Euvision: Europe Shine a Light

Con la cancellazione dell’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest, a causa della pandemia di Coronavirus, l’EBU (European Broadcasting Union) ha comunque deciso di non lasciarci orfani dell’evento e ha preparato uno show alternativo, trasmesso sabato 16 maggio da 46 emittenti televisive.

Ad ispirare l’idea di uno show senza gara è stata “Fai rumore”, la canzone di Diodato, che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia. In questa guida digitale, “sfogliabile” direttamente online, è possibile conoscere tutte le informazioni utili su Eurovision: Europe Shine a Light, chi vi partecipa e molte curiosità sull’evento.

Se hai problemi a visualizzare questa guida o vuoi scaricarla in versione PDF e conservarla sul tuo pc oppure visualizzarla sul tuo eReader, basta entrare nella nostra sezione Guide o scaricare il file in modo diretto da questo link. Il tutto, come sempre, completamente gratis!

La Guida gratuita Eurovision: Europe Shine a Light in versione PDF e in versione digitale è aggiornata al 10 maggio 2020. Per eventuali segnalazioni, mandaci una mail.

