Eurovision 2026: Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sono i conduttori

Saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski i conduttori dell’Eurovision 2026, in scena dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. ORF, la radiotelevisione austriaca che ha l’incarico di organizzare la prossima edizione del concorso dopo la vittoria di JJ a Basilea, ha dunque scelto di puntare su una coppia poliedrica per guidare l’evento non sportivo più seguito al mondo.

Victoria Swarovski, classe 1993 e originaria di Innsbruck, è una cantante pop, conduttrice televisiva, imprenditrice e pilota di rally. Nonostante sia discendente dell’impero multimiliardario dei cristalli, di cui porta il cognome, Victoria ha deciso di mettersi in proprio e avviare una carriera dal nulla. A 16 anni ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony e ha pubblicato i suoi primi singoli, prima di trasferirsi a Los Angeles a 18 anni dove ha lavorato con la cantautrice Diane Warren.

Nel 2016 ha partecipato – e vinto – al programma “Let’s Dance”, di cui è conduttrice dal 2018, ed è anche diventata la più giovane giudice del programma Das Supertalent. Come se non bastasse ha fondato anche un marchio di bellezza – ORIMEI – nel 2020, oltre ad aver posato come modella per le copertine di Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style, Forbes e altre riviste. Per non farsi mancare nulla, inoltre, quest’anno ha preso parte alla Dakar, il più importante – e difficile – Rally Raid al mondo.

Al suo fianco al timone dell’Eurovision 2026 troveremo Michael Ostrowski, classe 1973 e originario di Leoben, un volto molto popolare in Austria per la sua carriera da attore per cinema e tv e da conduttore televisivo. Conosciuto principalmente per i suoi ruoli comici, Michael ha anche scritto sceneggiature per diversi film oltre ad aver diretto da regista Hotel Rock’n’Roll.

Per il film Der Onkel del 2022, Michael ha recitato accanto ad Anke Engelke e Simon Schwarz, ma ne ha anche curato la sceneggiatura e la regia. Anche il libro Der Onkel, pubblicato da Rowohlt Verlag e utilizzato come base per il film, è stato scritto da lui. Oltre al cinema, Ostrowski è un popolare volto televisivo essendo apparso in molte serie televisive, tra cui Eberhoferkrimi, Ein Krimi in Passau o anche Vier Frauen und ein Todesfall.

Il successo per Michael è arrivato nel 2004 grazie al film Nacktschnecken, una delle pellicole di maggior successo di quell’anno. Oggi è uno degli attori più richiesti in Austria e lavora regolarmente come presentatore, avendo condotto eventi come il Premio Teatrale Nestroy e gli Amadeus Awards. Per aver condotto “100 Years of Radio”, tra l’altro, Michael ha ricevuto il premio televisivo austriaco Romy. Il prossimo passo dunque sarà condurre l’Eurovision 2026

Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sono due personalità motivate, entusiasmanti e straordinarie che ci guideranno attraverso gli spettacolari spettacoli dell’Eurovision Song Contest – ha dichiarato Stefanie Groiss-Horowitz, direttrice della programmazione ORF – Il nostro obiettivo è emozionare un pubblico internazionale da tutto il mondo con un’esperienza televisiva sensazionale. Abbiamo sviluppato un concept e poi cercato i conduttori giusti, e li abbiamo trovati! Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sono una coppia entusiasmante e unica. Entrambi con una grande passione per l’Eurovision Song Contest e due eccellenti ambasciatori della causa, la cui performance sarà ricordata a lungo.

Non ci resta a questo punto che attendere di vedere in scena questo poliedrico duo di conduttori all’Eurovision Song Contest 2026, dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna.

Foto in copertina: Thomas Ramstorfer / ORF