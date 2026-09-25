Junior Eurovision 2026, ecco “Che cos’è l’amore?” di Matteo Trullu. La nostra intervista

Giornata di presentazioni per Matteo Trullu, il quattordicenne di Decimomannu (Cagliari) che rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision 2026.

A Milano, presso la sede di Universal il piccolo artista ha parlato ai cronisti nel giorno in cui è stata ufficialmente presentata anche “Che cos’è l’amore?”, edita da The Saifam Group e distribuita da Universal

Autori del brano sono Gregorio Castellani, Fabio Zanolini e Luca Faccini.

L’intervista con Matteo Trullu

Matteo Trullu ha risposto anche a qualche nostra domanda. Ecco di seguito l’intervista:

Cosa prevale di più l’emozione, la paura o la responsabilità?

Prevale sicuramente il sogno di poter partecipare ad un evento così importante. L’emozione è tanta e la sento quando salgo sul palco. Poi però quando inizio a cantare l’energia che mi arriva la prendo tutta e la trasmetto al pubblico che mi segue. Spero che arriverà anche a quelli a casa,

Cosa ti aspetti maggiormente da questa esperienza?

Vorrei dimostrare intanto a me stesso che so stare in questi palchi così grandi. La parte più bella è sicuramente dire di aver partecipato, perché questa è una esperienza davvero unica. La classifica? Certo arrivare in alto sarebbe bello però non è quello che interessa davvero. Mi interessa di più stringere legami, visto che siamo più o meno tutti della stessa età e abbiamo interessi comuni.

Vieni da un’isola che è una terra di grandi musicisti. Che cosa ti ha detto la tua gente?

Il calore della Sardegna lo sento tutto, davvero. So che sono felici di me. Non tutti ascoltano questa musica, ma spero che vedere il mio nome sul quel palco rappresentare la nostra terra li renda orgogliosi.

Qual è la musica che ti piace e che apprezzi maggiormente?

Ascolto di tutto, ma la mia passione da sempre è il rock. Una cosa è certa: deve esserci tanta chitarra. Suono di tutto. Principalmente il rock, ma anche le canzoni più radiofoniche o melodiche. Purchè sia presente la chitarra. Studio quella pop rock al conservatorio, ma suono anche pianoforte, basso e batteria.

Insieme allo Junior Eurovision è arrivata la tua prima esperienza discografica…

Per me è un grande onore essere alla Universal, sono circondato da grandi professionisti, è un momento di crescita

Cosa puoi dire della tua canzone?

Penso che sia una canzone nella quale possano rispecchiarsi tutti i ragazzi della mia età che vivono le prime cotte. Cerchiamo un significato all’amore ma non abbiamo una risposta definitiva, perché forse è proprio qualcosa che impariamo a riconoscere poco alla volta

La performance allo Junior Eurovision

La performance di Matteo Trullu sul palco del Malta Fairs and Conventions Center di Ta’Qali sarà guidata da Alex Uhlmann, leader dei Planet Funk e direttore artistico di The Voice Kids, programma vinto dal giovane artista sardo nell’ultima edizione

La partecipazione italiana allo Junior Eurovision Song Contest è realizzata da Rai Kids con il coordinamento della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, che affianca Rai Kids nello sviluppo complessivo del progetto e cura i rapporti con la European Broadcasting Union (EBU), con Public Broadcasting Services (PBS), emittente ospitante maltese, con il mercato e con le altre delegazioni internazionali coinvolte nella manifestazione.

Rai Kids curerà la produzione televisiva italiana dello show che andrà in onda in diretta, in prima serata, sabato 24 ottobre dalle 20.45 su Rai Gulp e su RaiPlay

L’Italia allo allo Junior Eurovision

Dodicesima partecipazione per l’Italia allo Junior Eurovision dal 2014 anno del debutto: ha saltato soltanto l’edizione interamente da remoto del 2020. L’unica vittoria risale proprio all’anno del debutto con “Tu, primo grande amore” di Vincenzo Cantiello”. Poi è arrivato solo il terzo posto del 2016.

Sono 16 i Paesi in concorso. Oltre all’Italia e a Malta che organizza parteciperanno altri 15 Paesi: Albania, Armenia, Cipro, Francia, Georgia, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino (con Violamarie), Spagna, Ucraina.