Eurovision 2026: Linda Lampenius (Finlandia) suonerà il violino dal vivo

Linda Lampenius, in gara per la Finlandia all’Eurovision 2026 insieme a Pete Parkkonen, potrà suonare il violino dal vivo sul palco del Wiener Stadthalle di Vienna. L’EBU ha infatti concesso l’autorizzazione straordinaria a suonare dal vivo lo strumento dopo che l’artista vincitrice di UMK aveva presentato formalmente richiesta.

Ricordiamo infatti che il regolamento dell’Eurovision Song Contest impone che le esibizioni siano in half playback, quindi voce dal vivo su base registrata, e l’unico precedente – sebbene non fosse una violazione esplicita del regolamento ma una zona grigia sfruttata a dovere – risale allo scorso anno quando, sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, Lucio Corsi suonò la sua armonica a bocca.

Linda Lampenius non è l’unica musicista in gara quest’anno – su tutti ricordiamo Eva Marija, per il Lussemburgo, anche lei violinista e Veronica Fusaro, per la Svizzera, che sul palco porterà la sua chitarra elettrica – ma per il momento la deroga “grazia” solo la violinista di Helsinki, che ricordiamo essere tra le più importanti violiniste crossover al mondo, motivazione più che sufficiente per spingere l’EBU in questa direzione.

Di musicisti sul palco dell’Eurovision Song Contest ne sono saliti tanti, basti pensare ad Alexander Rybak e Sebalter guardando soltanto i violinisti o a Sergey Stepanov dei SunStroke Project – noto anche come Epic Sax Guy – senza dimenticare lo scorso anno il duo tedesco Abor & Tynna, ma nessuno aveva mai chiesto – e ottenuto – di suonare dal vivo sul palco.

Nemmeno Raphael Gualazzi, artefice del ritorno italiano in gara nel 2011 a Düsseldorf, suonò dal vivo il pianoforte accompagnato dal quartetto d’archi.

L’unico ad aver sfruttato una zona grigia del regolamento, grazie a uno strumento che non necessitava di un collegamento all’impianto di amplificazione, è stato Lucio Corsi all’Eurovision 2025. L’artista – quinto classificato con la sua “Volevo essere un duro” – suonò infatti la sua armonica a bocca avvicinando il microfono allo strumento, in modo da far entrare il suono in quello stesso canale audio destinato alla voce.

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest infatti vieta espressamente l’utilizzo di strumenti che necessitino di un canale audio nel mixer – il regolamento parla di “plugged in instruments”, letteralmente strumenti collegati – ma l’armonica a bocca di Lucio Corsi non aveva né un collegamento diretto al banco audio né un microfono dedicato per amplificarne il suono. Per questo motivo l’artista toscano potè sfruttare questa scappatoia per far suonare dal vivo uno strumento.

Nel caso di Linda Lampenius la situazione è differente: la violinista finlandese infatti, indipendentemente dal tipo di violino che suonerà sul palco di Vienna – che sia acustico o elettrico – avrà comunque bisogno di amplificare il suo strumento con un microfono o un collegamento diretto all’impianto audio. A quanto pare però l’EBU ha ritenuto di autorizzare, in via del tutto eccezionale, l’artista a suonare dal vivo.

Vedremo in futuro se questa autorizzazione straordinaria che l’EBU ha concesso a Linda Lampenius sarà il primo passo per un ritorno agli strumenti dal vivo o se quella di Linda sarà soltanto un’eccezione.

Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana per assistere alla performance di Linda Lampenius e Pete Parkkonen, in gara per la Finlandia all’Eurovision 2026. I due artisti si giocheranno l’accesso alla finale di sabato 16 nel corso della prima semifinale di martedì 12, in cui l’Italia ha diritto di voto, nel corso della quale si esibirà anche il nostro Sal Da Vinci da finalista di diritto e anche San Marino, con Senhit e Boy George, proverà a staccare il biglietto per la finale.