Junior Eurovision 2026: per l’Albania canterà Eslin Kurti

Sarà Eslin Kurti a rappresentare l’Albania al prossimo Junior Eurovision 2026, che si svolgerà a Malta il prossimo 24 ottobre nella città di Ta’ Qali.

L’Albania, o meglio, la TV nazionale TVSH ha scelto la propria rappresentante tramite un contest, che si rifà al più ben noto festival nazionale: il Festivali i këngës

Nel concorso per i giovani e giovanissimi, denominato Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë 64 (lett. “64º Festival Nazionale della Canzone per Bambini”), si sono svolte due semifinali, rispettivamente il 30 e il 31 maggio, mentre la finalissima si è svolta ieri 1 giugno. I partecipanti poi sono stati divisi in due categorie, che possiamo chiamare “Young” e “Junior”.

Ecco i partecipanti della semifinale Young:

Airis Shehu – “Shopping me shoqet” (Shopping con gli amici)

Alisa & Lisara Dashi – “Melodia jonë” (La nostra melodia)

Amla Veizaj – “Te gjithë në punë” (Tutti a lavoro)

Ajri Drishti – “Nuk kam ku luj’” (Non ho nessun posto dove giocare) – Vincitrice

Eli Ahmetaj – “Jam si lule” (Sono come un fiore)

Serena Turhani – “Aventura” (Avventura)

Klea Shkreli – “Kush e shkroi” (Chi l’ha scritto?)

Korale – “Vera” (Estate)

Marlin Janko – “Sjell dritë” (Porta luce)

Maria Kalaja – “Çika-çika, çikalore” (Click-clack, cavalcare)

Mia & Buna Shkenza – “Urra-urra” (Urrà-urrà)

Sofi Tupi – “Jo mos imito” (No, non imitare)

Nella categoria “Junior“, invece, è stata anche selezionata la prossima rappresentante albanese al JESC Eslin Kurti, ecco i partecipanti:

Aislin & Mailis Kavaja – “Stilin kështu e kam” (Questo è il mio stile)

Amina Zegullaj – “Vetëm” (Solo)

Ameis Demiraj – “Fjala” (La parola)

Anila Mahmudi – “Do mësoj” (Imparerò)

Aria Kolaveri – “Dua marr globin në krahë” (Voglio tenere il mondo tra le mie braccia) – Seconda classificata

Dea Laja – “Miqësia jonë është e rrallë” (La nostra amicizia è unica)

Eslin Kurti – “Kërce me mua” (Balla con me) – Prima classificata

Eden Vrioni – “Rumtata”

Emili Dervishi – “Hello” (Ciao)

Etnik Balidemaj – “Etnik” (Etnico)

Jasemin Çaku – “Prit” (Aspetta)

Kenza Pllana – “Do gjej zerin tim” (Troverò la mia voce)

Kleon Prenga – “Boom-boom”

Laura Spahiu – “Nëse beson” (Se ci credi) – Terza classificata

Marvin Myshketa – “7 shanse” (7 occasioni)

Mejvis Malecaj – “Varka që nuk ndalet kurrë” (La barca che non si ferma mai)

Pentagram – “Jug-Veri” (Sud-Nord)

Rozafa Maka & Prishila Puka – “Mirëmëngjes” (Buongiorno)

Xhanali Sharra – “Jemi një” (Noi siamo uno)

L’Albania proverà a superare il suo record nella competizione, il quinto posto maturato nell’edizione di Sofia del 2015 dello Junior Eurovision con Mishela Rapo e la sua canzone “Dambaje“