Eurovision 2026: ascolti calano a 131 milioni, 42,6% di share medio e boom tra i giovani

L’Eurovision 2026 ha raggiunto 131 milioni di persone in 35 mercati televisivi. Numeri più bassi rispetto alla passata edizione (incluse le precedenti, a partire dal 2013 *), con un calo considerevole – si parla di 35 milioni in meno nel complesso rispetto all’Eurovision 2025 – ma prevedibile vista la mancata trasmissione in alcuni dei mercati chiave e compensato dai dati d’ascolto tra i giovani e dai numeri registrati dalle piattaforme social.

In alcuni mercati, Australia e Austria in primis, si è tuttavia registrato un incremento che, nel caso dell’host broadcaster ORF, equivale a un record assoluto: ben 4,4 milioni di persone hanno seguito l’Eurovision Song Contest. Analizzando solo la finale di sabato 16 maggio, invece, si registra uno share medio del 42,62% con calo del 5% rispetto al 2025. Per quanto riguarda il pubblico giovane tra i 15 e i 24 anni lo share invece è stato del 54,8%, un dato superiore rispetto a quello registrato a Basilea.

In 14 dei 35 mercati analizzati, l’Eurovision 2026 ha registrato uno share superiore al 50%. I dati più elevati sono quelli di Finlandia (92,8%), Svezia (85,5%), Norvegia (83,4%) e Danimarca (79%). Per quanto riguarda il Paese ospitante, ORF nella sola finale ha raggiunto 1,6 milioni di spettatori, con uno share del 61,4%, che indica un incremento del 76% rispetto al 2025. Record anche per BNT: in Bulgaria lo share è stato pari al 46%, il miglior dato mai registrato in 15 partecipazioni del Paese.

Analizzando il dato registrato da YouTube, nelle 48 ore successive alla finale, la diretta streaming sul canale ufficiale dell’Eurovision Song Contest ha registrato 5,43 milioni di spettatori unici – con un incremento del 4,6% rispetto a Basilea 2025 – e un picco di 1,4 milioni di spettatori simultanei.

I contenuti video on-demand su YouTube hanno generato invece 638 milioni di visualizzazioni dal 1 gennaio al 30 maggio. I video brevi continuano a crescere rapidamente: i contenuti pubblicati su YouTube Shorts hanno raggiunto il record di 153,4 milioni di visualizzazioni, il 31% in più rispetto al 2025.

Numeri da record anche per le piattaforme social dell’Eurovision Song Contest, con TikTok che ha superato il traguardo dei 4 milioni di follower con un aumento delle visualizzazioni del 33% rispetto al 2025. Nel solo periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 maggio, i contenuti sul social cinese hanno generato 872,1 milioni di visualizzazioni, il 9,4% in più rispetto al 2025.

Crescita esponenziale anche su Instagram, con 1 miliardo di visualizzazioni raggiunte nello stesso periodo di tempo e un incremento del 3,25% rispetto allo scorso anno, e su Facebook, dove i contenuti hanno ottenuto 247,8 milioni di visualizzazioni e raggiunto 43 milioni di account, con incrementi rispettivamente del 33,6% e del 34,4%. Le interazioni sono aumentate del 23%, arrivando a 3,8 milioni nel 2026.

Va segnalato inoltre il subreddit r/eurovision, che è in continua espansione e ha raggiunto 372.150 membri, oltre 32mila in più rispetto al 2025. I megathread dedicati alle prime prove degli artisti, disponibili in esclusiva su Reddit, hanno ottenuto 2,27 milioni di visualizzazioni.

Anche il sito ufficiale, Eurovision.com, che è stato completamente rinnovato e ha una nuova veste grafica, ha registrato 9,9 milioni di utenti attivi tra il 1 gennaio e il 30 maggio, il 32% in più rispetto allo scorso anno. Il picco è stato raggiunto nella serata della finale, sabato 16 maggio, con 2,99 milioni di utenti attivi, il 43,8% in più rispetto al 2025.

Grande successo anche per quanto riguarda i brani, in radio e nelle piattaforme streaming. I brani più cercati su Shazam sono quelli del Paese vincitore, la Bulgaria con “Bangaranga” di DARA, Svezia con “My System” di Felicia e Israele con “Michelle” di Noam Bettan”, oltre a Italia, Cipro, Australia, Malta, Finlandia, Norvegia e Belgio.

Su Apple Music “Bangaranga” ha superato il brano vincitore del 2025, “Wasted Love”, registrando il 21% di ascoltatori in più e il 20% di riproduzioni in più nello stesso periodo di riferimento. Già al 19 maggio il brano vincitore aveva raggiunto la Top 100 generale di Apple Music in 41 mercati, entrando nella Top 10 in 23 Paesi e raggiungendo il primo posto in 12 mercati, tra cui Austria, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Germania, Finlandia, Grecia, Malta, Norvegia e Svezia.

Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Israele e Ucraina sono risultati i principali mercati per lo streaming delle canzoni dell’Eurovision nel 2026. In Germania, le riproduzioni sono aumentate del 6% rispetto al 2025, mentre Israele ha registrato una crescita particolarmente significativa, pari al 62% su base annua.

“Bangaranga” ha inoltre debuttato direttamente al primo posto nelle classifiche giornaliere di Spotify in Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lituania, Svezia, Svizzera e Ucraina. Il brano ha raggiunto la Top 5 in Danimarca, Grecia, Lettonia, Lussemburgo e Polonia, ed è entrato nella Top 10 in Cechia, Norvegia, Romania e Regno Unito.

La prima canzone vincitrice nella storia della Bulgaria è stata riprodotta oltre 3 milioni di volte in tutto il mondo nella sola giornata della finale, risultando il dodicesimo brano più ascoltato del giorno. Dalla pubblicazione avvenuta a marzo, la hit di DARA ha superato ampiamente i 27 milioni di riproduzioni sulla nota piattaforma.

Si può parlare di successo per questo Eurovision 2026 anche analizzando i dati delle radio: nella settimana successiva alla finale ben nove canzoni di questa edizione, più del doppio rispetto allo scorso anno, sono entrate nella Top 50 della classifica ESNS Radar Radio Airplay, di cui “Bangaranga” ha occupato il primo posto per due settimane consecutive.

* Dal 2013 non è più fornito l’ascolto medio del programma (il totale di finale più semifinali) ma chi lo ha seguito per almeno 1 minuto, quindi non è possibile fare un confronto con le edizioni precedenti a questa annata.

Immagine in evidenza: Corinne Cumming/EBU