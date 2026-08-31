Eurovision Asia 2026: CARMELLE rappresenterà le Filippine a Bangkok

CARMELLE con “Sobra-Sobra” rappresenterà le Filippine alla prima edizione di Eurovision Asia a Bangkok il prossimo sabato 14 novembre.

Nella serata di ieri, domenica 30 agosto, la prima edizione della Philippine Selection Night, la selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest Asia, ha visto 10 tra i migliori artisti emergenti provenienti dalle Filippine sfidarsi in una diretta televisiva prodotta da ABS-CBN con la conduzione di Vice Ganda e trasmessa in diretta globale sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest.

A votare sono state tre componenti: una giuria professionale, che ha assegnato il 40% dei punti, il televoto del pubblico a casa nelle Filippine anch’esso con un peso del 40% e il restante 20% che è stato attribuito dal televoto nel resto del mondo.

Il nome di CARMELLE in realtà non è totalmente nuovo: parliamo infatti di un’artista già abbastanza affermata grazie al secondo posto ottenuto a The Voice Kids, alla vittoria a Tawag ng Tanghalan e anche alla partecipazione a Pinoy Big Brother. Il suo prossimo passo dunque sarà rappresentare le Filippine alla prima, storica, edizione di Eurovision Song Contest Asia a Bangkok, il prossimo sabato 14 novembre.

“Sobra-Sobra”, che significa “troppo”, o in inglese “Too much”, ha le firme di Nica del Rosario e Mat Olavides. Grazie a questo brano CARMELLE ha chiuso al primo posto nella selezione nazionale delle Filippine davanti a SAGA con “Broken Beyond Repair”, secondo classificato, e ai terzi classificati JM Dela Cerna e Marielle Montellano con “Mapadama”.

Eurovision Song Contest Asia 2026, la prima edizione della versione asiatica del concorso, andrà in scena sabato 14 novembre dalla IdeaLive di Bangkok, in Tailandia.