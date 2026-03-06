Eurovision 2026: Monroe in gara per la Francia con “Regarde!”

Sarà Monroe a rappresentare la Francia all’Eurovision 2026 con il brano “Regarde!”. Ad annunciarlo è stata la tv di stato francese, France Télévisions, nella giornata di oggi.

Composta da Fred Savio, Fredie Marche e i Violin Phonix, il duo di violinisti francesi più popolare di questa generazione, la canzone è stata scritta come un grido dal cuore e un inno all’amore, alla semplice e potente verità che, nonostante le nostre differenze e le nostre lotte, l’amore è ovunque e rimane il nostro linguaggio comune.

Con questo brano la Francia vuole celebrare la ricchezza di tutte le sue culture musicali, dalla potenza emotiva dell’opera alla teatralità dei grandi musical, fino alla modernità del pop. Monroe, con “Regarde!”, punta a far conoscere al pubblico europeo e internazionale le mille sfaccettature della musica francese.

Monroe è giovanissima, ha solo 17 anni, ma malgrado la sua giovane età è già un’artista affermata in Francia. Dopo aver vinto nel 2025 Prodiges – il talent di punta di France Télévisions – nel quale si è distinta per la sua voce unica conquistando la giuria e il pubblico, la sua carriera ha preso il via in terra francese.

Cresciuta tra la Francia e gli Stati Uniti, in un ambiente familiare che ha dato molto valore alla musica e alla condivisione, Monroe ha iniziato a studiare canto e al pianoforte in tenera età, sviluppando solide basi musicali fin dall’infanzia, arricchite dalle prove corali e dai musical, prima di formarsi nella musica classica e nel canto lirico guardando nello specifico all’opera. Amante della musica in generale, i suoi gusti e le sue ispirazioni vanno da Cecilia Bartoli a Céline Dion.

Parlando della sua prossima partecipazione all’Eurovision 2026, Monroe ha dichiarato:

Rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest è un immenso onore e una responsabilità che accetto con orgoglio e determinazione. Questo concorso è parte della mia vita fin dall’infanzia e ora, a 17 anni, sono pienamente consapevole della fiducia che è stata riposta in me. Partecipo con orgoglio al concorso rappresentando la Francia, il Paese che mi ha formato e ispirato. Con la mia canzone “Regarde!”, voglio mettere in mostra la ricchezza e la diversità della musica francese. Voglio offrire all’Europa un’esibizione intensa e sincera con un messaggio universale: l’amore è ciò che ci unisce.

Non ci resta dunque che attendere il 16 maggio, data della finale dell’Eurovision 2026 a Vienna, per assistere alla performance in gara di Monroe – la Francia è finalista di diritto essendo uno dei Big Four – con la sua “Regarde!” sul palco del Wiener Stadthalle.