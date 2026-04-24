Eurovision 2026: Dal 28 aprile “Pop road to Eurovision” su RaiPlay a cura di Senhit

Mentre mancano sempre meno giorni all’Eurovision 2026, la rappresentante di San Marino Senhit arriva su RaiPlay con “Pop road to Eurovision”, che si introduce come un documentario che possa narrare non solo uno dei Paesi in gara, ma anche la storia dei vari protagonisti delle otto puntate che saranno niente meno che ex rappresentanti alla rassegna europea.

L’intero documentario è stato girato ad ottobre, quindi diversi mesi prima che Senhit fosse annunciata come partecipante (e poi vincitrice) al San Marino Song Contest, ed ecco che ora riecheggia molto più chiaramente quel “ci vediamo molto presto” pronunciato ad Eurofesta lo scorso dicembre. La produzione del documentario è affidata a RANFILM, una casa di produzione austriaca con sedi a Graz e Vienna, specializzata proprio in documentari che sono giunti a traguardi considerevoli su Netflix (“Habsburgs verkuppelte Töchter”, una serie sulla dinastia Asburgo, è stata tra le serie più viste nel 2020 in Austria e Germania).

Queste le parole di Senhit nel trailer pubblicato da RANFILM:

La musica è molto più che solo ritmo e voce. È un linguaggio senza confini, una forza che unisce le persone oltre le parole. Il mio nome è Senhit, un’artista forgiata da diversi mondi, e viaggerò per l’Europa per incontrare musicisti che almeno una volta hanno calcato il palco dell’Eurovision proprio come me.

Non sarà solo una chiacchierata a tema musicale, ma sarà anche un modo per capire la persona dietro ed i fenomeni culturali che hanno portato al prodotto finale. Perché è quando capisci la cultura in cui un artista è radicato che non solo percepisci la propria musica, ma anche la sua anima.