzamento in Top 10 esattamente da 10 anni: l’impresa riuscì a Michal Szpak e alla sua “Color of your life”, ottava sul palco di Stoccolma.
