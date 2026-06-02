Junior Eurovision 2026: per l’Albania canterà Eslin Kurti
Sarà Eslin Kurti a rappresentare l’Albania al prossimo Junior Eurovision 2026, che si svolgerà a Malta il prossimo 24 ottobre nella città di Ta’ Qali.
L’Albania, o meglio, la TV nazionale TVSH ha scelto la propria rappresentante tramite un contest, che si rifà al più ben noto festival nazionale: il Festivali i këngës
Nel concorso per i giovani e giovanissimi, denominato Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë 64 (lett. “64º Festival Nazionale della Canzone per Bambini”), si sono svolte due semifinali, rispettivamente il 30 e il 31 maggio, mentre la finalissima si è svolta ieri 1 giugno. I partecipanti poi sono stati divisi in due categorie, che possiamo chiamare “Young” e “Junior”.
Ecco i partecipanti della semifinale Young:
- Airis Shehu – “Shopping me shoqet” (Shopping con gli amici)
- Alisa & Lisara Dashi – “Melodia jonë” (La nostra melodia)
- Amla Veizaj – “Te gjithë në punë” (Tutti a lavoro)
- Ajri Drishti – “Nuk kam ku luj’” (Non ho nessun posto dove giocare) – Vincitrice
- Eli Ahmetaj – “Jam si lule” (Sono come un fiore)
- Serena Turhani – “Aventura” (Avventura)
- Klea Shkreli – “Kush e shkroi” (Chi l’ha scritto?)
- Korale – “Vera” (Estate)
- Marlin Janko – “Sjell dritë” (Porta luce)
- Maria Kalaja – “Çika-çika, çikalore” (Click-clack, cavalcare)
- Mia & Buna Shkenza – “Urra-urra” (Urrà-urrà)
- Sofi Tupi – “Jo mos imito” (No, non imitare)
Nella categoria “Junior“, invece, è stata anche selezionata la prossima rappresentante albanese al JESC Eslin Kurti, ecco i partecipanti:
- Aislin & Mailis Kavaja – “Stilin kështu e kam” (Questo è il mio stile)
- Amina Zegullaj – “Vetëm” (Solo)
- Ameis Demiraj – “Fjala” (La parola)
- Anila Mahmudi – “Do mësoj” (Imparerò)
- Aria Kolaveri – “Dua marr globin në krahë” (Voglio tenere il mondo tra le mie braccia) – Seconda classificata
- Dea Laja – “Miqësia jonë është e rrallë” (La nostra amicizia è unica)
- Eslin Kurti – “Kërce me mua” (Balla con me) – Prima classificata
- Eden Vrioni – “Rumtata”
- Emili Dervishi – “Hello” (Ciao)
- Etnik Balidemaj – “Etnik” (Etnico)
- Jasemin Çaku – “Prit” (Aspetta)
- Kenza Pllana – “Do gjej zerin tim” (Troverò la mia voce)
- Kleon Prenga – “Boom-boom”
- Laura Spahiu – “Nëse beson” (Se ci credi) – Terza classificata
- Marvin Myshketa – “7 shanse” (7 occasioni)
- Mejvis Malecaj – “Varka që nuk ndalet kurrë” (La barca che non si ferma mai)
- Pentagram – “Jug-Veri” (Sud-Nord)
- Rozafa Maka & Prishila Puka – “Mirëmëngjes” (Buongiorno)
- Xhanali Sharra – “Jemi një” (Noi siamo uno)
L’Albania proverà a superare il suo record nella competizione, il quinto posto maturato nell’edizione di Sofia del 2015 dello Junior Eurovision con Mishela Rapo e la sua canzone “Dambaje“
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