Eurovision 2026, Sal Da Vinci: “Bello vedere che la gente conosce a memoria la mia canzone”

Sal Da Vinci, rappresentante italiano ad Eurovision 2026, ha rilasciato una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni. Si parla ovviamente e tanto di Eurovision ma anche dei suoi progetti futuri, fra i quali un tour che toccherà anche i Paesi europei, non solo l’Italia.

L’inteprete napoletano, in gara con “Per sempre si”, come abbiamo visto metterà in scena un matrimonio e infatti aveva anticipato delle novità nella coreografia:

La coreografia sarà diversa. Abbiamo lavorato tanto con Marcello Sacchetta, il coreografo che ha ideato il balletto. Lui sarà sul palco con Francesca Tocca e altri

ballerini (che ora sappiamo essere Raimondo Sacchetta, Jhon Cruz e Mirko Mosca, annunciati su Instagram dallo stesso Sacchetta ndr)

Sal Da Vinci sembra credere più di altri, in ogni caso, a questa esperienza eurovisiva. Apice finora toccato con i due eventi di preparazione a Londra e nei Paesi Bassi:

La sto vivendo con il desiderio di fare bene. L’obiettivo è rappresentare il mio Paese nel modo più autentico possibile e portare sul palco un’esibizione all’altezza di questo

percorso. Sono stato ad Amsterdam e Londra per i “pre-party”, gli eventi dal vivo che anticipano l’Eurovision e riuniscono gli artisti in diverse città europee. È stato incredibile, la gente sapeva già a memoria la mia canzone! In quel momento ho capito che stava succedendo qualcosa di grande

E sugli avversari, molti dei quali già incontrati proprio agli eventi preparatori, Sal Da Vinci ha una opinione chiara:

La concorrenza? La sto studiando. Alcuni artisti li avevo già cercati e ascoltati su YouTube. C’è musica pop molto onesta e sincera

A fare il tifo per lui ci sarà anche la sua famiglia. Ma non davanti alla tv, bensì proprio a Vienna:

Ho comprato i biglietti per tutti, sia della semifinale sia della finalissima. Sono felice di averli con me

In ogni caso, anche per Sal Da Vinci, vietato pronunciare la parola vittoria, nonostante il brano sia virale ormai dappertutto:

Mi fa piacere questo apprezzamento per la canzone e che io sia fra i favoriti per il podio. Ma lultima cosa a cui penso è vincere. Voglio solo portare sul palco una bella esibizione, con Napoli e il mio Paese nel cuore. Io penso a far bene e poi certo, vedremo

E dopo l’Eurovision 2026, per Sal Da Vinci è in arrivo anche il nuovo album, in uscita il 29 Maggio, che anticipa appunto un tour internazionale sui palchi di mezza Europa, visto anche che l’album verrà pubblicato in tutto il Mondo