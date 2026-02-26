Sanremo 2026: la conferenza stampa della terza serata
È andata in scena questa mattina la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026. Al tavolo l’assessora alla floricoltura di Sanremo Ester Moscato, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, il direttore generale di Auditel Paolo Lugiato, il direttore intrattenimento prime time Williams Di Liberatore e il suo vice Claudio Fasulo, il direttore artistico Carlo Conti, il co-conduttore delle Nuove Proposte Gianluca Gazzoli e la co-conduttrice Irina Shayk.
Il direttore generale di Auditel Lugiato ha esposto i dati di ascolto della seconda serata di Sanremo 2026, che hanno registrato un ulteriore – fisiologico – calo.
Williams Di Liberatore:
Stiamo parlando di un Festival che si conferma in ottima salute e con numeri importanti. Sin dalla prima conferenza ho detto che voglio valutare il Festival nella sua interezza, e il dato Auditel fa vedere un festival in crescita con un aumento dello share ed è il quarto miglior risultato dal 1995 a oggi. Questi parametri vanno a descrivere la portata dell’evento nel suo complessivo insieme al parametro commerciale, ma possiamo essere molto soddisfatti sia dal punto di vista dei dati che di quello editoriale.
Devo ringraziare Carlo per aver messo in piedi un telaio che rimarrà dal punto di vista editoriale e anche i cantanti in gara che hanno messo in piedi delle performance che evidenziano che la musica non solo si ascolta ma anche si guarda.
Gazzoli:
Sono molto contento di essere qui, solo stamattina ho realizzato che è successo davvero. Sono contento di aver accompagnato sul palco quei ragazzi e sono contento anche perché, dopo aver fatto la gavetta ti senti più pronto. Ci tenevo a ringraziare nuovamente Carlo, non era nemmeno previsto che se ne andasse e mi lasciasse a gestire la situazione e questo è un segno di quella generosità e fiducia di cui parlavo.
Grazie alla Rai che mi ha messo a mio agio sin dall’inizio e mi ha permesso di essere qui oggi, non era scontato, è un regalo bellissimo.”
Fasulo:
Questa sera attribuiamo il primo titolo dell’edizione 2026, quello delle nuove proposte, permettetemi di aggiungere un complimento a Gianluca che sa abbinare alla sua tecnica, la capacità di dialogo, anche un cuore straordinario. Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono giovani artisti per cui auspichiamo e prevediamo un domani artistico, sono due artisti di primissimo livello, questa sera attribuiremo anche il premio Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla per le quattro nuove proposte.
Questa sera parliamo di violenza giovanile, di bullismo, raccontando la storia di Paolo Sarullo. Parliamo di pace con Laura Pausini, con un momento di spettacolo basato su “Heal the world”, la canzone di Michael Jackson, insieme al piccolo coro dell’Antoniano. Momento importantissimo, una delle boe attorno a cui navighiamo, sono Eros Ramazzotti e Alicia Keys che duetteranno su L’Aurora, poi Eros canterà anche “Adesso tu” e vediamo cosa Carlo riuscirà a strappare ad Alicia Keys.
Momento di grande spettacolo anche con la vita e le opere di Giulio Rapetti Mogol, che riceverà il premio alla carriera, poi ci saranno anche risate con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Questa sera sul Suzuki Stage ci saranno i The Kolors e sulla nave Costa Toscana Max Pezzali partirà da una sala giochi. Questo è tutto per quanto riguarda gli ingredienti della serata, e per i 15 big voteranno come ieri radio e televoto. Ricordo anche la co-conduzione di un particolare Lapo – Ubaldo Pantani – che presenterà a modo suo, in un modo molto particolare, i cantanti in gara.
Carlo Conti:
Volevo ringraziare Sanremo, stamani mi sembrava di essere a Sanremo Estate, c’è un clima più che primaverile e alle 9:30 mi sono messo in costume a prendere il sole. Capisco perché la platea televisiva vada ad abbassarsi! Ringrazio questa meravigliosa organizzazione che ha previsto questo sole per me.
Sono felicissimo di avere al mio fianco quella che considero una delle donne più belle del mondo, e vederla dal vivo mi fa dire che è ancora più bella. Devo ringraziare e fare un applauso ad Achille Lauro, a Maurizio Pagnussat e a Riccardo Bocchini per quanto fatto ieri. Non abbiamo ancora la scaletta di serata ma apriremo con la sfida delle Nuove Proposte e la proclamazione.
Irina Shayk:
Sono felice di essere qui a Sanremo con tutti voi, grazie mille. Carlo ho sentito parlare tanto di te e del Festival, è il più longevo festival musicale al mondo ed è un onore immenso essere qui insieme a voi. Grazie per l’invito, non vedo l’ora.
Rispondendo a una collega, inoltre, ha ricordato che l’Eurovision Song Contest è nato proprio grazie al Festival di Sanremo.
