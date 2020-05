L’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest è stata cancellata a causa della pandemia di Coronavirus, ma l’EBU ha comunque realizzato un evento alternativo (senza gara), denominato Eurovision: Europe Shine a Light.

La serata, il cui segnale in eurovisione partirà dal centro di produzione televisivo sito nella città di Hilversum (Paesi Bassi) verrà trasmessa da 46 canali televisivi, comprese le reti Rai. Ecco tutti i dettagli.

Europe Shine a Light sui canali Rai

La serata evento del 16 maggio 2020 è trasmessa in diretta dalle ore 21 (con il commento di Federico Russo e Ema Stokholma) su Rai 1 (in contemporanea anche su RaiPlay), preceduta da una speciale anteprima dalle 20:35 circa.

Sempre dalle 21 la diretta viene proposta anche da Rai 4 (in contemporanea con Radio 2 Rai), con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Frequenze Rai 1 e Rai 4

Rai 1 è raggiungibile sul canale 1 del Digitale Terrestre e sul 501 in HD. E’ inoltre visibile sul canale 101 delle piattaforme satellitari Sky e TivùSat (in quest’ultimo caso in HD).

Rai 4 è raggiungibile in tutta Italia sul canale 21 del Digitale Terrestre e sul 521 in HD (solo nelle città di Palermo, Catanzaro, Bari e L’Aquila). Disponibile anche sulla piattaforma satellitare TivùSat sul canale 110 (in HD).

Streaming

La diretta streaming dell’evento è disponibile oltre che su raiplay.it anche sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision (in lingua originale) a questo link.

In alternativa, è possibile seguire l’evento su San Marino RTV al canale 73 del Digitale Terrestre (573 in HD) a San Marino e nelle regioni Emilia Romagna e Marche. Sulle piattaforme satellitari TivùSat (canale 93 in HD) e Sky Italia (canale 520 in HD) o in streaming.

