Junior Eurovision 2026: l’Armenia in gara con Naré e “Boo!”

Naré Kerobyan, 13 anni, rappresenterà l’Armenia allo Junior Eurovision Song Contest 2026 al Malta Fairs and Conventions Center di Malta il prossimo 24 ottobre. Il suo brano, presentato questa sera in première alla tv armena, si intitola “Boo!” ed è firmato da Grigor Kyokchyan, Lilit Navasardyan, Nick Egibyan, Martin Mirzoyan e Anush Ter-Ghukasyan.

Naré è stata scelta dopo che oltre 100 cantanti si sono candidate per rappresentare l’Armenia a Malta. Quaranta cantanti sono stati invitati al secondo turno di audizioni a luglio. I cantanti sono stati valutati da una giuria di otto membri, tra cui Rosa Linn, che ha rappresentato l’Armenia all’Eurovision 2022 con “Snap”.

La piccola artista ha genitori – per così dire – influenti: è infatti la la figlia di Vahan Kerobyan, imprenditore ed ex Ministro dell’Economia dell’Armenia.

Nonostante la sua giovane età, Naré ha già partecipato a musical famosi, programmi televisivi e alcuni dei progetti musicali più popolari in Armenia, acquisendo una preziosa esperienza e crescendo come artista. l Junior Eurovision è sempre stato un grande sogno a cui Naré non ha mai rinunciato. Ha partecipato per ben quattro volte alle selezioni nazionali armene, tornando ogni anno con ancora maggiore determinazione. Al quarto tentativo, la sua perseveranza è stata finalmente premiata: ha vinto le selezioni e si è guadagnata l’opportunità di rappresentare l’Armenia al Junior Eurovision Song Contest 2026.

Quarta lo scorso anno con Albert e “Brave heart”, l’Armenia ha vinto due volte nelle 19 partecipazioni complessive.