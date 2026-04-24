Eurovision 2026: Dal 28 aprile “Pop road to Eurovision” su RaiPlay a cura di Senhit
Mentre mancano sempre meno giorni all’Eurovision 2026, la rappresentante di San Marino Senhit arriva su RaiPlay con “Pop road to Eurovision”, che si introduce come un documentario che possa narrare non solo uno dei Paesi in gara, ma anche la storia dei vari protagonisti delle otto puntate che saranno niente meno che ex rappresentanti alla rassegna europea.
L’intero documentario è stato girato ad ottobre, quindi diversi mesi prima che Senhit fosse annunciata come partecipante (e poi vincitrice) al San Marino Song Contest, ed ecco che ora riecheggia molto più chiaramente quel “ci vediamo molto presto” pronunciato ad Eurofesta lo scorso dicembre. La produzione del documentario è affidata a RANFILM, una casa di produzione austriaca con sedi a Graz e Vienna, specializzata proprio in documentari che sono giunti a traguardi considerevoli su Netflix (“Habsburgs verkuppelte Töchter”, una serie sulla dinastia Asburgo, è stata tra le serie più viste nel 2020 in Austria e Germania).
Queste le parole di Senhit nel trailer pubblicato da RANFILM:
La musica è molto più che solo ritmo e voce. È un linguaggio senza confini, una forza che unisce le persone oltre le parole. Il mio nome è Senhit, un’artista forgiata da diversi mondi, e viaggerò per l’Europa per incontrare musicisti che almeno una volta hanno calcato il palco dell’Eurovision proprio come me.
Non sarà solo una chiacchierata a tema musicale, ma sarà anche un modo per capire la persona dietro ed i fenomeni culturali che hanno portato al prodotto finale. Perché è quando capisci la cultura in cui un artista è radicato che non solo percepisci la propria musica, ma anche la sua anima.
Nel trailer compaiono diversi volti noti del mondo eurovisivo, da Il Volo (Italia 2015) a Caesar Sampson (Austria 2018) passando per le Remember Monday (UK 2025) e gli Shkodra Elektronike (Albania 2025). Verrà mandato in onda in due appuntamenti, dal 28 aprile al 1° maggio e poi dal 5 all’8 maggio.
È sicuramente un’iniziativa interessante e che ricorda per certi versi altri tre progetti Rai in avvicinamento all’Eurovision: i più recenti sono “Eurovision Story – Corso accelerato per principianti”, realizzato nel 2022 come delle pillole e curiosità sull’evento, e “Eurovision Italian Party”, organizzato nel 2021 con delle performance dei partecipanti all’Eurovision di Rotterdam poi vinto dai Maneskin. I lettori di vecchissima data ricorderanno invece il documentario “Eurovision Story”, mandato in onda su Rai 4 nel 2015 con la narrazione a cura di Marco Ardemagni e Filippo Solibello, commentatori delle serate dal 2012 al 2016.
Senhit verso l’Eurovision 2026
Questa sarà la terza volta in cui Senhit rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest, quarta se consideriamo la mancata partecipazione nel 2020 con “Freaky”. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare il più alto possibile in Finale, o quantomeno di prolungare la serie di finali centrate iniziata lo scorso anno da Gabry Ponte, che poi chiuse all’ultimo posto con il jingle sanremese “Tutta l’Italia”.
L’ultima volta di Senhit è stata nel 2021 con il brano “Adrenalina” (in collaborazione con Flo Rida), che riuscì a raggiungere la finale del sabato ma dovette accontentarsi solo del 22° posto con 50 punti, sebbene otterrà per la prima volta in finale i 12 punti dalla giuria polacca. Prima ancora, Senhit ha partecipato nel 2011 con “Stand by”, a suo dire con molta più inconsapevolezza, non riuscendo a superare le semifinali.
All’Eurovision 2026 San Marino si esibirà nella prima semifinale come tredicesima su 15, nella stessa semifinale si esibirà fuori gara anche Sal da Vinci con la sua “Per sempre sì” tra Georgia e Finlandia. L’Italia potrà dunque votare Senhit in featuring con Boy George e la sua “Superstar” nella semifinale e provare a centrare nuovamente la finale.
Le due semifinali del 12 e 14 maggio saranno trasmesse su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che commenteranno anche la finale del 16 maggio su Rai 1. Quest’anno, inoltre, sono passati esattamente dieci anni da quando Andrea Fabiano, allora direttore dell’ammiraglia, scelse di portare l’Eurovision Song Contest per la prima volta sul primo canale.
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