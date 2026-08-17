Eurovision 2027: la Finlandia c’è, via alle candidature per UMK

Si apre oggi la finestra per l’invio delle candidature per UMK – Uuden Musiikin Kilpailu – la selezione nazionale della Finlandia per l’Eurovision 2027. Yle, dunque, conferma che alla Nokia Arena di Tampere sabato 20 febbraio scopriremo chi sarà il successore di Pete Parkkonen e Linda Lampenius sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Per la partecipazione numero 60 da parte della televisione pubblica finlandese, dunque, viene confermato come selezione l’evento che, per 16 anni, ha consentito al Paese di presentare a tutta Europa e mezzo mondo il meglio del panorama musicale nazionale grazie anche a risultati di livello considerevole – ultimo il sesto posto ottenuto quest’anno a Vienna da “Liekinheitin” – con un obiettivo ben preciso: tornare alla vittoria sul palco dell’Eurovision dopo ben 21 anni.

L’unico trionfo della Finlandia risale al 2006 quando, sul palco dell’Olympic Hall di Atene, i Lordi con “Hard Rock Hallelujah” trionfarono alzando al cielo il trofeo (che ancora non era il microfono di cristallo) in una storica vittoria per Yle e per il Paese.

La finestra per l’invio dei brani si è aperta oggi e rimarrà aperta esattamente per una settimana, fino alla prossima domenica 24 agosto. La partecipazione a UMK, che come già scritto si svolgerà in una singola serata – sabato 20 febbraio 2027 –, offre non soltanto la possibilità di rappresentare la Finlandia sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest, ma anche una visibilità considerevole per tutti i partecipanti al concorso che, in 16 anni, è cresciuto in termini di popolarità internazionale.

Non ci resta dunque che attendere domenica 24 agosto per la chiusura della finestra utile per l’invio delle candidature e, successivamente, sabato 20 febbraio per scoprire chi rappresenterà la Finlandia sul palco dell’Eurovision 2027 a Burgas dall’11 al 15 maggio 2027.