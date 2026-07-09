Eurovision 2026: Antigoni duetta con Sal Da Vinci nella versione greca di “Per sempre sì”

Continua l’onda lunga del successo di Sal Da Vinci e della sua “Per sempre sì“, anche dopo la finale dell’Eurovision 2026. È stata pubblicata oggi la cover greca del brano con cui il cantautore napoletano ha dapprima vinto il Festival di Sanremo 2026 per poi piazzarsi al quinto posto a Vienna.

La firma su questa cover, dal titolo “Gia panta nai” è di Antigoni, ovvero l’ultima rappresentante di Cipro. Reduce dal 19° posto all’Eurovision Song Contest 2026 con “Jalla“, brano che nonostante il basso piazzamento ha ricevuto una grande accoglienza alla Wiener Stadthalle e ha pure conquistato il disco d’oro in Grecia.

Sal Da Vinci duetta con l’artista nata a Londra cantando negli ultimi due ritornelli. Una collaborazione annunciata da Antigoni sui propri social in occasione della trasferta dell’artista in Puglia per il matrimonio della sorella:

Alcune canzoni trovano la storia perfetta… Mentre stavamo creando la versione greca di “Per sempre sì” con l’incredibile Sal Da Vinci, mia sorella Sophia ha sposato il suo fidanzato d’infanzia, Oli, in Italia. Una sposa greco-cipriota. Uno sposo italiano. Un vero matrimonio che unisce le due culture che questa canzone celebra al meglio. Un enorme grazie a Sal Da Vinci e al suo team per avermi dato fiducia e avermi permesso di creare la versione greca di questa canzone. Me ne sono innamorata completamente durante l’Eurovision e sognavo di portarla nella mia lingua, e sono così grata che lui sia stato così disponibile a realizzare questa splendida collaborazione

Il successo eurovisivo di Sal Da Vinci

Non è la prima cover del successo da quasi 40 milioni di stream su Spotify. Prima del via ufficiale dell’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest il rappresentante di Malta Aidan ne aveva proposto una versione in italiano e maltese per la serie YouTube “Eurovision: A Little Bit More”. La rappresentante francese Monroe sui social aveva creato un inedito mash-up del suo brano “Regarde” con “Per sempre sì”, ovviamente con la partecipazione di Sal Da Vinci.

La stessa cosa era avvenuta con il rappresentante dell’Albania Alis e altri artisti (la tedesca Sarah Engels, la rumena Alexandra Capitanescu, il moldavo Satoshi e la polacca Alicja) di questa edizione avevano registrato un reel virale sulle note di “Per sempre sì” in occasione del pre-party di Londra, sempre insieme a Sal Da Vinci. Il brano, in particolare sui social media, è stato coverizzato in più lingue, dal tedesco al turco, fino al giapponese.

A poco meno di due mesi dalla finale dell’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci si conferma come uno degli artisti di maggior successo di questa edizione, come testimoniato dal secondo posto nelle classifiche di streaming: solo la campionessa in carica Dara con i 44 milioni di ascolti “Bangaranga” supera i 39 milioni abbondanti del nostro portacolori.