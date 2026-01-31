Melodifestivalen 2026, prima semifinale: Greczula ed A*Teens in finale, ripescata Jacqline

Ha preso il via stasera dalla Saab Arena di Linköping (Svezia) la prima semifinale dell’edizione 2026 del Melodifestivalen, il festival della canzone svedese che, come ogni anno, seleziona il rappresentante della nazione scandinava per l’Eurovision Song Contest.

L’inizio della nuova edizione del Melodifestivalen avviene quindi a Linköping: era da tre anni che la tournée non faceva tappa nella capitale dell’Östergötland.

La prima semifinale della sessantaseiesima edizione del Melodifestivalen, poi, ha rappresentato un banco di prova importante per le novità introdotte da questa edizione, principalmente legate alle modalità di selezione dei vincitori di ogni semifinale.

Nel primo round di votazione, viene deciso il primo finalista, che corrisponde alla canzone che ha ricevuto il maggior numero di voti. L’anno scorso, si basava tutto sui punti per gruppi di voto.

Dopo il secondo round di voto, il secondo finalista è annunciato mediante l’attribuzione di punteggi a schermo in base ai diversi gruppi di voto, una scelta televisiva eliminata lo scorso anno e ripristinata per questa edizione del Melodifestivalen.

Le serate, poi, si sono allungate di dieci minuti, per permettere di annunciare la canzone selezionata per il ripescaggio in maniera ritardata, e chiedendo agli spettatori di spostarsi su SVTPlay, la piattaforma web della televisione svedese. Per quest’ultima qualificazione, è la proposta che ha ricevuto il maggior numero di voti tra le quattro rimaste ad accedere alla fase di qualificazione finale, che si svolgerà – come ormai consueto – al termine della quinta semifinale.

Ma veniamo ai risultati. Ad accedere immediatamente alla finale al primo round di voto è stato Greczula (pronunciato “Grèsula” in svedese). Il cantante ha convinto il pubblico con “Half of Me“, un brano che si configura come la naturale prosecuzione dell’indimenticabile “Believe Me“, che gli aveva assicurato il terzo posto lo scorso anno. Come sempre, un sound che vuole essere un tributo all’eredità dei Queen e di David Bowie, quest’anno con qualche pennellata di Aerosmith. Il cantante parte in quinta e si posiziona come un serio contendente per il Sångfågeln, trofeo della rassegna.

A procedere alla finale di Stoccolma al secondo round di passaggio sono gli “iconici” A*Teens, celebre gruppo pop fondato nel 1998 con lo scopo di coverizzare in chiave moderna i grandi successi degli ABBA ed amatissimo in Svezia. Per loro un vero e proprio plebiscito di 12 punti ricevuti da pressoché tutti i gruppi di voto, dai più giovani ai più anziani. La reunion al Melodifestivalen 2024 in qualità di superospiti aveva scaldato i motori di una partecipazione che quest’anno avviene nel solco delle loro produzioni passate con una frizzante “Iconic“.

Vince l’accesso al round di qualificazione finale, un tempo conosciuto come andra chansen o ripescaggio, Jacqline, nona classificata nel 2024 con la sensuale “Effortless“, quest’anno in gara – anche in questo caso – con una naturale qualificazione del precedente pezzo. “Woman” è migliorato molto dalle prove all’esibizione televisiva vera e propria, dimostrando come il team dietro la cantante abbia saputo correggere numerosi dettagli per creare una esibizione convincente per il pubblico medio-giovane.

Non ce la fa la debuttante Indra, con una intensa ballad dal titolo “Beautiful Lie“, che riecheggiava le atmosfere di “Skyfall” insieme ad altri brani della produzione di Adele, senza cadere nella imitazione. Una interpretazione che – speriamo – possa valerle un ritorno per un meritato riscatto nelle prossime edizioni del Melodifestivalen.

Penultimo posto per la freschezza dei giovani noll2, che con “Berusade ord” hanno messo in scena un elaborato numero di contrasti cromatici ed ampio uso di parole a schermo, oltre che grafiche animate con cui hanno saputo interagire ampiamente. Fanalino di coda per la “Copacabana Boy” di Junior Lerin, un pezzo leggerissimo ma interpretato in maniera insufficiente, che è riuscito a raccogliere qualche consenso solo dal pubblico dei più piccini.

Ecco la classifica completa della serata:

“Half of Me” – Greczula – finalista “Iconic” – A*Teens – 92 punti – finalista “Woman” – Jacqline – 67 punti – ripescaggio “Beautiful Lie” – Indra – 52 punti “Berusade ord” – noll2 – 49 punti “Copacabana Boy” – Junior Lerin – 44 punti

Nel corso della serata, è stato eletto parte della Hall of Fame del Melodifestivalen Janne Lucas con la sua hit “Växeln hallå“, seconda classificata all’edizione 1980. Un brano diventato subito famoso e parte della memoria musicale svedese, celebrato stasera grazie a una divertente cover per voce di Maja Ivarsson, finalista del Melodifestivalen 2025, sul palco accompagnata dalle drag queen Admira ed Elecktra.

Melodifestivalen 2026

Come ormai consuetudine dal 2002, il Melodifestivalen torna a celebrare la tradizionale tournée che toccherà ben cinque città (Linköping, Göteborg, Kristianstad, Malmö, Sundsvall) prima di giungere nella capitale Stoccolma il 7 marzo per la finalissima.

Karin Gunnarsson è confermata nuovamente come produttrice esecutiva, sempre affiancata dal capoprogetto Anders Wistbacka. La conduzione è affidata al duo composto da Gina Dirawi (volto televisivo noto e già al timone delle edizioni del 2012, 2013 e 2016) e Hampus Nessvold (comico di professione tra radio e televisione).

La popolare iniziativa benefica Radiohjälpen devolverà anche quest’anno tutti gli introiti del televoto ad associazioni e scopi benefici umanitari, impegnandosi in particolare a rafforzare il diritto dei bambini alla salute, alla scuola e alla sicurezza in tutto il mondo. Una partnership rafforzata nel 2026, in quanto quest’anno l’opzione di voto mediante telefono sarà possibile unicamente col numero solidale di Radiohjälpen, mentre nel corso delle settimane sarà abilitata questa possibilità anche dalla app ufficiale della rassegna, parallelamente al voto gratuito.

Il prossimo appuntamento è fissato per la seconda semifinale del Melodifestivalen 2026, che andrà in onda su SVT1 sabato 7 febbraio. Tra i concorrenti in gara avremo anche Robin Bengtsson (già quattro volte in gara, compresa quella con “I Can’t Go On” all’Eurovision) e i Brandsta City Släckers (già saliti alla Hall of Fame del Melodifestivalen per l’indimenticabile “Kom och ta mig”, quinto posto nel 2002). Ma occhi puntati anche su FELICIA, nuovo nome di Fröken Snusk, al Melodifestivalen 2024 con “Unga och Fria”.

Ricordiamo che il Melodifestivalen è trasmesso in diretta streaming (disponibile anche per l’Italia) su svtplay.se (qui è possibile rivedere la prima semifinale). Trovate tutti gli aggiornamenti sull’edizione attuale qui.