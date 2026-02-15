Sanremo 2026: Andrea Bocelli ospite della serata finale

Si completa il quadro degli ospiti di Sanremo 2026: Carlo Conti in diretta a Domenica In ha annunciato che Andrea Bocelli sarà superospite della serata finale. Il suo nome circolava in maniera insistente da giorni, quindi non è una sorpresa nel vero senso del termine, ma la conferma effettiva è arrivata soltanto oggi.

D’altronde quando parliamo di Andrea Bocelli stiamo parlando di uno dei massimi esponenti della musica italiana, un tenore che il palco dell’Ariston l’ha calcato in gara con i brani “Con te partirò” e “Il mare calmo della sera” e che ha cantato in apertura di eventi straordinari, come la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 o le finali di UEFA Champions League a Roma e Milano.

Dopo che il canto lirico in Italia è diventata Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, la figura di Andrea Bocelli ha rappresentato uno dei massimi esponenti di una tradizione musicale italiana nel mondo, e – come ha dichiarato il direttore artistico in collegamento da Mara Venier – con la partecipazione del tenore toscano, nato in provincia di Pisa, si completa il quadro degli ospiti che portano in alto la musica italiana nel mondo dopo Laura Pausini, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti.

Il Festival di Sanremo 2026 dunque può iniziare ufficialmente ora che anche la lista dei superospiti è completa: la prima serata della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana avrà luogo il prossimo martedì 24 febbraio e terminerà sabato 28 dal Teatro Ariston di Sanremo, con la conduzione di Carlo Conti – che ne è anche direttore artistico – e Laura Pausini.