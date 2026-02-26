Sanremo 2026: la conferenza stampa della terza serata

È andata in scena questa mattina la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026. Al tavolo l’assessora alla floricoltura di Sanremo Ester Moscato, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, il direttore generale di Auditel Paolo Lugiato, il direttore intrattenimento prime time Williams Di Liberatore e il suo vice Claudio Fasulo, il direttore artistico Carlo Conti, il co-conduttore delle Nuove Proposte Gianluca Gazzoli e la co-conduttrice Irina Shayk.

Il direttore generale di Auditel Lugiato ha esposto i dati di ascolto della seconda serata di Sanremo 2026, che hanno registrato un ulteriore – fisiologico – calo.

Williams Di Liberatore:

Stiamo parlando di un Festival che si conferma in ottima salute e con numeri importanti. Sin dalla prima conferenza ho detto che voglio valutare il Festival nella sua interezza, e il dato Auditel fa vedere un festival in crescita con un aumento dello share ed è il quarto miglior risultato dal 1995 a oggi. Questi parametri vanno a descrivere la portata dell’evento nel suo complessivo insieme al parametro commerciale, ma possiamo essere molto soddisfatti sia dal punto di vista dei dati che di quello editoriale.

Gazzoli:

Sono molto contento di essere qui, solo stamattina ho realizzato che è successo davvero. Sono contento di aver accompagnato sul palco quei ragazzi e sono contento anche perché, dopo aver fatto la gavetta ti senti più pronto. Ci tenevo a ringraziare nuovamente Carlo, non era nemmeno previsto che se ne andasse e mi lasciasse a gestire la situazione e questo è un segno di quella generosità e fiducia di cui parlavo.

Grazie alla Rai che mi ha messo a mio agio sin dall’inizio e mi ha permesso di essere qui oggi, non era scontato, è un regalo bellissimo.”