Eurovision 2026: Eurofestival News torna a promuoversi e a promuovere l’evento su radio LatteMiele
Per il dodicesimo anno consecutivo (escludendo il 2020, anno della pandemia di Covid-19 e sospensione dell’Eurovision), abbiamo deciso di promuoverci e di promuovere le tre serate dell’Eurovision Song Contest 2026 con una serie di nuovi spot radiofonici.
Saranno on air a partire da domani, 8 maggio, sulle frequenze di radio LatteMiele, tra le più apprezzate emittenti di sola musica italiana, con oltre 2,6 milioni di ascoltatori nei 7 giorni *.
È possibile ascoltare radio LatteMiele in FM (qui l’elenco delle frequenze per singola Regione), in streaming su lattemiele.com (o relativa app per dispositivi Apple e Android) come anche in DAB+ (Digital Audio Broadcasting), modalità attualmente disponibile in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto.
Sempre molto capillare la distribuzione degli spot (120), che andranno in onda allo scoccare di ogni ora da venerdi 8 a sabato 16 maggio, dove verrà promosso il nostro newsblog, la Guida gratuita all’Eurovision 2026 e naturalmente le dirette delle semifinali e della finalissima dell’Eurovision (trasmesse su Rai 2 il 12 e 14 maggio e su Rai 1 il 16 maggio).
Nei prossimi giorni saranno inoltre realizzati interventi e speciali collegamenti in diretta su radio Lattemiele con i nostri inviati presenti a Vienna, per aggiornare gli ascoltatori su quanto succede all’interno della Wiener Stadthalle.
Spot Eurofestival News 2026
Di seguito è possibile ascoltare in anteprima tutti i nuovi spot realizzati con la voce ufficiale di radio LatteMiele (Gianmarco Ceconi) e i relativi orari di messa in onda.
Spot venerdi 8 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)
Spot sabato 9 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)
Spot domenica 10 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)
Spot lunedi 11 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)
Spot martedi 12 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)
Spot mercoledi 13 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)
Spot giovedi 14 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)
Spot venerdi 15 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)
Spot sabato 16 maggio 2026 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)
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* 2.611.000 ascoltatori secondo gli ultimi dati Audiradio disponibili e relativi al secondo semestre 2025.
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