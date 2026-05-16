Eurovision 2026: “Sento feedback positivi per la mia canzone in tutta Europa”

Report live da Vienna · A pochissime ore dalla finale di Eurovision 2026, grazie alla disponibilità dell’ufficio stampa Rai, abbiamo l’occasione di incontrare di nuovo Sal Da Vinci, in gara per l’Italia col brano “Per sempre Sì”.

Cosa rappresenta questo momento per te, siamo a poche ore dalla finale dell’evento….

Credo che sia una grandissima opportunità, una gioia immensa per me. Dopo un lungo viaggio, trovarmi qui sinceramente è una cosa che è troppo grande, è un dono immenso, è straordinario. Dico sempre grazie a Sanremo, perchè è grazie al Festival che sono qui dopo il festival.

Rappresentare per me l’Italia è un motivo di grandissimo orgoglio e spero di rappresentarla nel miglior modo possibile in questa serata finale. Ci sono in giro per il mondo tantissimi italiani che possono supportare questo progetto musicale italiano: sarebbe veramente fantastico avere il supporto di tutti.

Questa esperienza internazionale a contatto con questi ragazzi anche più giovani, che ti hanno amato moltissimo da subito, cosa rappresenta per te sentimentalmente e emotivamente per il cuore?

La musica è tutto un combo, è un riassunto delle nostre possibilità e al di là del suo linguaggio è così potente che riesce a trapassare qualsiasi cuore e fascia le anime. Certe volte una canzone ti accende la memoria. Sentir cantare la mia canzone da molti giovani di altre nazioni fa bene la musica italiana, fa bene all’anima e al nostro Paese, all’Italia.

In questi giorni abbiamo potuto constatare, anche in sala stampa che mentre passava la sua esibizione c’erano i colleghi di tutte le nazioni che cantavano e ballavano insieme a noi italian. Allora questo è veramente forse il trionfo della musica popolare…

È un vero piacere per me sentire queste parole: la musica popolare, il linguaggio delle nostre culture. Io ho sempre pensato con il cuore nel passato e la testa nella modernità e questo me lo riporto: la cultura musicale, dalle tradizioni del nostro paese e naturalmente generando una nuova melodia, sviluppando una creatività che è un dono del cielo.

Sentire che poi questa canzone piano piano si affaccia in altri paesi non è che capita spesso nella musica italiana soprattutto negli ultimi anni. Questa è una canzone che forse probabilmente – parlando di amore – quando parli d’amore hai un passaporto che ti consente di aprire qualsiasi porta. Quando intendo amore e quando parlo di amore in questa canzone non mi riferisco solo alla famiglia tradizionale, ma parlo in generale: due persone che stanno insieme per me è già famiglia.

Quest’anno per lei sono 50 anni di carriera, com’è festeggiare proprio qui? Com’è festeggiare proprio qui in questo evento?

Questa è una bellissima domanda: festeggiare 50 anni con questa famiglia allargata che è il pubblico cre do sia una delle più belle feste che io abbia mai vissuto. Sto festeggiando con la mia musica ed era quello che volevo, era quello che ho sempre sognato di fare. Avere avuto questa bellissima opportunità è qualcosa di sorprendente.

Qual è stata la sua prima emozione appena sei salito sul palco dell’Eurovision?

Mi porto dietro comunque quel fermento emotivo di Sanremo, perché grazie a Sanremo sono qui. Questo è un palco, una finestra sul mondo ancora di più, o meglio dove si mescolano tutte le culture europee. Mi dispiace per i paesi che hanno deciso di disertare. Massimo rispetto, ci mancherebbe altro ma mi sarebbe piaciuto condividere anche con gli altri paesi la musica.

Qui c’è un villaggio di sentimenti dove tutti noi cantiamo la stessa canzone ovvero passeggiando nel mondo dell’amore; è un’emozione grande, è un palco importante, è un confronto tra culture importantim è anche un linguaggio inclusivo che ci aiuta a vivere meglio.

Questa esperienza penso sia per lei non un punto d’arrivo ma un punto di partenza. Cosa l’aspetta dopo l’Eurovision?

Dopo l’Eurovision, mi attende un viaggio incredibile, un album in uscita che si chiama “Per sempre sì”. Il tempo è sempre meno ma sono pronto: andrò in Canada proprio questo mese, perché ho due concerti a Montreal e a Toronto, ritorneò in Italia, ci sono delle attività promozionali per l’album poi ritornerò nuovamente negli Stati Uniti, partirò alla volta di Atlantic City, Chicago e Boston.

Quindi il 9 di luglio parte questo nuovo mio show che mi porterà in giro in tutta Italia. La data di debutto credo che sia Locarno. Il tutto mi porterà a festeggiare queste tre meravigliose feste con i miei fan dove cadrà per l’anniversario del 50° anniversario del momento che sono salito sul palco e da lì partirà anche dopo 8-9 giorni, 10 giorni tanto perché non ci siamo voluti far mancare niente, un tour teatrale che partirà da San Marino e mi porterà in molti teatri italiani.

Ora però mi godo questo bellissimo momento di Eurovision: questa sera c’è la finale e non vedo l’ora di salire sul palco e fare una bellissima performance, nel migliore modo possibile per rappresentare dignitosamente il nostro paese.

Un grazie al ministro del turismo Gianmarco Mazzi, alla FIMI ed Assomusica, oltre a tutta la delegazione della Rai che ringrazio affettosamente per il supporto straordinario: stanno facendo un lavoro eccellente. Voglio ringraziare anchetutti i miei collaboratori: perché qui stiamo vivendo veramente un sogno, qualcosa di troppo grande, un regalo immenso, sento feedback ovunque e la canzone è in classifica in molte nazioni. Per la musica italiana è qualcosa di magico.