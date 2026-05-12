Eurovision 2026: come televotare nella prima semifinale · Costi e operatori abilitati

Si parte! Questa sera seguiremo la prima semifinale dell’Eurovision 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna e trasmessa a partire dalle 21 su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini.

Il pubblico italiano sarà chiamato ad esprimere le proprie preferenze sui paesi in gara in questa semifinale: avrà infatti diritto di voto anche il nostro paese, che contribuirà così alla decisione delle sorti dei partecipanti della serata (tra cui i nostri “vicini di casa” di San Marino).

Saranno solo dieci gli artisti che potranno passare in finale, dove ritroveremo anche il nostro rappresentante Sal Da Vinci.

Da quest’anno ritornano le giurie nelle semifinali, quindi il risultato sarà deciso, secondo quanto riporta il regolamento ufficiale, dalla combinazione dei risultati del pubblico e dei risultati ufficiali delle Giurie Nazionali, secondo un rapporto stabilito dall’EBU:

per il 50,7% dalla votazione del pubblico;

per il 49,3 % dal voto delle Giurie Nazionali.

Le giurie nazionali da questa edizione sono formate ognuna da 7 membri (non più 5) nominati da ciascuna emittente di ogni Paese partecipante (di cui 2 obbligatoriamente di età compresa tra i 18 e i 25 anni), mentre il risultato della votazione del pubblico include sia il classico televoto che i voti inviati online e a pagamento dal “Resto del Mondo” (qui le novità del regolamento).

Tornando al televoto, le uniche regole valide per questa serata sono legate alla quantità di voti che è possibile inviare: da ogni utenza (fissa o mobile) sarà possibile inviarne fino ad un massimo di 5 per sessione.

Il voto potrà essere espresso tramite SMS da utenza mobile, tramite chiamata da telefono fisso, o utilizzando la app ufficiale dell’evento (disponibile sia per dispositivi Android che Apple), che trasforma ogni voto in un SMS, valendo quindi a tutti gli effetti come voto inviato tramite SMS.

Eurovision 2026: televoto da telefono fisso

È possibile televotare nella prima semifinale dell’Eurovision 2026 chiamando l’894.001 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: iliad, TIM, Tiscali, WindTre, Convergenze, Netoip e Webcom TLC .

Non è possibile televotare da telefoni pubblici, telefoni cellulari o utenze fisse site all’estero. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro (IVA inclusa).

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni della voce guida, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2026: televoto da telefono mobile

È possibile televotare nella prima semifinale dell’Eurovision 2026 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: iliad, TIM, Vodafone, WindTre, PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile, Fastweb Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, 1Mobile, Optima Mobile e Daily Telecom Mobile.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro per tutte le utenze precedentemente elencate.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica italiana, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste. Questa è la limitazione attualmente prevista in Italia per ogni sessione di voto (come da regolamento AGCOM), mentre il regolamento EBU impone un limite di 10 voti massimi per sessione.

Anche nel caso in cui si decidesse di inviare il proprio voto mediante la app ufficiale della rassegna, come già ricordato, questo voto verrà convertito in SMS e conteggiato tra questi.

Verificare sempre con il servizio clienti del proprio operatore telefonico di non avere attivo il blocco per numerazioni a sovrapprezzo o non sarà possibile televotare.

Voto online

Anche quest’anno, in aggiunta al voto via telefono fisso e SMS (o app ufficiale della rassegna), verrà attivata la possibilità di votare online a pagamento, collegandosi al sito web www.esc.vote.

Il voto online per la prima semifinale è già attivo e offerto sempre dalla società ONCE (precedentemente nota come digame GmbH), che sovrintende e organizza, per conto di EBU, la raccolta dei voti da tutti i paesi partecipanti all’Eurovision 2026.

Sul sito ufficiale sono riportate tutte le condizioni di voto (sarà possibile inviare fino a 10 voti per carta di pagamento), in base al Paese in cui ci si trova.

Ad esempio, se ci si trova negli Stati Uniti, sarà possibile votare subito dopo aver visto un veloce recap dei brani in gara pagando 0,99€ ogni singolo voto inviato. È possibile votare una sola volta per ogni carta di pagamento e i voti non assegnati andranno persi subito dopo l’invio. Nell’esempio citato, è possibile pagare con carte VISA, Mastercard e con Apple Pay e Google Pay.

A seguire una galleria di screenshot sulla modalità di voto “Resto del Mondo – Rest of the World” (i brani aggiunti al carrello sono stati selezionati in modo casuale, come esempio).

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Prima semifinale Eurovision 2026: i codici di voto

A ciascun brano in gara è assegnato un codice numerico univoco corrispondente all’ordine di uscita. Per votare basta digitare il codice seguendo le istruzioni della voce guida (se si vota da telefono fisso) o inviare un SMS contenente, nel testo, il codice della canzone che si intende votare (se si sceglie lo smartphone).

Di seguito la lista delle canzoni in gara nella prima semifinale dell’Eurovision 2026 con relativo numero d’uscita (visibile anche a schermo lungo tutta la durata della diretta tv):

Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova – Codice 01 Svezia – Felicia – My System – Codice 02 Croazia – Lelek – Andromeda – Codice 03 Grecia – Akylas – Ferto – Codice 04 Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa – Codice 05 Georgia – Bzikebi – On Replay – Codice 06 Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin – Codice 07 Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora – Codice 08 Estonia – Vanilla Ninja – Too EPic To Be True – Codice 09 Israele – Noam Bettan – Michelle – Codice 10 Belgio – Essyla – Dancing on the Ice – Codice 11 Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más – Codice 12 San Marino – Senhit feat. Boy George – Superstar – Codice 13 Polonia – Alicja – Pray – Codice 14 Serbia – Lavina – Kraj Mene – Codice 15

Ricordiamo l’appuntamento con la diretta di questa prima semifinale dell’Eurovision 2026 fissato per stasera a partire dalle 21 su Rai 2, con il commento di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini.