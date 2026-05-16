Finale Eurovision 2026: come televotare, costi e operatori abilitati

Prendete i vostri smartphone, ricaricate il vostro credito residuo e tenetevi pronti, perché dopo la prima semifinale di martedi scorso, l’Italia è chiamata anche questa sera a televotare i propri artisti preferiti che si esibiranno durante la finale dell’Eurovision 2026, in onda a partire dalle ore 21 dalla Wiener Stadthalle di Vienna e in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Le giurie di esperti (che quest’anno passano da 5 a 7 per ogni Paese, con due componenti di età compresa tra i 18 e 25 anni) hanno potuto seguire ieri sera – in una emissione a circuito chiuso – le prove generali (che noi abbiamo commentato live in diretta dalla sala stampa): sulla base di queste, i giurati hanno già espresso i loro giudizi, che concorreranno a definire il 49,3% del risultato finale.

Durante la vera e propria diretta tv saranno invece i telespettatori a votare, incidendo per il 50,7% sul risultato finale, contribuendo quindi alla definizione della classifica finale.

Pubblico che, quindi, ha un peso leggermente maggiore rispetto alle giurie, grazie alla presenza di un set di punti ulteriore dato dalla presenza di un “paese aggiuntivo”, quello del Resto del Mondo (che potrà votare online con carta di credito).

Come votare dall’Italia

La regola d’oro nell’Eurovision Song Contest rimane sempre la stessa: nessun Paese può autovotarsi e l’Italia quindi non farà eccezione.

Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del Paese in cui vivono) – potete cercare di convincerli a votare per il rappresentante italiano!

Inoltre – come anticipato – sarà possibile votare sul sito www.esc.vote dal resto del mondo, cioè da tutti quei paesi non inclusi tra i partecipanti all’Eurovision. Ciò significa che nel caso abbiate amici o parenti sparsi per il mondo (e dotati di carta di credito del paese estero), potete convincerli a sostenere Sal Da Vinci anche in questo modo. I loro voti ricadranno in un ulteriore gruppo di televoto – il resto del mondo – che potrà sostenere l’Italia al pari di qualsiasi altro paese in gara!

Ricordiamo che la finestra di televoto rimarrà aperta per tutta la serata finale, vale a dire fin dai momenti iniziali della diretta e durante tutte le esibizioni in gara. Il lancio dell’apertura del televoto è previsto intorno alle 21:15 (qui tutta la scaletta della serata minuto per minuto).

L’apertura e la chiusura del televoto sono comunque comunicati tramite annuncio dei conduttori e apposita grafica a video, non ci si può sbagliare.

Eurovision 2026: televoto da telefono fisso

È possibile televotare nella finale dell’Eurovision 2026 chiamando l’894.001 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: iliad, TIM, Tiscali, WindTre, Convergenze, Netoip e Webcom TLC .

Non è possibile televotare da telefoni pubblici, telefoni cellulari o utenze fisse site all’estero. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro (IVA inclusa).

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni della voce guida, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2026: televoto da telefono mobile

È possibile televotare nella finale dell’Eurovision 2026 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: iliad, TIM, Vodafone, WindTre, PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile, Fastweb Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, 1Mobile, Optima Mobile e Daily Telecom Mobile.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro per tutte le utenze precedentemente elencate.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica italiana, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste. Questa è la limitazione attualmente prevista in Italia per ogni sessione di voto (come da regolamento AGCOM), mentre il regolamento EBU impone un limite di 10 voti massimi per sessione.

Anche nel caso in cui si decidesse di inviare il proprio voto mediante la app ufficiale della rassegna, come già ricordato, questo voto verrà convertito in SMS e conteggiato tra questi.

Verificare sempre con il servizio clienti del proprio operatore telefonico di non avere attivo il blocco per numerazioni a sovrapprezzo o non sarà possibile televotare.

Voto online

Anche quest’anno, in aggiunta al voto via telefono fisso e SMS (o app ufficiale della rassegna), verrà attivata la possibilità di votare online a pagamento, collegandosi al sito web www.esc.vote.

Il voto online per la finale è già attivo e offerto sempre dalla società ONCE (precedentemente nota come digame GmbH), che sovrintende e organizza, per conto di EBU, la raccolta dei voti da tutti i paesi partecipanti all’Eurovision 2026.

Sul sito ufficiale sono riportate tutte le condizioni di voto (sarà possibile inviare fino a 10 voti per carta di pagamento), in base al Paese in cui ci si trova.

Ad esempio, se ci si trova negli Stati Uniti, sarà possibile votare subito dopo aver visto un veloce recap dei brani in gara pagando 0,99€ ogni singolo voto inviato. È possibile votare una sola volta per ogni carta di pagamento e i voti non assegnati andranno persi subito dopo l’invio. Nell’esempio citato, è possibile pagare con carte VISA, Mastercard e con Apple Pay e Google Pay.

Finale Eurovision 2026: i codici di voto

A ciascun brano in gara è assegnato un codice numerico univoco corrispondente all’ordine di uscita. Per votare basta digitare il codice seguendo le istruzioni della voce guida (se si vota da telefono fisso) o inviare un SMS contenente, nel testo, il codice della canzone che si intende votare (se si sceglie lo smartphone).

Di seguito la lista delle canzoni in gara nella finale dell’Eurovision 2026 con relativo numero d’uscita (visibile anche a schermo lungo tutta la durata della diretta tv):